Nepal Social Media Ban: সোশ্যাল মিডিয়ায় সার্জিক্যাল স্ট্রাইক! নেই লাইসেন্স, দেশে ব্যান হয়ে গেল ইন্সটা, ফেসবুক, এক্স... বড় আপডেট...

Nepal Bans all the social meda app: যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে নিবন্ধন করতে ব্যর্থ হওয়া ফেসবুক এবং অন্যান্য প্রধান সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্ম নিষিদ্ধ করার সরকারি সিদ্ধান্তটি ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। কর্মকর্তারা বলছেন যে সুপ্রিম কোর্টের একটি আদেশের পর আইন কার্যকর করার জন্য এই পদক্ষেপ জরুরি ছিল। অন্যদিকে সমালোচকরা যোগাযোগ, জীবিকা এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর এর গুরুতর প্রভাব সম্পর্কে সতর্ক করেছেন।  

| Sep 04, 2025, 09:41 PM IST
1/9

সরকার কেন ফেসবুকের মতো সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্মগুলো নিষিদ্ধ করলো?

সরকার 'সোশ্যাল মিডিয়া ডিরেক্টিভস ২০৮০' অনুযায়ী সমস্ত প্ল্যাটফর্মকে সাত দিনের মধ্যে নিবন্ধন করার নির্দেশ দিয়েছিল। এই সিদ্ধান্ত সুপ্রিম কোর্টের একটি আদেশের পর নেওয়া হয়, যেখানে নেপালে কার্যক্রম চালানোর আগে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল।   

2/9

নেপালে ব্যান সব সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ

যেহেতু বেশিরভাগ আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম বারবার দেওয়া নোটিশ উপেক্ষা করেছে, তাই সরকার সেগুলোকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়।  

3/9

নিষিদ্ধ করার আগে সরকার কতবার কোম্পানিগুলোকে সতর্ক করেছিল?

নভেম্বর ২০২৩ থেকে সরকার পাঁচটি জনবিজ্ঞপ্তি জারি করেছে এবং সরাসরি প্রধান প্ল্যাটফর্মগুলোতে চিঠি লিখেছে। তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রী পৃথ্বী সুব্বা গুরুং বলেছেন যে মেটা এবং অন্যান্য কোম্পানি বারবার দেওয়া স্মরণপত্র এবং সময়সীমা বাড়ানোর অনুরোধও উপেক্ষা করেছে। ২৮শে আগস্ট জারি করা চূড়ান্ত সাত দিনের সময়সীমা বৃহস্পতিবার শেষ হয়েছে।  

4/9

কোন প্ল্যাটফর্মগুলো এখনও ব্যবহার করা যাচ্ছে?

বর্তমানে সাতটি অ্যাপ নেপালে কাজ করতে পারছে: টিকটক, ভাইবার, উইটক, নিম্বাজ এবং পোপো লাইভ ইতিমধ্যেই নিবন্ধিত। অন্যদিকে টেলিগ্রাম এবং গ্লোবাল ডায়েরি’র আবেদন পর্যালোচনার অধীনে রয়েছে। অন্যান্য হাজার হাজার অ্যাপ অকার্যকর করে দেওয়া হতে পারে।

5/9

কোন জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্মগুলো কাজ করা বন্ধ করে দেবে?

ফেসবুক, মেসেঞ্জার, ইনস্টাগ্রাম, এক্স (টুইটার), লিংকডইন, রেডিট, থ্রেডস, ইউটিউব, স্ন্যাপচ্যাট, পিন্টারেস্ট, সিগন্যাল, ক্লাবহাউস এবং রাম্বল-এর ওপর বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। 

6/9

নেপালে ব্যান সব সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ

হোয়াটসঅ্যাপ এবং জিমেইল প্রভাবিত হবে কিনা তা নিয়ে এখনও বিভ্রান্তি রয়েছে, কারণ কর্মকর্তারা বিতর্ক করছেন যে এগুলো সামাজিক মাধ্যমের আওতায় পড়ে কি না।

7/9

এই নিষেধাজ্ঞার ফলে অনলাইন নির্মাতারা এবং অর্থনীতির ওপর কী প্রভাব পড়বে?

ফেসবুক নেপালে সদ্য একটি নগদীকরণ (monetisation) প্রোগ্রাম চালু করেছিল, যা নির্মাতাদের রিল, পোস্ট এবং ভিডিও থেকে সরাসরি আয় করার সুযোগ দিত। এই নিষেধাজ্ঞা সেই আয় বন্ধ করে দিয়েছে, যা ডিজিটাল আয় এবং সামগ্রিক অর্থনীতির ওপর প্রভাব ফেলবে।

8/9

নেপালে ব্যান সব সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ

আগের নিষেধাজ্ঞাগুলো থেকে বোঝা যায় যে ব্যবহারকারীরা ভিপিএন (VPN) এবং ওপেনডিএনএস (OpenDNS) ব্যবহার করতে পারে। এর ফলে আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইথের খরচ বাড়তে পারে এবং স্থানীয় ইন্টারনেট সরবরাহকারীদের রাজস্ব কমে যেতে পারে। 

9/9

এরপর কী হতে পারে?

এর আগে টিকটক নিষিদ্ধ করার পর জানা গিয়েছিল যে এনসেল (Ncell) কোম্পানির মাসিক রাজস্ব প্রায় ৬০০ মিলিয়ন রুপি কমে গিয়েছিল। এই ব্যাপক নিষেধাজ্ঞার পর মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে মানবাধিকার সংস্থাগুলো উদ্বেগ প্রকাশ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

