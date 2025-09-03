GST Council meeting, cheaper and costlier: জিএসটি করে আমূল বদল! সস্তা হচ্ছে এসি-ফ্রিজ-ওষুধ সহ আর কী কী... দাম বাড়ছে কীসের কীসের...
New proposed GST rates, what is cheaper and costlier: ২৮% স্ল্যাবে থাকা সমস্ত পণ্যের ৯০ শতাংশের উপর জিএসটি কমানোর পরিকল্পনা করেছে। সব 'নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী' ১২ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশ স্ল্যাবে নেমে আসবে।
1/11
সস্তা হচ্ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী!
2/11
জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠক...
আজ জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকেই এই দাম বাড়া-কমা চূড়ান্ত হয়ে যাবে। সূত্রের খবর, আজকের বৈঠকে ঢালাও সংস্কার করা হবে বর্তমান জিএসটি হারের। ঢেলে সাজানো হবে জিএসটি কাঠামোকে। যে পরিবর্তন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং ইলেকট্রনিক পণ্যগুলিকে আরও সাশ্রয়ী করে তুলবে বলে শোনা যাচ্ছে। ওদিকে উচ্চতর শুল্ক আরোপ হবে বিলাসবহুল জিনিসপত্রের উপর।
photos
TRENDING NOW
3/11
কী কী জিনিস সস্তা হতে পারে?
4/11
মধ্যবিত্তদের জন্য স্বস্তি...
5/11
সস্তা হচ্ছে...
6/11
দাম কমছে...
7/11
৪০ শতাংশের 'Sin tax'...
8/11
দামী হচ্ছে...
9/11
দাম বাড়ছে...
10/11
নতুন জিএসটি রেট...
প্রসঙ্গত, নয়া জিএসটি সিস্টেমে ২ হারের কর কাঠামো সুপারিশ করা হয়েছে - ৫ এবং ১৮ শতাংশ। বর্তমান ব্যবস্থায় যেখানে চারটি স্ল্যাব রয়েছে- ৫, ১২, ১৮ এবং ২৮ শতাংশ। সরকার ২৮% স্ল্যাবে থাকা সমস্ত পণ্যের ৯০ শতাংশের উপর জিএসটি কমানোর পরিকল্পনা করেছে। সেগুলি ১৮% স্ল্যাবে নেমে আসবে। পাশাপাশি নিত্য ব্যবহারের সব পণ্য-ই 'নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী' হিসেবে তালিকাভুক্ত হবে। সেগুলি ১২ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশ স্ল্যাবে নেমে আসবে।
11/11
জিএসটি কাঠামোর সংস্কার...
photos