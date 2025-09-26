PM hinted further GST reductions: আসছে দিওয়ালি ধামাকা? আবার কমবে GST, মধ্যবিত্তর হাল্কা হবে বোঝা! আভাস প্রধানমন্ত্রীর...

PM hinted further GST reductions: আসছে দিওয়ালি ধামাকা? আবার কমবে GST, মধ্যবিত্তর হাল্কা হবে বোঝা! আভাস প্রধানমন্ত্রীর...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গ্রেটার নয়ডায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন যে অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে জনগণের ওপর করের বোঝা আরও কমবে। প্রধানমন্ত্রী আত্মনির্ভর ভারতের প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা উন্নয়নে প্রভাব ফেলে। ভারত আর অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা মেনে নেয় না।
