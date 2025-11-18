Hanumanji on Tuesday: খোদ মঙ্গলবারেই হনুমানজির অশেষ কৃপা মেলে এঁদের! একযোগে শনি-মঙ্গল ও পবনপুত্রের দয়ায় অর্থে-সম্পদে পূর্ণ হয়ে...

Hanumanji on Tuesday: খোদ মঙ্গলবারেই হনুমানজির অশেষ কৃপা মেলে এঁদের! একযোগে শনি-মঙ্গল ও পবনপুত্রের দয়ায় অর্থে-সম্পদে পূর্ণ হয়ে...
Hanumanji on Tuesday: অন্তত তিনটি রাশি রয়েছে যা বজরঙ্গবলির অত্যন্ত প্রিয়। যে কোনও বিপদের মুহূর্তে হনুমানজি এই তিন রাশিকে রক্ষা করেন। আর তাঁর সঙ্গে মেলে কখনও শনি, কখনও মঙ্গলের কৃপাও। কারা কারা?
2/7
মঙ্গলে হনু
photos
TRENDING NOW
3/7
বজরঙ্গবলির অত্যন্ত প্রিয়
4/7
কারা কারা?
5/7
মেষ রাশি
মেষ রাশির জাতকেরা হনুমানজির অত্যন্ত প্রিয় বলে মনে করা হয়। আবার আশ্চর্য যে, এঁদের উপর মঙ্গলের প্রভাবও থাকে। ফলে মেষ রাশির জাতক-জাতিকারা যে কোনও বিপদেই পড়ুন না কেন, হনুমান ও মঙ্গলের মিলিত কৃপায় মুহূর্তে তা থেকে বেরিয়ে যান। এই রাশির আত্মবিশ্বাস ও সাহস তুঙ্গে থাকে। কর্মক্ষেত্রে এঁদের অ্যাচিভমেন্ট মনে রাখার মতো। এঁরা সদা উন্নতির দিকে এগিয়ে যান।
6/7
বৃশ্চিক রাশি
7/7
মকর রাশি
মকর রাশির জাতকদের উপরও হনুমানজির কৃপা থাকে। আবার মকর রাশির জাতকদের উপর শনিদেবের অপার কৃপা। হনুমানজি এঁদের জীবনের সব বাধা কাটিয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেন। বজরঙ্গবলির কৃপায় এঁদের সাহস ও ধৈর্য অপরিসীম। যে কোনও সমস্যার মোকাবিলা করার ক্ষমতা এঁরা হনুমানজির থেকেই পান। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
photos