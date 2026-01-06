English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Hanuman Ji's Favourite Rashi 2026: হনুমানজির বিরল কৃপায় ২০২৬ সালে পায়ের উপর পা তুলে কাটাবেন এই রাশির জাতকেরা...

Hanuman Ji Favourite Rashi 2026: ৬ জানুয়ারি দিনটি হনুমানজির দিক থেকে খুবই শুভ। তাঁদের জন্য শুভ, যাঁরা বজরঙ্গবলীর ভক্ত। বিপদ তাঁদেরই নাশ হবে। ১২টি রাশির মধ্যে বেশ কয়েকটি রাশি হনুমানজির অতি প্রিয়। হনুমানজির কৃপায় ২০২৬ সাল কেমন যাবে এঁদের?

হনুমানজির প্রিয় রাশি

হনুমানজি সমস্ত বিপদ নাশ করেন। আজ, ৬ জানুয়ারি দিনটি হনুমানজির দিক থেকে খুবই শুভ। তাঁদের জন্য শুভ, যাঁরা বজরঙ্গবলীর ভক্ত। বিপদ তাঁদেরই নাশ হবে। ১২টি রাশির মধ্যে বেশ কয়েকটি রাশি হনুমানজির অতি প্রিয়। এঁদের তিনি সদাই রক্ষা করেন।

দূর হয় দারিদ্র্য-দুঃখ

দারিদ্র্য দুঃখ দূর করেন হনুমানজি। ফলে, হনুমানজির প্রিয় রাশিরা কখনওই চির দুঃখ বা চির দারিদ্র্যে থাকেন না। হনুমান আজও জীবিত। ফলে, হনুমানকে কলিযুগের দেবতাও বলা চলে। তিনি এই যুগে সমস্ত সংকট থেকে তাঁর ভক্তদের নিরন্তর রক্ষা করেন।

শনি-মঙ্গলে হনু

মঙ্গল হল শক্তির প্রতীক। শনি হল ন্যায়ের প্রতীক। আর ভগবান হনুমান হলেন এই শনি ও মঙ্গলের নিয়ন্ত্রক দেবতা। এই দুই গ্রহের প্রিয় রাশিগুলিও হনুমানের প্রিয়। এঁরা প্রচুর টাকা রোজগার করবেন। সমস্ত কঠিন সংকট থেকে উদ্ধার পাবেন।

Aries, মেষ

মেষের অধিপতি মঙ্গল। হনুমানের প্রিয় গ্রহ। ভগবান শিবেরও সুনজরে থাকেন এই রাশির জাতকেরা। এঁরা অপ্রত্যাশিত ভাবে বিপুল টাকা উপার্জন করবেন, বা হাতে পাবেন। ২০২৬ জুড়ে এঁদের অমিত সাহসই এঁদের এগিয়ে নিয়ে যাবে।

Scorpio, বৃশ্চিক

বৃশ্চিকেরও অধিপতি মঙ্গল। এঁদের গুপ্ত শত্রুরা শক্তিহীন হয়ে যাবেন। বংশানুক্রমে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হবেন তাঁরা। এবছর পুরোনো বিনিয়োগ থেকে ভালো টাকা পাবেন এঁরা। 

Leo, সিংহ

সিংহ রাশির জাতকেরাও হনুমানজির বিশেষ প্রিয়। এ বছর এঁদের আত্মবিশ্বাস ও নেতৃত্বদানের শক্তি তুঙ্গে থাকবে। সমাজে এঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি সম্মান মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। ব্য়বসায় অপ্রত্যাশিত সাফল্য আসবে। 

Aquarius, কুম্ভ

কুম্ভের প্রতীক শনি। আর স্বয়ং শিবও শনির ভক্তদের রক্ষা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এদিকে আবার, শনি হনুমানজির কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে, তিনি বজরঙ্গবলির ভক্তদের কল্যাণ করবেন। ফলে মাঝখান থেকে লাভবান হবেন কুম্ভ রাশির জাতকেরাই। ফলে, সাড়েসাতির মধ্যে থাকলেও কুম্ভ রাশির জাতকেরা কোনও সমস্যায় পড়বেন না। এঁদের সমস্ত কিছু সফল হবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

