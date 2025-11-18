English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Hanumanji on Tuesday: খোদ মঙ্গলবারেই হনুমানজির অশেষ কৃপা মেলে এঁদের! একযোগে শনি-মঙ্গল ও পবনপুত্রের দয়ায় অর্থে-সম্পদে পূর্ণ হয়ে...

Hanumanji on Tuesday: অন্তত তিনটি রাশি রয়েছে যা বজরঙ্গবলির অত্যন্ত প্রিয়। যে কোনও বিপদের মুহূর্তে হনুমানজি এই তিন রাশিকে রক্ষা করেন। আর তাঁর সঙ্গে মেলে কখনও শনি, কখনও মঙ্গলের কৃপাও। কারা কারা?

| Nov 18, 2025, 05:13 PM IST
উন্নতি

হনুমানজির কৃপা যে ব্যক্তির উপর থাকে, সেই ব্যক্তির জীবনে লাফিয়ে লাফিয়ে উন্নতি করেন। 

মঙ্গলে হনু

হনুমানজিকে মঙ্গলের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে করা হয়। সেই কারণে প্রতি সপ্তাহের মঙ্গলবার হনুমানজির পুজো করলে বিশেষ ফলপ্রাপ্তি ঘটে বলে বিশ্বাস করা হয়। 

বজরঙ্গবলির অত্যন্ত প্রিয়

শাস্ত্র বলে, অন্তত তিনটি রাশি আছে, যা বজরঙ্গবলির অত্যন্ত প্রিয়। যে কোনও বিপদের মুহূর্তে হনুমানজি এই তিন রাশিকে রক্ষা করেন। 

কারা কারা?

কারা কারা সেই সৌভাগ্যবান? কারা আছেন সেই বিশেষ তালিকায়? আজ মঙ্গলবারেই জেনে নেওয়া যাক কারা রয়েছেন।

মেষ রাশি

মেষ রাশির জাতকেরা হনুমানজির অত্যন্ত প্রিয় বলে মনে করা হয়। আবার আশ্চর্য যে, এঁদের উপর মঙ্গলের প্রভাবও থাকে। ফলে মেষ রাশির জাতক-জাতিকারা যে কোনও বিপদেই পড়ুন না কেন, হনুমান ও মঙ্গলের মিলিত কৃপায় মুহূর্তে তা থেকে বেরিয়ে যান। এই রাশির আত্মবিশ্বাস ও সাহস তুঙ্গে থাকে। কর্মক্ষেত্রে এঁদের অ্যাচিভমেন্ট মনে রাখার মতো। এঁরা সদা উন্নতির দিকে এগিয়ে যান।

বৃশ্চিক রাশি

বৃশ্চিক রাশির উপরও হনুমানজির কৃপা ঝরে। এঁদের কর্মক্ষমতা প্রশংসনীয়। জটিল কোনও পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতেও এঁদের কখনও কোনও অসুবিধা হয় না। সর্বকাজে এঁদের সাহায্য করেন বজরংবলিজি।

মকর রাশি

মকর রাশির জাতকদের উপরও হনুমানজির কৃপা থাকে। আবার মকর রাশির জাতকদের উপর শনিদেবের অপার কৃপা। হনুমানজি এঁদের জীবনের সব বাধা কাটিয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেন। বজরঙ্গবলির কৃপায় এঁদের সাহস ও ধৈর্য অপরিসীম। যে কোনও সমস্যার মোকাবিলা করার ক্ষমতা এঁরা হনুমানজির থেকেই পান। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

