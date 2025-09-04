GST 2.0 makes Household items Cheaper: রাজা মধ্যবিত্তরাই! GST কমতেই ঘর-গেরস্থালির কোন কোন জিনিস সস্তা হচ্ছে...
GST Reforms: এই সিদ্ধান্তের ফলে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর হাতে বেশি টাকা থাকবে। এর আগে চলতি অর্থবছরের বাজেটে বছরে ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছিল। নতুন GST ছাড়ের ফলে উৎসবের মরসুমে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।
GST-তে বড় সংস্কার
নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যে বড় করছাড়
রান্নাঘরের জিনিসপত্রে ছাড়
প্রসেসড ফুড সস্তা হচ্ছে
ব্যক্তিগত যত্নের সামগ্রী
গৃহস্থালির সামগ্রী ও আসবাব
টিভি, এসি, ছোট গাড়ি হচ্ছে সস্তা
