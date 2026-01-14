Gurugram Coldest Winter in 90 years: তাপমাত্রা -০.৪°, গুঁড়ো তুষারে ঢেকে গিয়েছে সারা শহর! ৯০ বছরের রেকর্ড ভেঙে গুরুগ্রাম এখন আলাস্কা...

Gurugram Coldest Winter in 90 years: তাপমাত্রা -০.৪°, গুঁড়ো তুষারে ঢেকে গিয়েছে সারা শহর! ৯০ বছরের রেকর্ড ভেঙে গুরুগ্রাম এখন আলাস্কা...
Gurugram Temperature dips to Snowfall: ৯ দশকের রেকর্ড ভাঙল গুরুগ্রামের শীত। গত সোমবার ও মঙ্গলবার গুরুগ্রামের তাপমাত্রা যে স্তরে নেমেছে, তা গত প্রায় ৯০ বছরের রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়েছে। সোমবার শহরের পারদ নেমেছিল -০.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, আর মঙ্গলবার সকালে তা রেকর্ড করা হয় -০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যদিও ভারত
