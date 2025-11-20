English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Dangerous Time Ahead: খুব সাবধান! ভয়ংকর খারাপ সময় আসছে এই ৩ রাশির! ছারখার হবে ব্যক্তিগত জীবন, নয়ছয় হবে টাকা, গ্রহরোষে ধ্বংস হবে...

Dangerous Time Ahead due to Grah Gochar 2026: প্রতি বছরের মতো ২০২৬ সালেও রয়েছে গ্রহ গোচর। কথা হল, সেই গোচরে কী ঘটবে? ২০২৬ কি তাতে মধুর মসৃণ হবে?

| Nov 20, 2025, 07:07 PM IST
1/7

গোচর

প্রতি বছরের মতো ২০২৬ সালেও রয়েছে এ বছরের জন্য বিশেষ কিছু গ্রহসংস্থান। আছ গ্রহ গোচরও। এখন, কথা হল, সেই গোচরে কী ঘটবে? ২০২৬ কি তাতে মধুর মসৃণ হবে? 

2/7

শুভ '২৬!

জ্যোতিষীরা কিন্তু বলছেন, ২০২৬ সালটি খুবই শুভ হতে চলেছে। এ বছরে গোচর ঘটতে চলেছে শনি বৃহস্পতি, রাহুর মতো গুরুত্বপূর্ণ গ্রহের।

3/7

শনি বৃহস্পতি, রাহুর গতি এবং

আর সারা বিশ্বের রাজনীতি সমাজ ও জনজীবনের উপর এর বিপুল প্রভাব পড়বে। জ্যোতিষীরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, অচিরেই শনি মীনে গোচর করবেন, রাহু ২০২৬-এর শেষে মকরে ঢোকার আগে প্রায় সারা বছর জুড়ে থাকবেন কুম্ভে, আর বৃহস্পতি প্রবেশ করবেন মিথুনে, কর্কটে ও সিংহে। ইতিমধ্যে শুক্র রবি ও মঙ্গলও রাশি পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাবেন।

4/7

কারা কারা সেই হতভাগ্য?

কিন্তু এত শুভর মধ্যে আছে অশুভের ইঙ্গিতও। বেশ কয়েকটি রাশির জাতক-জাতিকা এই সব গোচেরের জেরে আসন্ন ২০২৬ সালে ভয়ংকর এক খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাবেন বলে জানাচ্ছেন জ্যোতিষীরা। কারা কারা সেই হতভাগ্য?

5/7

মেষ

মেষ রাশির জাতকেরা গোটা ২০২৬ জুড়ে মানসিক দ্বিধায় ভুগবেন। তাঁদের কাজে ও ব্যবসায় আসবে আচমকা পরিবর্তন। তবে দ্বিধা কিন্তু এঁদের বড় ক্ষতি করে দেবে। মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের জন্য় সম্পর্কে বাধবে ঝঞ্ঝাট। বড় কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে দশবার ভাবুন।

6/7

সিংহ

সিংহ রাশির জন্যও সময়টা খুব চ্যালেঞ্জিং হতে চলেছে। এঁদের শত্রুরা সহসা খুব সক্রিয় হয়ে উঠবে। কাজে প্রচুর বাধা আসবে। মানসিক চাপ বাড়বে, তা শরীরের উপর চাপ ফেলবে। আসবে আর্থিক বিপদও।

7/7

ধনু

ধনু রাশির জাতকদের জন্য সময়টা ভয়ংকর খারাপ যাবে। পরিবার ও কর্মক্ষেত্র-- দুজায়গাতেই ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে হবে। বিনিয়োগ থেকে শতহস্ত দূরে থাকুন। আর্থিক সংকট গ্রাস করবে। সম্পর্কে বড় সমস্যা তৈরি হবে। কথাবার্তার ক্ষেত্রে খুব সাবধান থাকুন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

