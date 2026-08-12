/বিমানবন্দরে লুকিয়ে দেখা! গোবিন্দার পাগল প্রেমে ৩৯ বছরের সংসারে আগুন, কে এই বিতর্কিত প্রেমিকা?

Govinda rumoured girlfriend: মুম্বই বিমানবন্দরে একফ্রেমে ধরা দিতেই বিটাউনে তোলপাড়! দীর্ঘ দাম্পত্য পেরিয়ে এক উদীয়মান অভিনেত্রীর সঙ্গে নাম জড়াতেই চর্চার কেন্দ্রে বলিউডের 'হিরো নম্বর ১'। কেরিয়ারের শুরুতেই বড় পর্দায় একের পর এক সুযোগ, নাকি পেছনে লুকিয়ে অন্য কোনও রহস্য? স্ত্রীর বিস্ফোরক মন্তব্য উসকে দিল সম্পর্কের নতুন বিতর্ক। আসল সত্যটা ঠিক কী?
বিমানবন্দরে একফ্রেমে ধরা দিতেই সংসারে আগুন গোবিন্দার! কে এই কোমল রানি স্বর্ণকার? বলিউডে আত্মপ্রকাশের মুখেই বিতর্কে!
অভিনেতা গোবিন্দার ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবন নিয়ে নতুন করে বিটাউনে জল্পনার পারদ তুঙ্গে। সম্প্রতি মুম্বই বিমানবন্দরে এক নবাগতা অভিনেত্রীর সঙ্গে দেখা যাওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছে তীব্র আলোচনা। গোবিন্দার সঙ্গে তাঁর প্রেমের গুঞ্জন এবং পরপর দুটি সিনেমায় কাজের খবরে তিনি রাতারাতি লাইমলাইটে চলে এসেছেন।
কোমল রানি স্বর্ণকার, যিনি বিনোদন জগতে 'কোমল' নামেও পরিচিত। তিনি খুব শীঘ্রই বলিউডের রুপালি পর্দায় আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন। রিপোর্ট অনুযায়ী, কোমল মূলত উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। বিনোদন জগতে আসার আগে তাঁর জীবন কেমন ছিল, তাঁর পড়াশোনা, বয়স কিংবা পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য প্রকাশ্য সূত্রে এখনও বেশি তথ্য পাওয়া যায়নি। গোবিন্দার সঙ্গে নাম জড়ানোর পরেই তিনি দর্শকদের নজরে আসেন।
নবাগত হলেও গোবিন্দার সঙ্গে জোড়া প্রজেক্ট তাঁর। সাধারণত বলিউডে পা রাখতে নবাগতদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়, কিন্তু কোমল শুরুতেই গোবিন্দার মতো তারকার সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ারের সুযোগ পাচ্ছেন। গোবিন্দার বড় পর্দায় প্রত্যাবর্তনের ছবি ‘রূপা’-তে প্রধান চরিত্রে গোবিন্দার সঙ্গে দেখা যেতে পারে কোমলকে। খবর, ‘দুনিয়াদারী’ নামের আরও একটি প্রজেক্ট নিয়ে। খবর সত্যি হলে কেরিয়ারের শুরুতেই গোবিন্দার সঙ্গে দুটি ছবিতে কাজ করবেন তিনি।
মুম্বই বিমানবন্দর থেকে এই গুঞ্জনের সূত্রপাত। সম্প্রতি মুম্বই বিমানবন্দরে গোবিন্দা এবং কোমলকে একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়।প্রকাশ্যে তাঁদের এই একসঙ্গে উপস্থিতি মুহূর্তের মধ্যে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর থেকেই বলিপাড়ায় তাঁদের পেশাগত সম্পর্কের বাইরে ব্যক্তিগত সম্পর্কের সম্ভাবনা নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হয়।
বিটাউনে তোলপাড় চললেও, প্রেমের সম্পর্কে এখনও কোনও অফিশিয়াল সিলমোহর পড়েনি। গোবিন্দা বা কোমল— কেউই তাঁদের রোমান্টিক সম্পর্কের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেননি। ফলে, বিষয়টি আপাতত মুম্বই বিমানবন্দরের প্রকাশ্য উপস্থিতি এবং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবরের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হওয়া নিছক জল্পনার পর্যায়েই রয়েছে।
দীর্ঘ দাম্পত্যে নতুন বিতর্কের ছায়া। গোবিন্দা ১৯৮৭ সাল থেকে সুনীতা আহুজার সঙ্গে সুখী দাম্পত্য জীবনে আবদ্ধ। তাঁদের পরিবারে টিনা ও যশবর্ধন নামে দুই সন্তান রয়েছে। দীর্ঘদিনের বিবাহিত জীবনের মাঝে হঠাৎ এক নবাগত অভিনেত্রীর সঙ্গে গোবিন্দার নাম জড়ানোয় তাঁদের সংসারে নতুন টানাপোড়েন ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।
গোবিন্দার সঙ্গে কোমল রানি স্বর্ণকারের নাম জড়িয়ে প্রেমের কথা উঠতেই কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন গোবিন্দার স্ত্রী সুনীতা আহুজা।সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নবাগত অভিনেত্রীর প্রসঙ্গ উঠতেই তিনি অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় একটি জনপ্রিয় হিন্দি প্রবাদ উদ্ধৃত করে বলেন— “বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি”। তাঁর এই একটি মন্তব্যে স্পষ্ট যে, পুরো পরিস্থিতি ও গোবিন্দার পদক্ষেপে তিনি কতটা ক্ষুব্ধ।