GST Rates on Tobacco: জিএসটি সংস্কারে নেশাসামগ্রীতে গরিব-বড়লোক ভাগ... সস্তা হচ্ছে বিড়ি, দামী সিগারেট-গুটখা!
GST On Bidis Drop Cigarettes And Gutkha Rises: স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ জানিয়েছে, অতীতে বিড়ির ওপর সামান্য কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক ধার্য করা হত। তবে বহু রাজ্য বিড়ির ওপর বিক্রয় করও ধার্য করত না, মূলত বিড়ি শ্রমিকদের স্বার্থ মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।
জিএসটি সংস্কারের পর তুমুল বিতর্ক
জিএসটি ২.০: পাপ কর!
কেন এই ছাড় বিড়িতে?
সমালোচনা ও ব্যঙ্গ
আরএসএস-ঘনিষ্ঠ সংগঠনের চাপ
কর্মসংস্থান ক্ষতিগ্রস্ত
রাজনৈতিক বিশ্লেষণ
