Govinda: 'মারাঠি নায়িকার প্রেমে পড়েছে তবে যেদিন হাতেনাতে ধরব...', ফের বেলাগাম সুনীতা! ক্ষমা চাইলেন গোবিন্দা...

Govinda: 'মারাঠি নায়িকার প্রেমে পড়েছে তবে যেদিন হাতেনাতে ধরব...', ফের বেলাগাম সুনীতা! ক্ষমা চাইলেন গোবিন্দা...
Sunita on Govinda's Affair: সম্প্রতি এক পডকাস্টে গোবিন্দার কর্তব্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন সুনীতা। নি স্পষ্ট করে বলেন, "এখন এই সব করার বয়স নয়। গোবিন্দার উচিত তাঁর মেয়ে টিনা এবং ছেলে যশ-এর কেরিয়ার গুছিয়ে দেওয়া নিয়ে চিন্তা করা।" এমনকী সুনীতা আহুজা তাঁদের পারিবারিক পুরোহিত এবং গোবিন্দার ঘনিষ্ঠ বৃত্তের বিরুদ্ধে একাধিক বিস্ফোরক মন্তব্য করেন। এবার সুনীতার হয়ে ক্ষমা চাইলেন গোবিন্দা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের প্রকাশ্যে অভিনেতা গোবিন্দা (Govinda) এবং তাঁর স্ত্রী সুনীতা আহুজার (Sunita Ahuja) দাম্পত্য কলহ। সম্প্রতি একটি পডকাস্টে এসে সুনীতা আহুজা তাঁদের পারিবারিক পুরোহিত এবং গোবিন্দার ঘনিষ্ঠ বৃত্তের বিরুদ্ধে একাধিক বিস্ফোরক মন্তব্য করেন, যা নিয়ে পরিস্থিতি ফের উত্তপ্ত। স্ত্রীর মন্তব্যে অসন্তোষ প্রকাশ করে, অবশেষে প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে বাড়ির পুরোহিতের কাছে ক্ষমা চাইলেন গোবিন্দা।
পডকাস্টে প্রতারক ধর্মগুরুদের প্রসঙ্গ উঠতেই সুনীতা আহুজা সরাসরি তাঁদের পারিবারিক পুরোহিত পণ্ডিত মুকেশ শুক্লাকে আক্রমণ করেন। 'ভুয়ো' অভিযোগ করে সুনীতা বলেন, "আমাদের বাড়িতেও একজন আছে! উনি গোবিন্দার পুরোহিত। সে ভুয়ো।" তিনি অভিযোগ করেন যে পুরোহিত ক্রমাগত নতুন আচার-অনুষ্ঠান ও পুজোর কথা বলে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করেন। তাঁর দাবি, "'এই পুজো করাও, আর ২ লাখ দাও!' আমি এইসব পুজোর নামে ২-১০ লাখ টাকা খরচ করা একদম সহ্য করতে পারি না।"
পুরোহিতের পাশাপাশি সুনীতা গোবিন্দার পেশাগত জীবনের ব্যর্থতা এবং ব্যক্তিগত সমস্যার জন্য তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের দায়ী করেন। সুনীতা মন্তব্য করেন, "সমস্যাটি হল সে (গোবিন্দা) একটি ভালো টিম খুঁজে পাচ্ছে না। তিনি যে বৃত্তে বসে আছেন, তাতে যে লেখক আছেন, ওরা লেখক কম এবং বেশি বোকা। তারা তাকে বোকা বানিয়ে ভয়ানক উপদেশ দেয়।"
তাঁর অভিযোগ, এই মানুষগুলি তাঁকে অপছন্দ করে কারণ তিনি সত্যি কথা বলেন। সুনীতা বলেন, "সবাই আমার বিরুদ্ধে ওর কানে গিয়ে কথা লাগায়, আর সে (গোবিন্দা) সবাইকে বিশ্বাস করে।" সুনীতা জানান, তিনি নিজের অর্থ দিয়ে বৃদ্ধাশ্রম তৈরি করতে চান, কারণ, "আমি গোবিন্দার কাছ থেকে এক টাকাও নেব না, কারণ সে আমাকে টাকা দেবে না, শুধু তার চামচাদের দেবে।"
স্ত্রীর মন্তব্যে ক্ষমাপ্রার্থী গোবিন্দা। সুনীতার এই মন্তব্যগুলি প্রকাশ্যে আসার পর অভিনেতা গোবিন্দা ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি ভিডিও বিবৃতি দেন। তিনি বলেন, "আমার স্ত্রী পডকাস্টের সময় পণ্ডিত মুকেশ শুক্লাকে নিয়ে কিছু অনুপযুক্ত মন্তব্য করেছিলেন এবং আমি তার তীব্র নিন্দা করছি। আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। পণ্ডিত মুকেশ শুক্লা এবং তাঁর পরিবার কঠিন সময়ে আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং তাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে।"
প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরেই এই তারকা দম্পতির বিচ্ছেদ নিয়ে গুঞ্জন চলছিল। এই বিতর্কের মাধ্যমে তাঁদের দাম্পত্য কলহ আরও একবার প্রকাশ্যে এল। স্বামীর চর্চিত বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুললেন সুনীতা আহুজা। গোবিন্দার চর্চিত সম্পর্কের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে সুনীতা স্বীকার করেন যে তিনিও সেই গুঞ্জন শুনেছেন। সুনীতা বলেন, "আমি সংবাদমাধ্যমকে অনেকবার বলেছি যে আমিও এটা শুনেছি। কিন্তু যতক্ষণ না আমি নিজের চোখে দেখছি বা হাতেনাতে ধরছি, ততক্ষণ আমি কিছু ঘোষণা করতে পারি না। আমি শুনেছি যে এটা একজন মারাঠি অভিনেত্রী।"
গোবিন্দার কর্তব্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন সুনীতা। তিনি আরও বলেন যে এই বয়সে গোবিন্দার এ ধরনের সম্পর্কে জড়ানো উচিত নয়। তাঁর এখন সন্তানদের ভবিষ্যতের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, "এখন এই সব করার বয়স নয়। গোবিন্দার উচিত তাঁর মেয়ে টিনা এবং ছেলে যশ-এর কেরিয়ার গুছিয়ে দেওয়া নিয়ে চিন্তা করা।" সুনীতা বারবার জোর দিয়ে বলেন যে তিনি গুঞ্জন শুনেছেন ঠিকই, কিন্তু সত্যতা যাচাই না করে কিছু প্রকাশ করবেন না। তিনি সংবাদমাধ্যমকে এও জানান যে তিনি সবসময় সত্যি কথা বলবেন, কারণ তিনি মিথ্যা বলেন না।
