Zee News Bengali
Trump's H1B Visa Policy: ট্রাম্পের H1B ভিসা নীতিতে হাজার ভারতীয়র চোখে জল! এবার US-India সম্পর্কে আরও কালো মেঘ? বড় আপডেট...

H1B Visa Policy: ট্রাম্পের এই ধরনের মন্তব্য শুধু তার রাজনৈতিক কৌশলই নয়, বরং এর গভীর প্রভাব পড়তে পারে ভারত থেকে আমেরিকায় যাওয়া হাজার হাজার পেশাজীবীর ওপর, যারা এইচ-১বি ভিসার ওপর নির্ভরশীল। 

| Aug 19, 2025, 10:28 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমেরিকার রাজনীতিতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের (Donald Trump) সাম্প্রতিক মন্তব্য এবং তার ‘মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন’ (MAGA) আন্দোলনের এইচ-১বি ভিসা নিষিদ্ধ করার আলোচনা ভারত-মার্কিন সম্পর্কের মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। 

H1B ভিসা মূলত প্রযুক্তি ও অন্যান্য পেশাগত ক্ষেত্রে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কর্মীদের জন্য ইস্যু করা হয় এবং এর মাধ্যমে বহু ভারতীয় পেশাজীবী আমেরিকায় কাজ করার সুযোগ পান।

ট্রাম্প এবং তার MAGA সমর্থকরা দীর্ঘদিন ধরে এইচ-১বি ভিসার কঠোর বিরোধিতা করে আসছেন। তাদের মূল যুক্তি হল, এই ভিসা আমেরিকানদের চাকরি কেড়ে নেয় এবং মজুরি কমিয়ে দেয়। 

তারা মনে করে, বিদেশি কর্মীদের নিয়োগের ফলে আমেরিকান কর্মীদের সুযোগ সীমিত হচ্ছে। ট্রাম্পের এবারের প্রচারণায় এই বিষয়গুলো আবারও সামনে এসেছে, যা ভারতীয় প্রযুক্তি পেশাজীবীদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। 

অনেক ভারতীয় পরিবার, যারা আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার স্বপ্ন দেখে, তাদের জন্য এই ভিসার ওপর সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞা একটি বড় ধাক্কা হতে পারে।  

এই পরিস্থিতিতে ভারত সরকারের জন্যও একটি বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে। ভারত সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কৌশলগত এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করার চেষ্টা করে আসছে, বিশেষ করে প্রযুক্তি এবং প্রতিরক্ষা খাতে। ট্রাম্পের এইচ-১বি ভিসা নিষিদ্ধ করার আলোচনা এই প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। 

এটি শুধু দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ককেই প্রভাবিত করবে না, বরং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সামগ্রিক উষ্ণতায় একটি শীতলতা আনতে পারে।  

ট্রাম্পের এই ধরনের কঠোর অভিবাসন নীতির কারণে আমেরিকায় কাজ করা ভারতীয় পেশাজীবীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।  এইচ-১বি ভিসা নিয়ে যেকোনো পরিবর্তন সরাসরি ভারত থেকে আসা পেশাজীবীদের প্রভাবিত করবে, বিশেষ করে যারা ইতিমধ্যেই সেখানে কাজ করছেন অথবা ভিসার জন্য আবেদন করেছেন। 

এমনকি, এর ফলে আমেরিকায় বিনিয়োগ করা ভারতীয় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোও নতুন করে তাদের কৌশল নিয়ে ভাবতে বাধ্য হতে পারে।

এই বিতর্কের ফলে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের মধ্যে কিছু টানাপোড়েন সৃষ্টি হলেও, উভয় দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত থাকায় সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা কম। 

তবে, ট্রাম্প প্রশাসনের অধীনে অভিবাসন নীতিতে পরিবর্তন আসা এক প্রকার নিশ্চিত, যা ভারতীয়দের জন্য আমেরিকায় কাজ করার প্রক্রিয়াকে আরও কঠিন করে তুলবে। 

এই পরিস্থিতিতে ভারত সরকারকে কূটনৈতিকভাবে এই বিষয়টি মোকাবেলা করতে হবে এবং তার নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

সব মিলিয়ে, ট্রাম্পের মন্তব্য এবং এইচ-১বি ভিসা নিয়ে MAGA-এর আলোচনা শুধু একটি রাজনৈতিক ইস্যু নয়, এটি ভারত ও আমেরিকার মধ্যকার পেশাগত এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, যা আগামীতে দুই দেশের সম্পর্ককে নতুন দিকে চালিত করতে পারে।

