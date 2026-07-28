/১ অগাস্ট থেকেই কি দাম বাড়ছে এলপিজি সিলিন্ডারের? অগাস্ট থেকেই বড় বদল আরও ৫ ক্ষেত্রে; জিএসটি রেল টিকিট...

তেল কোম্পানিগুলি প্রতি মাসের প্রথম দিনেই এলপিজি সিলিন্ডারের নতুন দাম নির্ধারণ করে দেয়। সেই হিসেবে আগামী ১ অগাস্ট তারা ফের গ্যাসের দাম নির্ধারণ করবে। জুলাইয়ের শুরুতে তারা দাম কমিয়েছিল। দাম কমেছিল ১৯ কেজির সিলিন্ডারে! সেবার ১৪ কেজির দামে কিন্তু কেনও বদল হয়নি। অগস্টে কী হবে?
অয়েল মার্কেটিং কোম্পানিগুলি অগাস্টে নতুন এটিএফ বের করবে। বদল আসছে এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েলের দামেও।
অনেক ব্যাংকও তাদের সার্ভিস ফি এই সময়ে রিভাইজ করে। জানা গিয়েছে, উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাংক এবার তাদের এসএমএস চার্জ নিতে শুরু করবে।
রেল এবার তৎকালের টিকিটেও আনছে বদল। ১ অগস্ট থেকে আসছে এই চেঞ্জ। রিজার্ভেশন কাউন্টারের ভার লাঘব করার লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে রেল। এবার টোকেন ইস্যু করা হবে। আগে কাউন্টার থেকে টোকেন নিয়ে তবে টিকিট বুক করা যেত।
এবার জিএসটি-তেও আসছে চেঞ্জ। জানা যাচ্ছে, ই-ইনভয়েস ও ই-ওয়ে বিল সিস্টেম আরও উন্নত করা হবে। তা আরও স্বচ্ছ করা হবে।