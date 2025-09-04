GST on Medicine: অবশেষে GST গুঁতো মুক্ত ক্যানসার চিকিত্সা! বিরাট সস্তা হচ্ছে ৩৩ জরুরি ওষুধ, তালিকা দেখুন...
New GST Rates on Cancer Medicine: এছাড়াও, যেসব পণ্যে ২৮ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত অতিরিক্ত চিনি, মিষ্টি পদার্থ বা ফ্লেভার মেশানো থাকে, সেগুলোর উপর এখন থেকে অধিক কর আরোপ করা হবে। এর ফলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে এমন অতিরিক্ত মিষ্টি খাবার ও পানীয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ আনতে সাহায্য করবে।
1/8
জিএসটি কাউন্সিলের বড় সিদ্ধান্ত
2/8
জীবনরক্ষাকারী ওষুধে কর শূন্য
photos
TRENDING NOW
3/8
কোন কোন ওষুধে মিলবে ছাড়
4/8
করমুক্ত হচ্ছে গুরুতর অসুস্থতার ওষুধ
5/8
৩৩ টি জীবনদায়ী ওষুধে ছাড়
6/8
স্বাস্থ্যবিমা এখন আরও সাশ্রয়ী
7/8
গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতির উপর জিএসটি কম
8/8
ওষুধ ও মেডিক্যাল যন্ত্রপাতিতে জিএসটি ছাড়
photos