Gorakhnath's Prophecy on Nepal: অবিশ্বাস্য! কয়েকশো বছর আগে রাজা পৃথ্বীনারায়ণ শাহকে আশীর্বাদ করে গুরু গোরক্ষনাথ বলেছিলেন...

Gorakhnath's Prophecy on Nepal: অবিশ্বাস্য! কয়েকশো বছর আগে রাজা পৃথ্বীনারায়ণ শাহকে আশীর্বাদ করে গুরু গোরক্ষনাথ বলেছিলেন...
Guru Gorakhnaths Prophecy on Nepal Unrest: নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি আর থাকলেন না প্রধানমন্ত্রীপদে। জেন জি-নেতৃত্বের আন্দোলনে নেপাল উত্তাল। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম বন্ধ করে থেকে এই বিক্ষোভের শুরু। যদিও ব্যান উঠে যায়, কিন্তু আগুন নেভে না।
সংঘাতে-বিক্ষোভে উত্তাল
জেন-জি প্রটেস্ট
হিন্দু সন্ন্যাসী গুরু গোরক্ষনাথ
রাজতন্ত্রের অবসান
১১ প্রজন্মের রাজতন্ত্র
রাজা দীপেন্দ্র শাহ
২৪০ বছর পরে
স্তম্ভিত 'জেন জি'
