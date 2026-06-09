/LPG Cylinder Price: গ্যাসের দাম বাড়ার পরেই চরম সিদ্ধান্ত! LPG সিলিন্ডারে বড় কোপ, জারি নয়া নির্দেশিকা

Ujjwala Yojna Rule Change: সরকারের মতে, উজ্জ্বলা পরিবারগুলির বছরে গড়ে ৪টি সিলিন্ডারই প্রয়োজন হয়। সম্প্রতি এলপিজি গ্যাসের দাম ২৯ টাকা বৃদ্ধি পাওয়ায় দিল্লিতে সিলিন্ডারের দাম এখন ৯৪২ টাকা। তাই ভর্তুকি বাদ দিয়ে প্রথম ৪টি সিলিন্ডার কিনতে উপভোক্তাদের ৬৪২ টাকা করে খরচ হবে। এর চেয়ে বেশি সিলিন্ডার লাগলে তা পুরো বাজারদরেই কিনতে হবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত দু'দিন আগে দেশ জুড়ে রান্নার গ্যাসের (LPG) দাম বৃদ্ধি পায়। এক ধাক্কায় সিলিন্ডারপিছু ২৯ টাকা দাম বেড়ে দাঁড়ায়। সেই ধাক্কা সামলাতে না সামলাতে আবার ধাক্কা। এবার প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার (PMUY) উপভোক্তাদের বড়সড় ধাক্কা দিল কেন্দ্র সরকার।
এই সরকারি প্রকল্পের আওতায় উপভোক্তাদের দেওয়া ভর্তুকিযুক্ত সিলিন্ডারের সংখ্যায় বড় কাটছাঁট করা হয়েছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, উজ্জ্বলা যোজনার উপভোক্তারা এখন থেকে বছরে ৯টির পরিবর্তে মাত্র ৪টি সিলিন্ডারে ভর্তুকি পাবেন।
পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা এখন থেকে কেবল প্রথম ৪টি সিলিন্ডারের রিফিলের ক্ষেত্রে প্রতি সিলিন্ডারে ৩০০ টাকা করে ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (DBT)-এর মাধ্যমে সরাসরি নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ভর্তুকি পাবেন।
সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে, উজ্জ্বলা যোজনার অধীনে থাকা একটি সাধারণ পরিবারে বছরে গড়ে ৪টি সিলিন্ডারের প্রয়োজন হয়। তাই আর্থিক সহায়তার পরিমাণকে সাধারণ পরিবারের প্রকৃত গড় ব্যবহারের স্তরের সমান রাখতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব প্রবীণ মল খানুজা জানান, উজ্জ্বলা পরিবারের বার্ষিক গড় গ্যাস ব্যবহারের কথা মাথায় রেখেই এই নতুন নিয়ম বা যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে।
মোদী সরকার ২০১৬ সালের মে মাসে গরিব ও বঞ্চিত পরিবারের কাছে জ্বালানি পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে 'প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা' শুরু করেছিল। শুরুতে উপভোক্তাদের বছরে ১৪.২ কেজির ১২টি ভর্তুকিযুক্ত সিলিন্ডার দেওয়া হত। পরবর্তীতে সেই সংখ্যা কমিয়ে ৯টি করা হয়েছিল এবং সর্বশেষ সরকারি সিদ্ধান্তে তা আরও কমিয়ে এবার মাত্র ৪টি করা হল।
এর আগে ২০২২ সালের মে মাসে সিলিন্ডার প্রতি ২০০ টাকা ভর্তুকি চালু করেছিল সরকার। যা ২০২৩ সালের অক্টোবরে বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করা হয়।
সম্প্রতি তেল সংস্থাগুলি প্রতি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ২৯ টাকা বাড়িয়েছে। যার ফলে বর্তমানে দিল্লিতে ১৪.২ কেজি সিলিন্ডারের দাম দাঁড়িয়েছে ৯৪২ টাকা। এই মূল্যের ওপর ৩০০ টাকা সরকারি ভর্তুকি বাদ দিলে, উজ্জ্বলা যোজনার উপভোক্তাদের প্রথম ৪টি সিলিন্ডারের প্রতিটির জন্য ৬৪২ টাকা করে দিতে হবে। এরপর অতিরিক্ত কোনও সিলিন্ডার লাগলে তা সাধারণ বাজারদরেই কিনতে হবে।
পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের তথ্য অনুসারে, ২০২২ সাল থেকে সরকার এলপিজি ভর্তুকি বাবদ প্রায় ৫২,০০০ কোটি টাকা খরচ করেছে। তবে সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধির পরেও, সরকারি তেল বিপণন সংস্থাগুলি প্রতি সিলিন্ডারে প্রায় ৭০০ টাকা লোকসান সামলাচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।