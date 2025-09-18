Guru Gochar 2025: ১৯ সেপ্টেম্বর থেকেই গোল্ডেন টাইম! গুরু গ্রহ বৃহস্পতির গোচরে স্রেফ টাকার গদিতে শুয়ে থাকবেন এঁরা! মা লক্ষ্মীর কৃপায়...

Guru Gochar 2025: ১৯ সেপ্টেম্বর থেকেই গোল্ডেন টাইম! গুরু গ্রহ বৃহস্পতির গোচরে স্রেফ টাকার গদিতে শুয়ে থাকবেন এঁরা! মা লক্ষ্মীর কৃপায়...
Jupiter's transit into Third Phase of Punarvasu Nakshatra: পুনর্বসু নক্ষত্রে গুরু গ্রহ বৃহস্পতির ট্রানজিট শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর। এর জেরে বেশ কয়েকটি রাশির সুসময় শুরু হতে চলেছে। হবে আর্থিক লাভও।
অগাস্টে গোচর
গোচরের তৃতীয় পর্যায়ে
ভাগ্যসূর্যে লক্ষ্মী
মেষ
কর্কট
কন্যা
কুম্ভ
কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকারাও বৃহস্পতির গোচরে প্রভূত ভাবে উপকৃত হবেন। এই সময়ে এঁদের স্বাস্থ্য ভালো হবে। আর্থিক সুস্থিরতা আসবে। কেরিয়ার নিয়ে সুখবর আসবে। তবে এঁদের কাউকে আহত না করে কথা বলতে হবে, টানা পরিশ্রম করে যেতে হবে। সাফল্য কেউ আটকাতে পারবে না! (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
