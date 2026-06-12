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Petrol Pump Restrictions: দাম বৃদ্ধি-নো স্টক! এরই মাঝে পেট্রল-ডিজেল নিয়ে মধ্যবিত্তদের বড় স্বস্তির খবর দিল সরকার

Written BySoumita Khan
Published: Jun 12, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 01:33 PM IST

বড় বড় কোম্পানিগুলো যদি সাধারণ মানুষের জন্য রাখা তেল পাম্প থেকে তুলে নেয়, তবে পাম্পে তেলের ঘাটতি দেখা দেবে। এতে সাধারণ বাইক বা গাড়ি চালক, অটো-ট্যাক্সি চালক এবং কৃষকেরা চরম বিপদে পড়তেন। ব্যাহত হত জরুরি পরিষেবাও। আমজনতা যাতে এই কৃত্রিম সংকটে না পড়েন, সেই জন্যই পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক ২০২৬ সালের এই নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে।

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জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পেট্রল-ডিজেলের দাম যেমন বেড়েছে, তেমনই জ্বালানির ঘাটতি একাধিক পাম্পে। কিছু কিছু পাম্প তো জ্বালানির অভাবে বন্ধ,এবং লেখা নো স্টক। আবার কোনও কোনও জায়গায় তেল ভরতে গেলেই দিতে হচ্ছে লম্বা লাইন। এই অস্বস্তির মাঝে স্বস্তির খবর দিল সরকার। 

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পেট্রল পাম্প থেকে শিল্প, বাণিজ্যিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্রেতাদের জ্বালানি কেনার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল কেন্দ্র সরকার। সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই ধরনের বড় গ্রাহকদের এখন থেকে আর সাধারণ পেট্রোল পাম্প নয়। বরং সরাসরি 'বাল্ক সেলস পয়েন্ট' বা পাইকারি বিক্রয় কেন্দ্র থেকে নিজেদের প্রয়োজনীয় জ্বালানি সংগ্রহ করতে হবে। প্রাথমিকভাবে আগামী ৯০ দিনের জন্য এই নিয়ম জারি থাকবে।

কেন এই সিদ্ধান্ত?3/8

কেন এই সিদ্ধান্ত?

বিশ্ববাজারে তেলের দাম এখন বেশ চড়া। মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তির কারণে সরবরাহ ব্যবস্থায় সমস্যা তৈরি হয়েছে। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলো খুচরো পাম্পে তেলের দাম বাড়ায়নি। এর ফলে সাধারণ পাম্প এবং পাইকারি বাজারের তেলের দামে বিশাল ফারাক তৈরি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, দিল্লিতে সাধারণ পাম্পে ১ লিটার ডিজেলের দাম যেখানে ৯৫.২০ টাকা, পাইকারি বাজারে সেটাই ১৩৪.৫০ টাকা।

কেন এই সিদ্ধান্ত?4/8

কেন এই সিদ্ধান্ত?

প্রতি লিটারে প্রায় ৪০ টাকার এই পার্থক্যের সুযোগ নিয়ে বড় বড় শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো পাইকারি বাজার ছেড়ে সাধারণ পাম্প থেকে সস্তায় ডিজেল কেনা শুরু করে। এতে দেশের কিছু এলাকায় হঠাৎ ডিজেলের ঘাটতি দেখা দেয়।

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সাধারণ মানুষের পকেট বাঁচাতে এবং বাজারে তেলের কৃত্রিম সংকট ও কালোবাজারি রুখতেই পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক গত ১১ জুন একটি বিশেষ নির্দেশিকা জারি করেছে।

 

নতুন নির্দেশিকায় কী কী নিয়ম আনা হয়েছে?6/8

নতুন নির্দেশিকায় কী কী নিয়ম আনা হয়েছে?

সাধারণ পেট্রল পাম্প থেকে কোনও গ্রাহক বা গাড়ি দিনে সর্বোচ্চ ২০০ লিটার পর্যন্ত ডিজেল কিনতে পারবেন। ডিজেল সরাসরি গাড়ির ট্যাংকে অথবা 'পেসো' (PESO) অনুমোদিত নির্দিষ্ট কন্টেনারে নিতে হবে। খোলা ড্রাম বা সাধারণ পাত্রে নেওয়া যাবে না। 

নতুন নির্দেশিকায় কী কী নিয়ম আনা হয়েছে?7/8

নতুন নির্দেশিকায় কী কী নিয়ম আনা হয়েছে?

কম দামে পাম্প থেকে কেনা ডিজেল বাইরে কোথাও বেশি দামে বা অন্য কোনওভাবে পুনর্বিক্রয় (Resell) করা চলবে না। নিয়ম ভাঙলে 'অপরিহার্য পণ্য আইন' (Essential Commodities Act) অনুযায়ী কড়া সাজা হবে। তেল মজুত ও কালোবাজারি রুখতে রাজ্যগুলোকে কড়া নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নিয়ম কি শিথিল হতে পারে?8/8

নিয়ম কি শিথিল হতে পারে?

আপাতত এই নিয়ম ৯০ দিনের জন্য হলেও পরিস্থিতি বুঝে এর মেয়াদ বাড়ানো হতে পারে। তবে জরুরি বা বিশেষ প্রয়োজনে কোনও নির্দিষ্ট এলাকা, ক্রেতা বা লেনদেনের ক্ষেত্রে সরকার চাইলে এই নিয়মে কিছুটা ছাড় দিতে পারে।

TAGS:
Petrol pump restrictions
Bulk fuel buyers barred
Diesel price difference
Fuel hoarding ban
Fuel supply order 2026

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