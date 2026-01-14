English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Gurugram Coldest Winter in 90 years: তাপমাত্রা -০.৪°, গুঁড়ো তুষারে ঢেকে গিয়েছে সারা শহর! ৯০ বছরের রেকর্ড ভেঙে গুরুগ্রাম এখন আলাস্কা...

Gurugram Coldest Winter in 90 years: তাপমাত্রা -০.৪°, গুঁড়ো তুষারে ঢেকে গিয়েছে সারা শহর! ৯০ বছরের রেকর্ড ভেঙে গুরুগ্রাম এখন আলাস্কা...

Gurugram Temperature dips to Snowfall:  ৯ দশকের রেকর্ড ভাঙল গুরুগ্রামের শীত। গত সোমবার ও মঙ্গলবার গুরুগ্রামের তাপমাত্রা যে স্তরে নেমেছে, তা গত প্রায় ৯০ বছরের রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়েছে। সোমবার শহরের পারদ নেমেছিল -০.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, আর মঙ্গলবার সকালে তা রেকর্ড করা হয় -০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যদিও ভারত

| Jan 14, 2026, 02:15 PM IST
গুরুগ্রামের তাপমাত্রা

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ছবি ও ভিডিওতে দেখা গেছে, গাড়ি এবং গাছের পাতার ওপর বরফের আস্তরণ জমেছে, যা অনেক ক্ষেত্রে বরফ পড়ার বিভ্রম তৈরি করছিল। 

গুরুগ্রামের তাপমাত্রা

আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ নবদীপ দাহিয়া একটি ভিডিও পোস্ট করে দেখিয়েছেন যে, উন্মুক্ত স্থানে তাপমাত্রা মাইনাস ০.৪ ডিগ্রিতে নেমে গেছে।   

গুরুগ্রামের তাপমাত্রা

যদিও আবহাওয়া দপ্তর স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে, গুরুগ্রামে তুষারপাত হয়নি এবং হওয়ার কোনো সম্ভাবনাও নেই, তবুও এই চরম শৈত্যপ্রবাহের কারণে স্থানীয় প্রশাসন বয়স্ক, শিশু এবং হৃদরোগীদের মতো সংবেদনশীল ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে।

অসহায়দের জন্য প্রশাসনের পদক্ষেপ

প্রচণ্ড ঠান্ডায় গৃহহীনদের সহায়তায় বিশেষ দল মোতায়েন করেছে প্রশাসন। রাতের আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে (night shelters) হিটার এবং গরম পানীয়র ব্যবস্থা করা হয়েছে।   

অসহায়দের জন্য প্রশাসনের পদক্ষেপ

গুরুগ্রামের ডেপুটি কমিশনার জনসাধারণের কাছে একটি বিশেষ আবেদন জানিয়েছেন—রাতের বেলা রাস্তায় দান-ধ্যান না করার জন্য।তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, রাস্তায় সরাসরি সাহায্য পাওয়ার আশায় অনেক গৃহহীন ব্যক্তি নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে চাইছেন না, যা তাদের জীবনের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে।

একই অবস্থা প্রতিবেশী শহর ফরিদাবাদেও। গুরুগ্রামের মতো সেখানেও তাপমাত্রার উল্লেখযোগ্য পতন ঘটেছে। তবে ঠান্ডার চেয়েও বড় আপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই দুই শহরের বাতাস।

‘বিষাক্ত’ বাতাসে শ্বাসকষ্টে শহরবাসী

শৈত্যপ্রবাহের পাশাপাশি গুরুগ্রাম ও ফরিদাবাদে বায়ুদূষণ এখন ‘বিপজ্জনক’ পর্যায়ে পৌঁছেছে। মঙ্গলবার বাতাসের মান সূচক (AQI) ‘মারাত্মক’ (Severe) স্তরে গিয়ে ঠেকেছে। 

‘বিষাক্ত’ বাতাসে শ্বাসকষ্টে শহরবাসী

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের (CPCB) তথ্য অনুযায়ী, সেক্টর-৫১ এবং নিউ গুরুগ্রাম সংলগ্ন এলাকায় AQI ৪৩০ এবং দিল্লি-জয়পুর হাইওয়ের কাছের বিকাশ সদন এলাকায় তা ৪২২ ছাড়িয়ে গেছে।

‘বিষাক্ত’ বাতাসে শ্বাসকষ্টে শহরবাসী

বাতাসে ভাসমান সূক্ষ্ম ধূলিকণা বা পার্টিকুলেট ম্যাটার (PM) স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় আট গুণ বেশি পাওয়া গেছে।  

‘বিষাক্ত’ বাতাসে শ্বাসকষ্টে শহরবাসী

বেসরকারি আবহাওয়া সংস্থাগুলো আরও ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছে। তাদের মতে, নিউ গুরুগ্রামের কিছু অংশে AQI ৮৭৯ এবং বিকাশ সদন এলাকায় তা ৬৭০ পর্যন্ত পৌঁছেছে।

জনস্বাস্থ্য ও জনজীবনে প্রভাব

ভয়াবহ দূষণ ও কুয়াশার কারণে রাস্তার দৃশ্যমানতা (Visibility) মারাত্মকভাবে কমে গেছে। এর ফলে সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়েছেন প্রাতঃভ্রমণকারী বয়স্ক ব্যক্তিরা।

জনস্বাস্থ্য ও জনজীবনে প্রভাব

 শহরের হাসপাতালগুলোতে শ্বাসকষ্ট, চোখে জ্বালা এবং অনবরত কাশির সমস্যা নিয়ে আসা রোগীদের সংখ্যা বেড়ে গেছে। 

জনস্বাস্থ্য ও জনজীবনে প্রভাব

 চিকিৎসকরা কড়া সতর্কবার্তা দিয়ে জানিয়েছেন যে, N95 মাস্ক ছাড়া এই বিষাক্ত বাতাসে চলাচল করলে ফুসফুসের দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি হতে পারে।  

