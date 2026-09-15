Central Govt Employee DA Hike News: চারিদিকে জোরকদমে চলছে শারদোৎসবের প্রস্তুতি। আর এই উৎসবের মরসুমেই কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য সুখবর। বহু প্রতীক্ষিত মহার্ঘ ভাতা বা ডিয়ারনেস অ্যালোওয়েন্স (DA) বৃদ্ধির জল্পনা প্রশাসনিক মহলে। সূত্রের খবর, চলতি বছরের দ্বিতীয় কিস্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার ৩ থেকে ৪ শতাংশ পর্যন্ত ডিএ বৃদ্ধি করতে পারে। যদি প্রত্যাশিত ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধি পায়, তবে কর্মীদের বর্তমান ৬০ শতাংশ ডিএ বেড়ে এক লাফে ৬৪ শতাংশে পৌঁছাবে। যদিও সরকারের পক্ষ থেকে এখনও কোনও চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি, তবে খুব শীঘ্রই মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্তের সিলমোহর পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
নিয়মমাফিক কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা বছরে দু’বার সমন্বয় করা হয়। এর প্রথম কিস্তি কার্যকর হয় জানুয়ারি মাস থেকে এবং দ্বিতীয়টি কার্যকর হয় জুলাই থেকে।
চলতি বছরের জানুয়ারিতে ২ শতাংশ ডিএ বাড়িয়ে তা ৬০ শতাংশ করা হয়েছিল। এবার জুলাই মাসের প্রাপ্য কিস্তি পর্যালোচনার সময় এসে গিয়েছে।
মূলত শিল্প শ্রমিকদের খুচরো মূল্যসূচক বা AICPI-IW (All-India Consumer Price Index for Industrial Workers)-এর তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই এই মহার্ঘ ভাতার শতাংশ নির্ধারণ করা হয়।
সাম্প্রতিক মূল্যস্ফীতির পরিসংখ্যান ও মূল্যসূচকের ওঠানামার ওপর নির্ভর করে হিসেব কষে দেখা যাচ্ছে, এবার ৩ থেকে ৪ শতাংশ বৃদ্ধি একপ্রকার নিশ্চিত।
মহার্ঘ ভাতা ৬০ শতাংশ থেকে বেড়ে ৬৪ শতাংশ হলে কর্মীদের মূল বেতনের (Basic Pay) ওপর তার সরাসরি প্রভাব পড়বে। হিসেব অনুযায়ী কর্মীদের হাতে আসা অর্থের ফারাক হবে উল্লেখযোগ্য
বর্তমানে ৬০ শতাংশ হারে ডিএ মেলে ১০,৮০০ টাকা। ৪ শতাংশ বেড়ে ৬৪ শতাংশ হলে তা দাঁড়াবে ১১,৫২০ টাকায় (মাসিক বাড়তি ৭২০ টাকা)।
বর্তমান ডিএ ১৫,৩০০ টাকা থেকে বেড়ে হতে পারে ১৬,৩২০ টাকা (মাসিক বাড়তি ১,০২০ টাকা)।
২১,২৪০ টাকার পরিবর্তে মহার্ঘ ভাতা বেড়ে দাঁড়াবে প্রায় ২২,৬৫৬ টাকায় (মাসিক বাড়তি ১,৪১৬ টাকা)।
২৬,৯৪০ টাকার বদলে ডিএ বাবদ মিলবে ২৮,৭৩৬ টাকা (মাসিক প্রায় ১,৭৯৬ টাকা বৃদ্ধি)।
বেতন কাঠামোর উচ্চস্তরে থাকা আধিকারিকদের ক্ষেত্রে এই অঙ্কটি আরও অনেকটাই বেশি হবে। প্রতি মাসের মূল বেতনের পাশাপাশি এই অতিরিক্ত অর্থ যুক্ত হলে পুজোর কেনাকাটা ও উৎসবের খরচের মুখে কর্মীদের পকেটে বড় স্বস্তি আসবে।
এর পাশাপাশি অষ্টম বেতন কমিশন গঠনের বিষয়েও দীর্ঘকাল ধরে কর্মী সংগঠনগুলোর দাবি ও আলোচনা জারি রয়েছে।
এখন কেবল কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক সিলমোহর পড়ার অপেক্ষা, যার পরেই স্পষ্ট হবে জুলাই থেকে বকেয়া এরিয়ার-সহ ঠিক কতটা বাড়তি অর্থ কর্মীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়তে চলেছে।