English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

GST Council meeting, cheaper and costlier: জিএসটি করে আমূল বদল! সস্তা হচ্ছে এসি-ফ্রিজ-ওষুধ সহ আর কী কী... দাম বাড়ছে কীসের কীসের...

New proposed GST rates, what is cheaper and costlier: ২৮% স্ল্যাবে থাকা সমস্ত পণ্যের ৯০ শতাংশের উপর জিএসটি কমানোর পরিকল্পনা করেছে। সব 'নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী' ১২ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশ স্ল্যাবে নেমে আসবে।  

| Sep 03, 2025, 11:44 AM IST
1/11

সস্তা হচ্ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী!

New GST rates, what is cheaper and costlier

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যবিত্তদের জন্য বড় সুখবর! সস্তা হতে চলেছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র! যার মধ্যে রয়েছে টিভি, ফ্রিজ, ঘি, বাদাম, প্যাকেজজাত পানীয় জল সহ ওষুধ এবং চিকিৎসা সরঞ্জামের মতো পণ্যও। এমনটাই জানা যাচ্ছে।

2/11

জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠক...

New GST rates, what is cheaper and costlier

আজ জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকেই এই দাম বাড়া-কমা চূড়ান্ত হয়ে যাবে। সূত্রের খবর, আজকের বৈঠকে ঢালাও সংস্কার করা হবে বর্তমান জিএসটি হারের। ঢেলে সাজানো হবে জিএসটি কাঠামোকে। যে পরিবর্তন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং ইলেকট্রনিক পণ্যগুলিকে আরও সাশ্রয়ী করে তুলবে বলে শোনা যাচ্ছে। ওদিকে উচ্চতর শুল্ক আরোপ হবে বিলাসবহুল জিনিসপত্রের উপর।

3/11

কী কী জিনিস সস্তা হতে পারে?

New GST rates, what is cheaper and costlier

জানা যাচ্ছে প্রস্তাবিত নয়া জিএসটি কাঠামোয় বর্তমানে ১২% হারে করযোগ্য প্রায় সমস্ত পণ্য- যার মধ্যে রয়েছে ঘি, বাদাম, প্যাকেজজাত পানীয় জল, বায়ুবিহীন পানীয়, নোনতা মুখরোচক, ওষুধ এবং চিকিৎসা সরঞ্জামের মতো প্রধান পণ্য- সবই ৫% স্ল্যাবে স্থানান্তরিত করে দেওয়া হবে।

4/11

মধ্যবিত্তদের জন্য স্বস্তি...

New GST rates, what is cheaper and costlier

কর কমতে পারে পেন্সিল, সাইকেল, ছাতা,  চুলের পিনের মতো সাধারণ গৃহস্থালির জিনিসের উপরও। ফলে দাম কমবে। মধ্যবিত্তদের জন্য স্বস্তি নিয়ে আসবে।

5/11

সস্তা হচ্ছে...

New GST rates, what is cheaper and costlier

দাম কমতে পারে ইলেকট্রনিক্স এবং ভোগ্যপণ্যের। টেলিভিশন, ওয়াশিং মেশিন, রেফ্রিজারেটর- যেগুলি বর্তমানে ২৮% হারে করযোগ্য, সেগুলিতে প্রস্তাবিত নয়া জিএসটি কাঠামোয় ১৮% হারে স্থানান্তরিত করা হবে। ফলে দাম কমতে পারে। 

6/11

দাম কমছে...

New GST rates, what is cheaper and costlier

একইসঙ্গে ছোট গাড়ি এবং এয়ার কন্ডিশনারেও জিএসটি কমে দাম কমার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ইলেকট্রিক ভেহিকল, বিলাসবহুল সামগ্রী ও 'সিন আইটেম' বা পাপ পণ্যের দাম বাড়তে চলেছে। 

7/11

৪০ শতাংশের 'Sin tax'...

New GST rates, what is cheaper and costlier

তামাকজাত পণ্য এবং বিলাসবহুল গাড়ি সহ কিছু পণ্যের উপর ৪০ শতাংশের একটি বিশেষ 'Sin tax' বা 'পাপ কর' আরোপ হতে চলেছে। এই তালিকায় মাত্র ৫ থেকে ৭টি পণ্য রয়েছে।

8/11

দামী হচ্ছে...

New GST rates, what is cheaper and costlier

উচ্চমানের অটোমোবাইল, প্রিমিয়াম এসইউভি ও অন্যান্য বিলাসবহুল যানবাহন- যেগুলিতে বর্তমানে ২৮% হারে জিএসটি লাগু, সেগুলি নায় কাঠামোয় ৪০% বিভাগের আওতায় আসতে পারে।

9/11

দাম বাড়ছে...

