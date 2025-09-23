English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
H3N2 Flu Surge in India: ভারতে ছড়াচ্ছে মারাত্মক ফ্লু... ৭০% পরিবার-ই আক্রান্ত! উপসর্গ কী কী, বিপদ কোথায়, জানুন...

Flu Surge in India: উপসর্গ সাধারণ মৌসুমী ফ্লুর চেয়ে আরও গুরুতর ও স্থায়ী। ঘন ঘন মিউটেশন... কারা বেশি আক্রান্ত হচ্ছে?

| Sep 23, 2025, 08:31 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতে ফের চোখ রাঙাচ্ছে ভয়ংকর ফ্লু। দিল্লি-এনসিআর এলাকায় দশটি পরিবারের মধ্যে ৭টি পরিবারেই এই ফ্লুর ব্যাপক প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। ৭০ শতাংশ ক্ষেত্রেই তা গুরুতর আকার নিচ্ছে।  

সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, দিল্লি, গুরুগ্রাম, নয়ডা, ফরিদাবাদ এবং গাজিয়াবাদের প্রায় ৭০ শতাংশ পরিবারে কমপক্ষে একজন করে ব্যক্তি এই ফ্লুয়ে আক্রান্ত। আক্রান্তদের হাই ফিভার, কাশি, গলা ব্যথা ও ক্লান্তির মতো লক্ষ্মণ দেখা যাচ্ছে। রয়েছে বলে জানা গেছে।  

চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, এটি আসলে H3N2 ফ্লু। তবে এই বছর H3N2-র প্রকোপ গুরুতর চেহারা নিয়েছে। এর উপসর্গও সাধারণ মৌসুমী ফ্লুর চেয়ে আরও গুরুতর ও স্থায়ী।  

এই H3N2 ফ্লু ঘনবসতিপূর্ণ দিল্লি ও এনসিআর অঞ্চলে তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্রুত ভারতের অন্যান্য অংশেও তা ছড়িয়ে পড়ছে। এই H3N2 ৪টি যে প্রাথমিক ইনফ্লুয়েঞ্জা স্ট্রেন রয়েছে, A, B, C এবং D- তারমধ্যেই একটি গ্রুপের অন্তর্গত। যা মানুষকে সংক্রামিত করতে পারে।  

ইনফ্লুয়েঞ্জা A ভাইরাসের একটি সাবটাইপ হল H3N2। এই H3N2-তে থাকে হেমাগ্লুটিনিন (H3) এবং নিউরামিনিডেস (N2) প্রোটিন, যা ঘন ঘন মিউটেশনের মাধ্যমে নিজেদের পালটায়। যার ফলেই এই H3N2 ভাইরাস টিকা প্রতিরোধকারী হয়ে ওঠে।  

এই ভাইরাস মূলত কাশি, হাঁচি বা কথা বলার সময় নির্গত শ্বাস-প্রশ্বাসের ড্রপলেটের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। যা সংস্পর্শে এলেই সংক্রমণ ছড়ায়। ভারতে H3N2 ফ্লু বিশেষ করে ১৫ বছরের কম বয়সী এবং ৫০ বছরের বেশি বয়সীদের প্রভাবিত করছে বেশি।  

সংক্রমণ সাধারণত হঠাৎ করে হাই ফিভার, ঠান্ডা লাগা, গলা ব্যথা, মাথাব্যথা, পেশী এবং শরীরে ব্যথা, ক্লান্তি, কখনও কখনও বমি বমি ভাব এবং ডায়রিয়ার মতো গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল লক্ষ্মণের মাধ্যমে শুরু হয়।  

এই ভাইরাসের সংক্রমণে লক্ষ্মণগুলি সাধারণত ৫ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হয়। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে কাশি ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। বয়স্কদের ক্ষেত্রে এই ভাইরাসের সংক্রমণ নিউমোনিয়া ও ব্রঙ্কাইটিসের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে। 

