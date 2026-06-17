/Terrible Road Accident: চিরঘুমে ঘুমন্ত চোখ! সাতসকালে লাক্সারি বাস-ট্রাকের ভয়াবহ সংঘর্ষ: এক লহমায় ভেঙে চুরমার সব, মৃত বহু

Gujarat Road Accident: রাজস্থানের বাঁশওয়ারা থেকে গুজরাতের সুরাতের দিকে যাচ্ছিল একটি বেসরকারি লাক্সারি বাস। সেই সময় হাইওয়ের পাশে একটি ট্রাক দাঁড়িয়ে ছিল এবং তার চালক চাকার হাওয়া পরীক্ষা করছিলেন। পেছন থেকে আসা দ্রুতগতির বাসটি আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকটির পেছনে সজোরে ধাক্কা মায়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাতসকালে ভয়ংকর দুর্ঘটনা। লাক্সারি বাসের সঙ্গে ট্রাকের ভয়াবহ সংঘর্ষ। দুর্ঘটনায় মৃত কমপক্ষে ৬, আহত প্রায় ২০ যাত্রী।
দুর্ঘটনাটি ঘটে, গুজরাতে ভদোদরায়। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজস্থানের বাঁশওয়ারা থেকে একটি লাক্সারি বাস সুরাতের দিকে যাচ্ছিল।
বুধবার ভোর ৪টে নাগাদ ভাদোদরার কোটাম্বি গ্রামের কাছে বাসটি পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারায়।
নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের পেছনে সজোরে ধাক্কা মারে বাসটি। সেই সময় ট্রাকের চালক চাকার হাওয়া পরীক্ষা করছিলেন।
সংঘর্ষটি এতটাই তীব্র ছিল যে বাসটির সামনের অংশ পুরোপুরি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনার সময় অধিকাংশ যাত্রী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন।
খবর পেয়েই জারোদ থানার পুলিস এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (NDRF)-র টিম দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।
যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয় উদ্ধারকাজ। আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়।
ভদোদরার পুলিস সুপার সুশীল আগরওয়াল জানিয়েছেন, বাসের বেশিরভাগ যাত্রীই রাজস্থানের বাসিন্দা।
তিনি বলেন, 'দুর্ঘটনার তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে বাসের সামনের অংশ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আমরা ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছি।'