New GST rates, what is cheaper and costlier

তামাকজাত দ্রব্য, পান মশলা, সিগারেট এবং ২,৫০০ টাকার উপরে দামের নির্বাচিত পোশাকের উপরও উচ্চতর শুল্ক আরোপ হবে বলে খবর। প্রিমিয়াম বিমান ভ্রমণেও জিএসটি ১২% থেকে ১৮% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।

10/11

নতুন জিএসটি রেট...

New GST rates, what is cheaper and costlier

প্রসঙ্গত, নয়া জিএসটি সিস্টেমে ২ হারের কর কাঠামো সুপারিশ করা হয়েছে - ৫ এবং ১৮ শতাংশ। বর্তমান ব্যবস্থায় যেখানে চারটি স্ল্যাব রয়েছে- ৫, ১২, ১৮ এবং ২৮ শতাংশ। সরকার ২৮% স্ল্যাবে থাকা সমস্ত পণ্যের ৯০ শতাংশের উপর জিএসটি কমানোর পরিকল্পনা করেছে। সেগুলি ১৮% স্ল্যাবে নেমে আসবে। পাশাপাশি নিত্য ব্যবহারের সব পণ্য-ই 'নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী' হিসেবে তালিকাভুক্ত হবে। সেগুলি ১২ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশ স্ল্যাবে নেমে আসবে।

11/11

জিএসটি কাঠামোর সংস্কার...

New GST rates, what is cheaper and costlier

সরকারা আশাবাদী জিএসটি কাঠামোর সংস্কারের ফলে প্রায় ৫০,০০০ কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব হবে। একইসঙ্গে ট্রাম্পের চাপানো ৫০ শতাংশ শুল্কের প্রভাবও আংশিকভাবে কমবে।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Horoscope Today: কাছের মানুষের কাছ থেকে আঘাত বৃষর, মহিলা থেকে সাবধান কর্কট

পরবর্তী অ্যালবাম

Horoscope Today: কাছের মানুষের কাছ থেকে আঘাত বৃষর, মহিলা থেকে সাবধান কর্কট

Horoscope Today: কাছের মানুষের কাছ থেকে আঘাত বৃষর, মহিলা থেকে সাবধান কর্কট

Horoscope Today: কাছের মানুষের কাছ থেকে আঘাত বৃষর, মহিলা থেকে সাবধান কর্কট 12
Hooghly Murder Case: হলুদ স্কুটিতে চাপ চাপ রক্ত! হুগলিতে যুবক খুনের কিনারা, কাকদ্বীপ থেকে....

Hooghly Murder Case: হলুদ স্কুটিতে চাপ চাপ রক্ত! হুগলিতে যুবক খুনের কিনারা, কাকদ্বীপ থেকে....

Hooghly Murder Case: হলুদ স্কুটিতে চাপ চাপ রক্ত! হুগলিতে যুবক খুনের কিনারা, কাকদ্বীপ থেকে.... 9
Durga Puja 2025 Zodiac: ১৩ সেপ্টেম্বর থেকেই ঘুরবে খেলা! মঙ্গল শুক্র বুধ সূর্যের মহা-যোগে পুজোর আগেই টাকার উপর শুয়ে থাকবেন এই রাশির জাতকেরা

Durga Puja 2025 Zodiac: ১৩ সেপ্টেম্বর থেকেই ঘুরবে খেলা! মঙ্গল শুক্র বুধ সূর্যের মহা-যোগে পুজোর আগেই টাকার উপর শুয়ে থাকবেন এই রাশির জাতকেরা

Durga Puja 2025 Zodiac: ১৩ সেপ্টেম্বর থেকেই ঘুরবে খেলা! মঙ্গল শুক্র বুধ সূর্যের মহা-যোগে পুজোর আগেই টাকার উপর শুয়ে থাকবেন এই রাশির জাতকেরা 8
Bengal Weather Update: ঘূর্ণাবর্ত ও নিম্নচাপে প্রবল বৃষ্টি মঙ্গল ও বুধবার! ঝড়-বজ্রবিদ্যুত্‍-সহ দমকা ঝোড়ো বাতাস সব জেলায়...

Bengal Weather Update: ঘূর্ণাবর্ত ও নিম্নচাপে প্রবল বৃষ্টি মঙ্গল ও বুধবার! ঝড়-বজ্রবিদ্যুত্‍-সহ দমকা ঝোড়ো বাতাস সব জেলায়...

Bengal Weather Update: ঘূর্ণাবর্ত ও নিম্নচাপে প্রবল বৃষ্টি মঙ্গল ও বুধবার! ঝড়-বজ্রবিদ্যুত্‍-সহ দমকা ঝোড়ো বাতাস সব জেলায়... 11