English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Hardik Pandya: ফাঁকা জিমে বান্ধবীকে কোলে তুলেই হার্দিক.... OMG মোমেন্টে চোখ ঢাকল নেটপাড়া

Hardik Pandya's Girlfriend: জল্পনা ছিল আগেই। এবার পড়ল সিলমোহরও। হার্দিকের ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা একগুচ্ছ ছবি এখন ভাইরাল।

| Nov 19, 2025, 12:46 PM IST
1/8

শীতেই বসন্তের আমেজ হার্দিকের জীবনে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নাতাশার সঙ্গে ডিভোর্সের পর একাধিক মহিলার সঙ্গে নাম জুড়েছিল ভারতীয় দলের অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়ার। আগের মাসেই এক মডেলের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল তাঁকে।

2/8

শীতেই বসন্তের আমেজ হার্দিকের জীবনে

সেই থেকেই অনেকেই অনুমান করেন যে, ইনিই হার্দিকের প্রেমিকা। এবার এই জল্পনাতেই হার্দিক সিলমোহর বসালেন।

3/8

শীতেই বসন্তের আমেজ হার্দিকের জীবনে

মঙ্গলবার সন্ধ্যেবেলা ইনস্টাগ্রামে বেশ কিছু ছবি ও ভিডিয়ো পোস্ট করেন। যার মধ্যে তাঁর গার্লফ্রেন্ড মাহিকা শর্মাও ছিলেন।  

4/8

শীতেই বসন্তের আমেজ হার্দিকের জীবনে

একটি ভিডিয়োতে, হার্দিক এবং মাহিকাকে ট্রাডিশনাল পোশাক পরে দেখা গেছে। এমনকি হার্দিককে তাঁর প্রেমিকার গালে চুম্বন করতেও দেখা গেছে।   

5/8

শীতেই বসন্তের আমেজ হার্দিকের জীবনে

আরেকটি ভিডিয়োতে দুজনকে পুজোতে বসতে দেখা গিয়েছে।

6/8

শীতেই বসন্তের আমেজ হার্দিকের জীবনে

সব ছবির মধ্যে একটি সকলের নজর বেশি আকর্ষণ করে। যেখানে তাঁরা একসঙ্গে ওয়ার্কআউট করছেন। একটি ছবিতে হার্দিক মাহিকাকে কাঁধে তুলে রেখেছেন, আর মাহিকা আয়নার সামনে সেলফি তুলছেন।

7/8

শীতেই বসন্তের আমেজ হার্দিকের জীবনে

একগুচ্ছ ছবি ক্যাপশনে লেখা, 'আমার বিগ ৩'। সঙ্গে দিয়েছেন ভালোবাসার ইমোজি, ওঁ চিহ্ন এবং একটি ক্রিকেট ব্যাট। হার্দিকের সেই তালিকায় রয়েছে- ছেলে অগস্ত্যা, প্রেমিকা মাহিকা এবং তাঁর পোষ্য।  

8/8

শীতেই বসন্তের আমেজ হার্দিকের জীবনে

উল্লেখ্য, ১১ অক্টোবর হার্দিক তাঁর ৩২ জন্মদিন মাহিকাকে নিয়ে সমুদ্রতটের এক অজানা জায়গায় (সম্ভবত মালদ্বীপে) উদযাপন করেন। অনুষ্ঠানটি ছিল একেবারেই ব্যক্তিগত।

পরবর্তী
অ্যালবাম

NCC: ফরাক্কা থেকে ৪১০ কিমি নদীপথে কলকাতা, জলপথ অভিযানে এনসিসির ন্যাভাল ক্যাডেট

পরবর্তী অ্যালবাম

NCC: ফরাক্কা থেকে ৪১০ কিমি নদীপথে কলকাতা, জলপথ অভিযানে এনসিসির ন্যাভাল ক্যাডেট

NCC: ফরাক্কা থেকে ৪১০ কিমি নদীপথে কলকাতা, জলপথ অভিযানে এনসিসির ন্যাভাল ক্যাডেট

NCC: ফরাক্কা থেকে ৪১০ কিমি নদীপথে কলকাতা, জলপথ অভিযানে এনসিসির ন্যাভাল ক্যাডেট 5
Horoscope Today: পরিবারে অশান্তি থেকে আর্থিক ক্ষতি, এই ৩ রাশির কাপালে আজ চরম ভোগান্তি

Horoscope Today: পরিবারে অশান্তি থেকে আর্থিক ক্ষতি, এই ৩ রাশির কাপালে আজ চরম ভোগান্তি

Horoscope Today: পরিবারে অশান্তি থেকে আর্থিক ক্ষতি, এই ৩ রাশির কাপালে আজ চরম ভোগান্তি 12
Sealdah Local train: রবিবারেও AC লোকাল! মেট্রোযাত্রীদের সুবিধার জন্য নতুন ট্রেন, জেনে নিন সব আপডেট...

Sealdah Local train: রবিবারেও AC লোকাল! মেট্রোযাত্রীদের সুবিধার জন্য নতুন ট্রেন, জেনে নিন সব আপডেট...

Sealdah Local train: রবিবারেও AC লোকাল! মেট্রোযাত্রীদের সুবিধার জন্য নতুন ট্রেন, জেনে নিন সব আপডেট... 9
Delhi AQI crosses severe mark: হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে মারাত্মক বিষ, ধোঁয়ায় জ্বলছে চোখ-মুখ ! দিল্লিতে জারি ইমারজেন্সি...

Delhi AQI crosses severe mark: হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে মারাত্মক বিষ, ধোঁয়ায় জ্বলছে চোখ-মুখ ! দিল্লিতে জারি ইমারজেন্সি...

Delhi AQI crosses severe mark: হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে মারাত্মক বিষ, ধোঁয়ায় জ্বলছে চোখ-মুখ ! দিল্লিতে জারি ইমারজেন্সি... 8