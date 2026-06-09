/Lord Hanuman: হনুমানজি আজও বেঁচে আছেন! কোথায় গেলে তাঁর দেখা মিলবে? জেনে নিন এই মঙ্গলসন্ধ্যার পুণ্যলগ্নেই

সপ্তাহের প্রতিটি দিন কোনও না কোনও দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। সেই হিসেবে মঙ্গলবারে বজরংবলীর পুজো করার প্রথা। প্রতি মঙ্গলবার তাঁর আরাধনা করলে ভক্তদের প্রতি খুশি হয়ে তাঁদের উপর বিশেষ আশীর্বাদ বর্ষণ করেন বজরংবলী। আর হনুমানজির আশীর্বাদ যাঁদের উপর থাকে, তাঁদের কোনও বিপদ স্পর্শ করতে পারে না। এমনকি শনির অশুভ নজরও বজরংবলীর ভক্তদের কাবু করতে পারে না।
কিন্তু কী ভাবে তাঁর পুজো করলে খুশি হন হনুমানজি? দেখে নিন মঙ্গলবারে কোন কোন কাজ করলে খুশি হন বজরঙ্গবলি।
হনুমানজির বিশেষ কৃপা পেতে চাইলে প্রতি মঙ্গলবার অবশ্যই হনুমান চালিশা পাঠ করুন। মঙ্গলবার হনুমান চালিশা পাঠ করলে বিশেষ প্রসন্ন হন তিনি। যাঁরা করেন, তাঁদের জীবনের সব বাধা-বিঘ্ন তিনি নিজের হাতে দূর করে দেন।
মঙ্গলবার স্নান করে তাঁর নাম করা বিধি। বজরঙ্গবলীর নামে উপবাসও করা ভালো এদিন।
মঙ্গলবার কোনও লাল ফুল বজরঙ্গবলীকে নিবেদন করা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। এতে সব কষ্ট দূর হয়।
মঙ্গলবার কোনও লাল ফুলের সঙ্গে লাল রঙের সিঁদুরও নিবেদন করুন হনুমানজিকে। বজরঙ্গলীর গায়ে সিঁদুরের প্রলেপ দিন। তাছাড়া মঙ্গলবার হনুমানকে খাবার উৎসর্গ করাও খুব শুভ বলে মনে করা হয়। এদিন অনেকেই হনুমানকে ছোলা, কলা ও গুড় ইত্যাদি খাওয়ান।
উপবাস না করে এদিন সাত্ত্বিক আহারও করা চলে। পাশাপাশি করুন হনুমানজির ধ্যান। তাঁর আশীর্বাদে সমস্ত আর্থিক সংকট কেটে যাবে, হাতে টাকা আসবে, অবস্থার উন্নতি হবে।
শিবের অবতার হনুমানজি। অমর তিনি। হনুমান রাম-ভক্তি প্রচারের জন্য পৃথিবীতে এসেছিলেন। সেই কাজ হয়ে গেলে তিনি স্বধামে ফিরে গিয়েছেন। 'স্বধাম' মানে স্বর্গে নয়। তিনি আছেন আমাদের এই চেনা মর্ত্যেই। কোথায়? হিমালয়ের কোনও দুর্গম অঞ্চলে। ত্রেতার হনুমানের সঙ্গে তো দ্বাপরের ভীমেরও দেখা হয়েছিল। ওদিকে শ্রীলঙ্কার মানুষও বিশ্বাস করেন, নির্দিষ্ট সময়ের পর-পর হনুমানজি লঙ্কায় যান।
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