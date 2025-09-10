English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Nepal's first PM's Grandchildren: নেপালের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর নাতি, জনপ্রিয় বলি নায়িকার ভাই! আচমকা গায়েব বলিউড থেকে... আবার ফিরলেন...

Nepal's first PM's Grandchildren: মনীষা কৈরালা, যিনি বলিউডের বিখ্যাত অভিনেত্রী হয়েছেন। অন্যজন হলেন সিদ্ধার্থ কৈরালা, যিনি মাত্র ৫টি সিনেমায় অভিনয় করে বলিউড ছেড়ে চলে যান।

Sep 10, 2025, 03:31 PM IST
প্রথম প্রধানমন্ত্রীর নাতি-নাতনি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অচল নেপাল। জেন জি়-দের বিক্ষোভে রীতিমত রণক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে নেপাল। চাপে পড়ে ইস্তফা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি। এই আবহেই উঠে এসেছে নেপালের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর নাতি-নাতনির কথা।

প্রথম প্রধানমন্ত্রীর নাতি-নাতনি

নেপালের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর নাতি-নাতনি ভারতে খুবই জনপ্রিয় মুখ। বলিউডে অত্যন্ত পরিচিত দুই ভাই-বোন মণীষা কৈরালা এবং তাঁর ভাই সিদ্ধার্থ কৈরালা।

প্রথম প্রধানমন্ত্রীর নাতি-নাতনি

মণীষা এবং সিদ্ধার্থ দুজনেই নেপালের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বিশ্বেশ্বর প্রসাদ কৈরালা নাতি-নাতনি।

মনীষার কেরিয়ার

মনীষার কেরিয়ার শুরু হয় 'ফেরি ভেতৌলা' নামে একটি নেপালি সিনেমা দিয়ে। এরপর তিনি ১৯৯১ সালে সুভাষ ঘাইয়ের 'সৌদাগর' সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে পা রাখেন। মনীষা দক্ষিণী সিনেমা এবং বলিউড - দুই জায়গাতেই কাজ করে খ্যাতি অর্জন করেন।

বোনের সফলতা দেখে সিদ্ধার্থও বলিউডে আসেন, কিন্তু তিনি সফল হতে পারেননি। মাত্র ৫টি সিনেমা করেই তিনি বলিউড থেকে গায়েব হয়ে যান।

সিদ্ধার্থ কৈরালার সিনেমার কেরিয়ার:

সিদ্ধার্থ প্রথমে একজন প্রযোজক হিসেবে কাজ শুরু করেন। তিনি 'পয়সা বসুল' সিনেমা প্রযোজনা করেন। এরপর তিনি 'টেরারি়জম: বায়ে অ্যাটাক' নামে একটি সিনেমার গল্প লেখেন।

সিদ্ধার্থ কৈরালার সিনেমার কেরিয়ার:

২০০৫ সালে 'Fun: Can Also Be Dangerous Sometimes' সিনেমার মাধ্যমে তিনি প্রথমবার বড় পর্দায় অভিনয় করেন। সেখানে তিনি 'আরিয়ান' চরিত্রে অভিনয় করেন। কিন্তু সিনেমাটি ফ্লপ করে। এরপর ২০০৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'আনওয়ার' সিনেমায় অভিনয় করেন। যেখানে তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হয়। এই সিনেমার 'মৌলা মেরে মৌলা' গানটি আজও জনপ্রিয়।

সিদ্ধার্থ কৈরালার সিনেমার কেরিয়ার:

এরপর তিনি 'দেখ ভাই দেখ' এবং 'দেশদ্রোহী ২' সিনেমায় অভিনয় করেন, তারপর বলিউড থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। সিদ্ধার্থকে শেষবার দেখা গিয়েছিলেন 'মেঘা' নামে একটি নেপালি সিনেমায়, যেটিই ছিল নেপালে তাঁর প্রথম সিনেমা।

এখন সিদ্ধার্থ কোথায়?

সিদ্ধার্থ কৈরালা এখন সোশ্যাল মিডিয়াতে খুব একটা সক্রিয় নন। তাঁর একটি প্রাইভেট (ব্যক্তিগত) অ্যাকাউন্ট আছে, কিন্তু সেখানে তিনি নিজের ছবি বা তথ্য খুব একটা শেয়ার করেন না। সম্প্রতি মণীষার শেয়ার করা ছবিতে দেখা গিয়েছে। সেখানে দেখা যায়, সিদ্ধার্থের চেহারায় অনেক পরিবর্তন এসেছে।

