Guru Margi 2026: নতুন বছরে অঢেল কৃপা মিলবে গুরু বৃহস্পতির! ৩ রাশির জীবনে শুধু টাকা আর টাকা, সঙ্গে শ্রী ও সম্পদ...

Guru Margi 2026: দেবগুরু বৃহস্পতি ১১ নভেম্বর কর্কট রাশিতে বক্রী চাল শুরু করে। এখনও দেবগুরু বক্রী অবস্থায় রয়েছে এং ২০২৬ সালের শুরুতেও এই অবস্থানেই থাকবেন। বৃহস্পতি ১১ মার্চ ২০২৬-এ মিথুন রাশিতে মার্গী হতে চলেছে।

| Dec 24, 2025, 03:50 PM IST
বৃহস্পতি কর্কটে

দেবগুরু বৃহস্পতি ১১ নভেম্বর কর্কট রাশিতে বক্রী চাল শুরু করেছেন। এখনও দেবগুরু বক্রী অবস্থাতেই রয়েছেন এং ২০২৬ সালের শুরুতেও এই অবস্থানেই থাকবেন। 

মিথুনে মার্গী বৃহস্পতি

তবে ২০২৬-এ ১১ মার্চ মিথুন রাশিতে মার্গী হতে চলেছেন বৃহস্পতি। এইদিন গুরু বৃহস্পতি পুনঃমার্গী অবস্থায় চলে আসবে। গুরু বৃহস্পতি ১১ মার্চ ২০২৬ থেকে ১২ ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত মার্গী অবস্থায় থাকবে। 

১০ মাস সোজা

এর অর্থ, বৃহস্পতি নতুন বছরে প্রায় ১০ মাস পর্যন্ত সোজা চালে থাকবে। 

৩ রাশিকে বিশেষ কৃপা

জ্যোতিষমতে, মার্গী বৃহস্পতি নতুন বছরে ৩ রাশিকে বিশেষ কৃপা করবে। এঁদের কেরিয়ার, ব্যক্তিগত জীবন, দাম্পত্য, অর্থভাগ্য-- সবেতেই দারুণ জীবনে সুখ মিলবে। 

মেষ রাশি

২০২৬ সালে বৃহস্পতির মার্গী হওয়ার ফলে মেষ রাশি শুভ ফল পাবেন। কেরিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। রোগ থেকে মুক্তি মিলবে। আটকে থাকা কাজে গতি। আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতি। ব্যবসায়ীদের আমদানি বাড়বে। দাম্পত্য জীবন মধুর হবে। 

মিথুন রাশি

বৃহস্পতি মার্গী হওয়ায় মিথুন রাশির ভাগ্য দারুণ হবে। এঁদের আয় বৃদ্ধি পাবে। পুরনো বিনিয়োগ থেকে লাভ। এঁদের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। চাকুরীজীবীদের পদোন্নতিযোগ, বেতনবৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায়ীদেরও শুভ সময়।

বৃশ্চিক রাশি

বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য উন্নতির রাস্তা খুলে যাবে। এঁদের বিবাহিত জীবনে সুখ আসবে। এঁদের আয় বাড়বে, খরচ কমবে, ঋণ থেকে মুক্তি ঘটবে। কর্মস্থলে দায়িত্ববৃদ্ধি। ব্যবসায়ীদের পক্ষেও ভালো সময়। এঁদের আর্থিক অবস্থা মজবুত হবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

