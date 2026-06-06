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Govindobhog rice: গোবিন্দভোগে ম ম হেঁশেল! ব্র্যান্ডিংয়ে কীভাবে বাড়বে বাজার? চাষিরা পাবেন দাম, সরকারের বড় পদক্ষেপ

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 06, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 02:08 PM IST

Govindobhog rice cultivation: স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয়। রাষ্ট্রসংঘের  'খাদ্য ও সংস্কৃতি ঐতিহ্যে'র তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে বাংলার গোবিন্দভোগ চাল। 

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নজরে গোবিন্দভোগ চাল

অরূপ লাহা: গোবিন্দভোগ চাষিদের জন্য সুখবর। সরাসরি ধান কেনা নিয়ে এবার কৃষি অধিকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করলেন পূর্ব বর্ধমানের রায়না বিধায়ক সুভাষ পাত্র। বললেন, 'চাষীদের অনেক সময়ই ফসলের উপযুক্ত দাম পান না। সেই সমস্যার সমাধানে সরাসরি ক্রয় ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে'।

 

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নজরে গোবিন্দভোগ চাল

 স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয়। রাষ্ট্রসংঘের  'খাদ্য ও সংস্কৃতি ঐতিহ্যে'র তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে বাংলার গোবিন্দভোগ চাল। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে তুলাইপাঞ্জি ও কনকচূড়ও।

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নজরে গোবিন্দভোগ চাল

রাজ্যের শস্যগোলা হিসেবে পরিচিত পূর্ব বর্ধমান জেলায় ব্যাপকভাবে চাষ হয় গোবিন্দভোগে চালের। বিশেষ করে দক্ষিণ দামোদর এলাকার রায়না ও খণ্ডঘোষ ব্লকে এই ধানের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য।

 

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নজরে গোবিন্দভোগ চাল

স্থানীয় বিধায়ক সুভাষ পাত্র বলেন,  'কৃষকদের পাশে আমি সব সময় আছি। গোবিন্দভোগ ধান আমাদের গর্ব। কৃষকরা যাতে সরাসরি ন্যায্য মূল্যে ধান বিক্রি করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি'।

 

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নজরে গোবিন্দভোগ চাল

এদিন রায়নার  কিষাণ মাণ্ডি এলাকার সরকারি কৃষি ফার্মে কৃষি দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন বিধায়ক। বৈঠকের মূল্য আলোচ্য বিষয় ছিল, চাষীদের কাছ থেকে কীভাবে সরাসরি ন্য়ায্য়মূল্য়ে গোবিন্দভোগ চাল কেনা যাওয়া।

 

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নজরে গোবিন্দভোগ চাল

স্রেফ ধান কেনাই নয়, বৈঠকে গোবিন্দভোগ চাষীদের স্বার্থরক্ষায় আরও নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

 

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নজরে গোবিন্দভোগ চাল

 বিধায়ক আশাবাদী যে, ফড়েদের প্রভাব কমিয়ে সরাসরি গোবিন্দভোগ চাল কেনার ব্যবস্থা চালু হলে চাষীদের আয় যেমন বাড়বে, তেমন বাজারও সম্প্রসারিত হবে।

 

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