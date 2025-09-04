English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
GST on Life and Health Insurance: ১,২৩,৩৬,৪৭,৮০,০০০ টাকা ক্ষতি সত্ত্বেও 'জিরো' GST হেল্থ ইনসিওরেন্সে! স্বাস্থ্যবিমায় প্রিমিয়াম কমছে... মধ্যবিত্তের মহা-লাভ...

GST Reforms: উন্নততর কভারেজ থেকে বেশি সংখ্যক মধ্যবিত্ত পরিবারকে হেল্থ ইনসিওরেন্সের আওতায়। নির্মলার জিএসটি বাণে মোক্ষলাভ...

| Sep 04, 2025, 02:26 PM IST
স্বাস্থ্য ও জীবনবিমায় জিএসটি নয়...

No GST on Health and Life Insurance

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যবিত্তের 'জিএসটি-লাভ'! বুধবার জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে জিএসটি কর কাঠামোর আমূল বদলের পর GST 2.0-কে এককথায় এটাই বলা যায়।

স্বাস্থ্য ও জীবনবিমায় জিএসটি শূন্য...

No GST on Health and Life Insurance

নয়া জিএসটি কাঠামোয় সবচেয়ে বড় সংস্কার করা হয়েছে স্বাস্থ্যবিমা খাতে। ফলে মধ্যবিত্তরা সবচেয়ে বেশি যাতে লাভবান হতে চলেছে তা হচ্ছে হেল্থ ইনসিওরেন্স বা স্বাস্থ্যবিমায়। 

স্বাস্থ্য ও জীবনবিমায় 'জিরো' জিএসটি...

No GST on Health and Life Insurance

কারণ হেল্থ ইনসিওরেন্সের উপর জিএসটি ১৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে একেবারে ০ করে দেওয়া হয়েছে। জিএসটি কাউন্সিলের এই সিদ্ধান্তের ফলে সামগ্রিকভাবে কমে যাবে স্বাস্থ্য বিমার প্রিমিয়ামের পরিমাণ। 

স্বাস্থ্য ও জীবনবিমায় জিএসটি শূন্য...

No GST on Health and Life Insurance

জিএসটি থেকে সম্পূর্ণ ছাড়ের ফলে হেল্থ ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম প্রায় ১৫ শতাংশ কমে যেতে পারে। যারফলে উন্নততর কভারেজ নিতে সুবিধা হবে মধ্যবিত্তদের পক্ষে। 

স্বাস্থ্য ও জীবনবিমায় জিএসটি নয়...

No GST on Health and Life Insurance

অন্যদিকে কম প্রিমিয়াম আরও বেশি সংখ্যক মধ্যবিত্ত পরিবারকে হেল্থ ইনসিওরেন্স করাতে উৎসাহিত করবে। হেল্থ ইনসিওরেন্সের পাশাপাশি জিএসটি থেকে সম্পূর্ণ ছাড় দেওয়া হয়েছে লাইফ ইনসিওরেন্স বা জীবনবিমাকেও।

স্বাস্থ্য ও জীবনবিমায় 'জিরো' জিএসটি...

No GST on Health and Life Insurance

তবে এই ছাড়ের হলে সরকার প্রিমিয়ামের উপর জিএসটি থেকে প্রাপ্ত বার্ষিক ১.২-১.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রাজস্ব ঘাটতির সম্মুখীন হবে বলে আগেই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছিল।

স্বাস্থ্য ও জীবনবিমায় জিএসটি শূন্য...

No GST on Health and Life Insurance

প্রসঙ্গত, ২০২৪ অর্থবর্ষে সরকার স্বাস্থ্যবিমা ও জীবনবিমার উপর আরোপিত জিএসটি থেকে ১৬,৩৯৮ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করেছে। এর মধ্যে জীবনবিমা থেকে ৮,১৩৫ কোটি টাকা এবং স্বাস্থ্যবিমা থেকে ৮,২৬৩ কোটি টাকা। 

জিএসটি কমছে ওষুধ ও মেডিক্যাল সরঞ্জামেও...

No GST on Health and Life Insurance

এছাড়াও, জীবনবিমা ও স্বাস্থ্যবিমার পুনর্নবীকরণ থেকেও জিএসটি বাবদ মোট ২,০৪৫ কোটি টাকা গত অর্থবর্ষে সংগ্রহ করেছিল সরকার। উল্লেখ্য, হেল্থ ইনসিওরেন্স ও লাইফ ইনসিওরেন্সকে জিএসটি আওতা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার পাশাপাশি থার্মোমিটার, মেডিকেল-গ্রেড অক্সিজেন, ডায়াগনস্টিক কিট, রিএজেন্ট, গ্লুকোমিটার, টেস্ট স্ট্রিপ এবং চশমার উপরও জিএসটি কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। যা রোগীদের উপর বোঝা কমাচ্ছে।

