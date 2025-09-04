GST on Life and Health Insurance: ১,২৩,৩৬,৪৭,৮০,০০০ টাকা ক্ষতি সত্ত্বেও 'জিরো' GST হেল্থ ইনসিওরেন্সে! স্বাস্থ্যবিমায় প্রিমিয়াম কমছে... মধ্যবিত্তের মহা-লাভ...

GST on Life and Health Insurance: ১,২৩,৩৬,৪৭,৮০,০০০ টাকা ক্ষতি সত্ত্বেও 'জিরো' GST হেল্থ ইনসিওরেন্সে! স্বাস্থ্যবিমায় প্রিমিয়াম কমছে... মধ্যবিত্তের মহা-লাভ...
GST Reforms: উন্নততর কভারেজ থেকে বেশি সংখ্যক মধ্যবিত্ত পরিবারকে হেল্থ ইনসিওরেন্সের আওতায়। নির্মলার জিএসটি বাণে মোক্ষলাভ...
1/8
স্বাস্থ্য ও জীবনবিমায় জিএসটি নয়...
2/8
স্বাস্থ্য ও জীবনবিমায় জিএসটি শূন্য...
photos
TRENDING NOW
3/8
স্বাস্থ্য ও জীবনবিমায় 'জিরো' জিএসটি...
4/8
স্বাস্থ্য ও জীবনবিমায় জিএসটি শূন্য...
5/8
স্বাস্থ্য ও জীবনবিমায় জিএসটি নয়...
6/8
স্বাস্থ্য ও জীবনবিমায় 'জিরো' জিএসটি...
7/8
স্বাস্থ্য ও জীবনবিমায় জিএসটি শূন্য...
8/8
জিএসটি কমছে ওষুধ ও মেডিক্যাল সরঞ্জামেও...
এছাড়াও, জীবনবিমা ও স্বাস্থ্যবিমার পুনর্নবীকরণ থেকেও জিএসটি বাবদ মোট ২,০৪৫ কোটি টাকা গত অর্থবর্ষে সংগ্রহ করেছিল সরকার। উল্লেখ্য, হেল্থ ইনসিওরেন্স ও লাইফ ইনসিওরেন্সকে জিএসটি আওতা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার পাশাপাশি থার্মোমিটার, মেডিকেল-গ্রেড অক্সিজেন, ডায়াগনস্টিক কিট, রিএজেন্ট, গ্লুকোমিটার, টেস্ট স্ট্রিপ এবং চশমার উপরও জিএসটি কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। যা রোগীদের উপর বোঝা কমাচ্ছে।
photos