GST Rates on Tobacco: জিএসটি সংস্কারে নেশাসামগ্রীতে গরিব-বড়লোক ভাগ... সস্তা হচ্ছে বিড়ি, দামী সিগারেট-গুটখা!

GST On Bidis Drop Cigarettes And Gutkha Rises: স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ জানিয়েছে, অতীতে বিড়ির ওপর সামান্য কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক ধার্য করা হত। তবে বহু রাজ্য বিড়ির ওপর বিক্রয় করও ধার্য করত না, মূলত বিড়ি শ্রমিকদের স্বার্থ মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

| Sep 04, 2025, 05:16 PM IST
জিএসটি সংস্কারের পর তুমুল বিতর্ক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জিএসটি কাউন্সিলের সংস্কারের ফলে যেখানে সিগারেট ও গুটখার মতো তামাকজাত দ্রব্যের দাম বাড়ছে, সেখানে সাধারণ মানুষের ‘বিড়ি’র দাম সামান্য কমছে। এতদিন বিড়ির ওপর জিএসটি ছিল ২৮%, তা কমিয়ে আনা হয়েছে ১৮%-এ। 

জিএসটি ২.০: পাপ কর!

আবার বিড়ি তৈরিতে ব্যবহৃত তেন্ডু পাতার কর ১৮% থেকে নামিয়ে ৫%-এ করা হয়েছে। তবে সিগারেট ও অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্যের কর বেড়ে ৪০% হওয়ায় এগুলির দাম আরও চড়া হবে।

কেন এই ছাড় বিড়িতে?

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই করছাড় মূলত দেশের বিড়ি শিল্পকে বাঁচাতে। এই শিল্পে সরাসরি প্রায় ৭০ লক্ষ মানুষ কর্মরত, যাদের জীবিকা করের চাপে সংকটে পড়েছিল। 

সমালোচনা ও ব্যঙ্গ

তবে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা প্রশ্ন উঠছে— সিগারেট ক্ষতিকর হলে বিড়ি কি ক্ষতিকর নয়? অনেকে সরাসরি এটিকে আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত করেছেন।

আরএসএস-ঘনিষ্ঠ সংগঠনের চাপ

অনেকেই বলছেন, বিড়ি সিগারেটের থেকেও বেশি ক্ষতিকর এবং তা মূলত গরিব মানুষেরাই সেবন করেন। ফলে এই সিদ্ধান্তে তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি আরও বাড়বে। 

কর্মসংস্থান ক্ষতিগ্রস্ত

কেউ কেউ আবার ব্যঙ্গ করে লিখেছেন, "বিড়ির জিএসটি কমিয়ে সরকার প্রমাণ করছে, তারা প্রকৃত অর্থেই জনগণের পাশে!"

রাজনৈতিক বিশ্লেষণ

বিজেপির আদর্শগত মাতৃসংঘ আরএসএস-এর একাধিক সংস্থা দীর্ঘদিন ধরেই বিড়ির জিএসটি কমানোর দাবি জানিয়েছিল। স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণকে চিঠি দিয়ে জানায়, ২৮% করের ফলে বিড়ি শিল্পে কর্মসংস্থান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, বিশেষত অনিবন্ধিত উৎপাদন ইউনিটগুলিতে শ্রমিকরা সমস্যায় পড়ছেন। 

