Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /Lord Hanuman: হনুমানজি আজও বেঁচে আছেন! কোথায় গেলে তাঁর দেখা মিলবে? জেনে নিন এই মঙ্গলসন্ধ্যার পুণ্যলগ্নেই

Lord Hanuman: হনুমানজি আজও বেঁচে আছেন! কোথায় গেলে তাঁর দেখা মিলবে? জেনে নিন এই মঙ্গলসন্ধ্যার পুণ্যলগ্নেই

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 09, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:08 PM IST
HanumanJi Still Alive: বজরঙ্গবলি তথা হনুমানজিকে শিবের অবতার বলে মনে করা হয়! তাঁকে শিবের রুদ্র অবতারও বলে। এহেন হনুমানজিকে পুজো করা হয় প্রতি মঙ্গলবার। দিনটি নিয়ে ভক্তদের মধ্যে বিপুল উন্মাদনা। কিন্তু জানেন কি, আজও হনুমানজির দেখা পাওয়া যায়?
মঙ্গলে হনুমানজি1/8

মঙ্গলে হনুমানজি

সপ্তাহের প্রতিটি দিন কোনও না কোনও দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। সেই হিসেবে মঙ্গলবারে বজরংবলীর পুজো করার প্রথা। প্রতি মঙ্গলবার তাঁর আরাধনা করলে ভক্তদের প্রতি খুশি হয়ে তাঁদের উপর বিশেষ আশীর্বাদ বর্ষণ করেন বজরংবলী। আর হনুমানজির আশীর্বাদ যাঁদের উপর থাকে, তাঁদের কোনও বিপদ স্পর্শ করতে পারে না। এমনকি শনির অশুভ নজরও বজরংবলীর ভক্তদের কাবু করতে পারে না।

কী ভাবে পুজো?2/8

কী ভাবে পুজো?

কিন্তু কী ভাবে তাঁর পুজো করলে খুশি হন হনুমানজি? দেখে নিন মঙ্গলবারে কোন কোন কাজ করলে খুশি হন বজরঙ্গবলি।

হনুমান চালিশা পাঠ3/8

হনুমান চালিশা পাঠ

হনুমানজির বিশেষ কৃপা পেতে চাইলে প্রতি মঙ্গলবার অবশ্যই হনুমান চালিশা পাঠ করুন। মঙ্গলবার হনুমান চালিশা পাঠ করলে বিশেষ প্রসন্ন হন তিনি। যাঁরা করেন, তাঁদের জীবনের সব বাধা-বিঘ্ন তিনি নিজের হাতে দূর করে দেন।

উপবাস4/8

উপবাস

মঙ্গলবার স্নান করে তাঁর নাম করা বিধি। বজরঙ্গবলীর নামে উপবাসও করা ভালো এদিন।

লাল ফুল5/8

লাল ফুল

মঙ্গলবার কোনও লাল ফুল বজরঙ্গবলীকে নিবেদন করা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। এতে সব কষ্ট দূর হয়।

সিঁদুর ও নৈবেদ্য6/8

সিঁদুর ও নৈবেদ্য

মঙ্গলবার কোনও লাল ফুলের সঙ্গে লাল রঙের সিঁদুরও নিবেদন করুন হনুমানজিকে। বজরঙ্গলীর গায়ে সিঁদুরের প্রলেপ দিন। তাছাড়া মঙ্গলবার হনুমানকে খাবার উৎসর্গ করাও খুব শুভ বলে মনে করা হয়। এদিন অনেকেই হনুমানকে ছোলা, কলা ও গুড় ইত্যাদি খাওয়ান।

আর্থিক উন্নতি7/8

আর্থিক উন্নতি

উপবাস না করে এদিন সাত্ত্বিক আহারও করা চলে। পাশাপাশি করুন হনুমানজির ধ্যান। তাঁর আশীর্বাদে সমস্ত আর্থিক সংকট কেটে যাবে, হাতে টাকা আসবে, অবস্থার উন্নতি হবে।

আজও জীবিত8/8

আজও জীবিত

শিবের অবতার হনুমানজি। অমর তিনি। হনুমান রাম-ভক্তি প্রচারের জন্য পৃথিবীতে এসেছিলেন। সেই কাজ হয়ে গেলে তিনি স্বধামে ফিরে গিয়েছেন। 'স্বধাম' মানে স্বর্গে নয়। তিনি আছেন আমাদের এই চেনা মর্ত্যেই। কোথায়? হিমালয়ের কোনও দুর্গম অঞ্চলে। ত্রেতার হনুমানের সঙ্গে তো দ্বাপরের ভীমেরও দেখা হয়েছিল। ওদিকে শ্রীলঙ্কার মানুষও বিশ্বাস করেন, নির্দিষ্ট সময়ের পর-পর হনুমানজি লঙ্কায় যান।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Hanumanji
Hanuman puja bidhi on Tuesday
bajrangbali
worshipping Hanuman
HanumanJi still alive
where does Hanumanji live
how devotees can see HanumanJi
হনুমানজি
মঙ্গলে বজরঙ্গবলি
অমর হনুমানজি
হনুমানজি পূজাবিধি

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
খোলামেলা শরীরে উদ্দাম নোরা! ৩ মিনিট ২৪ সেকেন্ডের চরম ভিডিয়োতে... ভিউজ ১১২৭৫০৬৫
Nora Fatehi43 min ago
2
Mamata Banerjee house CID visit54 min ago
3
Apple WWDC 20261 hr ago
4
Dev2 hrs ago
5
Abhishek Banerjee signature forgery case2 hrs ago