Gorakhnath's Prophecy on Nepal: অবিশ্বাস্য! কয়েকশো বছর আগে রাজা পৃথ্বীনারায়ণ শাহকে আশীর্বাদ করে গুরু গোরক্ষনাথ বলেছিলেন...

Guru Gorakhnaths Prophecy on Nepal Unrest: নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি আর থাকলেন না প্রধানমন্ত্রীপদে। জেন জি-নেতৃত্বের আন্দোলনে নেপাল উত্তাল। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম বন্ধ করে থেকে এই বিক্ষোভের শুরু। যদিও ব্যান উঠে যায়, কিন্তু আগুন নেভে না।

| Sep 11, 2025, 07:10 PM IST
সংঘাতে-বিক্ষোভে উত্তাল

কে হবেন ওলির উত্তরসূরি? এটাই এখন লাখটাকার প্রশ্ন। নাম উঠছে, আবার ডুবে যাচ্ছে। অথচ, উত্তরোত্তর সংঘাত বিক্ষোভ বাড়ছেই নেপালে। আর এই অবসরে নেপালে শোনা যাচ্ছে, গুরু গোরখনাথের কথা। কে এই গোরখনাথ?

জেন-জি প্রটেস্ট

রাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র পার্টি, প্রো-রয়্যালিস্ট, হিন্দু ন্যাশনালিস্ট, অ্যান্টি-ফেডারেলিস্ট মিলে প্রো-মনার্কি বিক্ষোভ প্রদর্শন করার একমাস পরেই নেপালে এই জেন-জি প্রটেস্ট দেখা গেল! খুবই আশ্চর্যের।

হিন্দু সন্ন্যাসী গুরু গোরক্ষনাথ

তীব্র অ্যান্টি-গভর্নমেন্ট প্রটেস্টে উত্তাল নেপাল। আর যাঁরা সেখানে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তাঁদের সূত্রে সহসাই হিন্দু সন্ন্যাসী গুরু গোরক্ষনাথের শতাব্দীপ্রাচীন ভবিষ্যদ্বাণীর প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। 

রাজতন্ত্রের অবসান

নেপালে যখন একনায়ক রাজতন্ত্রের অবসান হল তখনই প্রথম গুরু গোরক্ষনাথ সম্বন্ধে শোনা গিয়েছিল।

১১ প্রজন্মের রাজতন্ত্র

কিংবদন্তি বলছে, গুরু গোরক্ষনাথ রাজা পৃথ্বীনারায়ণ শাহকে আশীর্বাদ করেছিলেন। এই পৃথ্বীনারায়ণ শাহ সতেরো শতকে নেপালকে সংঘবদ্ধ করে গড়েছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্র ১১ প্রজন্ম টিকে ছিল! 

রাজা দীপেন্দ্র শাহ

রাজা দীপেন্দ্র শাহের স্বল্প সময়ের আমলকে রাজতন্ত্রবাদীরা সেই ভবিষ্যদ্বাণীরই চূড়ান্ত ও অন্তিম নিদর্শন হিসেবে ব্যাখ্যা করেন।

২৪০ বছর পরে

তাঁর আমলেই রাজতন্ত্রের অবসান। ২০০৮ সালে। ২৪০ বছর পরে কাঠমাণ্ডুর রাজপ্রাসাদে নেপালের রাজপরিবারের পতাকা প্রথম নমিত হয়। আর এরই সঙ্গে সেদিন শেষ হয় বিশ্বের শেষ হিন্দু রাজতন্ত্র (world’s last Hindu monarchy)।

স্তম্ভিত 'জেন জি'

কিন্তু আজ, নেপালের 'জেন জি' যা করছে, যা বলছে, যা চাইছে-- তার সঙ্গে মানুষ গুরু গোরক্ষনাথের ভবিষ্যদ্বাণী মিলিয়ে দেখছেন, আর স্তম্ভিত হচ্ছেন। 

