GST on Medicine: অবশেষে GST গুঁতো মুক্ত ক্যানসার চিকিত্‍সা! বিরাট সস্তা হচ্ছে ৩৩ জরুরি ওষুধ, তালিকা দেখুন...

New GST Rates on Cancer Medicine: এছাড়াও, যেসব পণ্যে ২৮ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত অতিরিক্ত চিনি, মিষ্টি পদার্থ বা ফ্লেভার মেশানো থাকে, সেগুলোর উপর এখন থেকে অধিক কর আরোপ করা হবে। এর ফলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে এমন অতিরিক্ত মিষ্টি খাবার ও পানীয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ আনতে সাহায্য করবে।

| Sep 04, 2025, 02:11 PM IST
জিএসটি কাউন্সিলের বড় সিদ্ধান্ত

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকের পর রোগীদের জন্য বড় স্বস্তি। ৩ সেপ্টেম্বরের বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এক সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন, এখন থেকে ৩৩টি জীবনরক্ষাকারী ওষুধে জিএসটি ১২% থেকে কমিয়ে শূন্য করা হয়েছে।

জীবনরক্ষাকারী ওষুধে কর শূন্য

এই ওষুধগুলির মধ্যে রয়েছে ক্যানসার, থ্যালাসেমিয়া, কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট-এর মতো গুরুতর রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধ। এর পাশাপাশি আরও তিনটি জরুরি ওষুধে জিএসটি ৫% থেকে কমিয়ে শূন্য (০%) করা হয়েছে। এছাড়া কিছু প্রয়োজনীয় ওষুধে করহার ১২% থেকে কমিয়ে ৫% করা হয়েছে।

কোন কোন ওষুধে মিলবে ছাড়

জিএসটি কাউন্সিল জানিয়েছে, রোগীদের স্বস্তি দিতে সম্প্রতি গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩৩টি জীবনরক্ষাকারী ওষুধে আর কোনও জিএসটি ধার্য হবে না। এসব ওষুধ মূলত ক্যানসার, বিরল জেনেটিক রোগ, অটোইমিউন ডিসঅর্ডার এবং অন্যান্য গুরুতর অসুস্থতার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

করমুক্ত হচ্ছে গুরুতর অসুস্থতার ওষুধ

যে জীবনরক্ষাকারী ওষুধগুলির উপর থেকে জিএসটি শূন্য করা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে: Agalsidase Beta, Imiglucerase, Onasemnogene abeparvovec, Daratumumab, Alectinib, Risdiplam, Atezolizumab, Evolocumab এবং Inclisiran।  

৩৩ টি জীবনদায়ী ওষুধে ছাড়

ওষুধগুলির নাম শুনতে জটিল হলেও, এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেইসব রোগীদের জন্য, যারা গুরুতর ও প্রাণঘাতী রোগের সঙ্গে লড়াই করছেন। এখন থেকে এই ওষুধগুলির উপর কোনও কর লাগবে না। এর ফলে ওষুধের দাম অনেকটাই কমে যাবে এবং রোগীরা চিকিৎসায় বড় স্বস্তি পাবেন। একইসঙ্গে তাঁদের অর্থনৈতিক চাপও অনেকটা হালকা হবে।

স্বাস্থ্যবিমা এখন আরও সাশ্রয়ী

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানিয়েছেন, সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের ফলে সাধারণ মানুষের জন্য এখন থেকে স্বাস্থ্যবিমা আরও সস্তা ও সহজলভ্য হবে। এর ফলে সারা দেশে বিমা কভারেজ আরও বিস্তৃত করতে সুবিধা হবে।

গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতির উপর জিএসটি কম

এছাড়া চিকিৎসা, শল্যচিকিৎসা, দন্তচিকিৎসা ও পশুচিকিৎসায় ব্যবহৃত বহু গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতির উপর জিএসটি হার ১৮% থেকে কমিয়ে ৫% করা হয়েছে।

ওষুধ ও মেডিক্যাল যন্ত্রপাতিতে জিএসটি ছাড়

একইসঙ্গে ব্যান্ডেজ, গজ, ডায়াগনস্টিক কিট, রক্তের গ্লুকোজ মনিটরিং সিস্টেম ইত্যাদি চিকিৎসা সামগ্রীর উপরও করহার ১২% থেকে নামিয়ে ৫% করা হয়েছে। ফলে এই জিনিসপত্র এখন আগের তুলনায় অনেক সস্তায় পাওয়া যাবে এবং রোগীদের চিকিৎসা খরচও উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে।

