PM hinted further GST reductions: আসছে দিওয়ালি ধামাকা? আবার কমবে GST, মধ্যবিত্তর হাল্কা হবে বোঝা! আভাস প্রধানমন্ত্রীর...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গ্রেটার নয়ডায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন যে অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে জনগণের ওপর করের বোঝা আরও কমবে। প্রধানমন্ত্রী আত্মনির্ভর ভারতের প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা উন্নয়নে প্রভাব ফেলে। ভারত আর অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা মেনে নেয় না।

| Sep 26, 2025, 06:58 PM IST
"প্রধানমন্ত্রী ইঙ্গিত দিয়েছেন যে জিএসটি আরও কমানো সম্ভব। তিনি বলেন, আজ দেশ জিএসটি সাশ্রয় উদযাপন করছে। আমরা এখানে থেমে থাকব না। অর্থনৈতিক শক্তি যত বাড়বে, করের বোঝা তত কমবে। জিএসটি সংস্কারের প্রক্রিয়া চলতে থাকবে।"

এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইঙ্গিত দেন যে জিএসটি আরও কমানো সম্ভব। তিনি বলেন যে, দেশ আজ জিএসটি সাশ্রয় উৎসব উদযাপন করছে। আমরা এখানে থামব না। অর্থনৈতিক শক্তি বাড়ার সাথে সাথে করের বোঝা কমতে থাকবে। জিএসটি সংস্কারের প্রক্রিয়া ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে।

গ্রেটার নয়ডার উত্তর প্রদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (UPITS) উদ্বোধন করার পর মোদী বলেন, জিএসটি-তে সাম্প্রতিক কাঠামোগত সংস্কার ভারতের প্রবৃদ্ধিকে নতুন গতি দেবে এবং মানুষের জন্য আরও সঞ্চয়ের পথ খুলে দেবে। 

তিনি বলেন, সরকার ২০১৭ সালে জিএসটি কার্যকর করার মাধ্যমে পরোক্ষ কর ব্যবস্থায় সংস্কার এনেছিল, যা অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল। এরপরে এই বছরের সেপ্টেম্বরে আরও সংস্কার করা হয়েছে।   

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমরা এখানে থামব না... অর্থনীতি শক্তিশালী হওয়ার সাথে সাথে করের বোঝা কমবে... দেশবাসীর আশীর্বাদে, জিএসটি সংস্কার চলতে থাকবে।"

বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের ব্যক্তিদের জন্য কোনো আয়কর না রাখা এবং জিএসটি ২.০-এর মতো সরকারের নেওয়া পদক্ষেপগুলো তুলে ধরে তিনি বলেন যে এই উদ্যোগগুলোর ফলে মানুষের হাতে আরও বেশি সঞ্চয় থাকবে।

এটি লক্ষণীয় যে, আট বছর আগে চালু হওয়া জিএসটি ব্যবস্থা সম্প্রতি তার সবচেয়ে বড় সংস্কারের মধ্য দিয়ে গেছে। জিএসটি কাউন্সিল প্রায় ৪০০টি পণ্যের ওপর জিএসটি হার কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা নবরাত্রির প্রথম দিন ২২ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হয়েছে।   

নতুন সংস্কারের অধীনে, সরকার জিএসটি হার ব্যবস্থাকে সংশোধন করেছে, এটিকে পূর্বের বহু-স্ল্যাব ব্যবস্থা থেকে ৫% এবং ১৮% এর দুটি স্ল্যাবে সহজ করেছে।

খাবার, ওষুধ, সাবান, স্বাস্থ্য ও জীবন বিমা এবং আরও অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস এখন থেকে হয় করমুক্ত হবে অথবা সর্বনিম্ন ৫% করের স্ল্যাবের অধীনে আসবে। 

সর্বশেষ আয়কর হার হ্রাস এবং জিএসটি ২.০-এর সাথে মিলিতভাবে, এই বছর ভারতীয়দের প্রায় ২.৫ লক্ষ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

