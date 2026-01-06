Hanuman Ji's Favourite Rashi 2026: হনুমানজির বিরল কৃপায় ২০২৬ সালে পায়ের উপর পা তুলে কাটাবেন এই রাশির জাতকেরা...

Hanuman Ji's Favourite Rashi 2026: হনুমানজির বিরল কৃপায় ২০২৬ সালে পায়ের উপর পা তুলে কাটাবেন এই রাশির জাতকেরা...
Hanuman Ji Favourite Rashi 2026: ৬ জানুয়ারি দিনটি হনুমানজির দিক থেকে খুবই শুভ। তাঁদের জন্য শুভ, যাঁরা বজরঙ্গবলীর ভক্ত। বিপদ তাঁদেরই নাশ হবে। ১২টি রাশির মধ্যে বেশ কয়েকটি রাশি হনুমানজির অতি প্রিয়। হনুমানজির কৃপায় ২০২৬ সাল কেমন যাবে এঁদের?
হনুমানজির প্রিয় রাশি
দূর হয় দারিদ্র্য-দুঃখ
শনি-মঙ্গলে হনু
Aries, মেষ
Scorpio, বৃশ্চিক
Leo, সিংহ
Aquarius, কুম্ভ
কুম্ভের প্রতীক শনি। আর স্বয়ং শিবও শনির ভক্তদের রক্ষা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এদিকে আবার, শনি হনুমানজির কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে, তিনি বজরঙ্গবলির ভক্তদের কল্যাণ করবেন। ফলে মাঝখান থেকে লাভবান হবেন কুম্ভ রাশির জাতকেরাই। ফলে, সাড়েসাতির মধ্যে থাকলেও কুম্ভ রাশির জাতকেরা কোনও সমস্যায় পড়বেন না। এঁদের সমস্ত কিছু সফল হবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
