Watch: বেডরুমে অর্ধনগ্ন মডেল, ঘরে লুকিয়ে বিশ্বকাপজয়ী অলরাউন্ডার! এশিয়া কাপের মাঝেই...

Hardik Pandya affairs:  ভারতীয় তারকা ক্রিকেটার হার্দিক পান্ডিয়া ২২ গজে তাঁর মারকাটারি ব্যান্ডিং আর ক্ষুরাধার বোলিংয়ের জন্য প্রসিদ্ধ। তবে মাঠের বাইরে তাঁর রঙিন মেজাজ নিয়েও কম চর্চা হয় না। 

| Sep 15, 2025, 10:48 PM IST
এখন তাঁর জীবনে শুধুই মডেল-অভিনেত্রী মাহিকা শর্মা

হার্দিক তাঁর পেশাদার জীবনের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও সংবাদ শিরোনামে থাকেন। গত বছর নাতাশা স্ট্যানকোভিচের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছিল হার্দিক পান্ডিয়ার। 

ডিভোর্সের পর হার্দিক ও নাতাশা তাঁদের জীবনে এগিয়ে গেছেন। 

ডিভোর্সের পর অভিনেত্রী ও মডেল জেসমিন ওয়ালিয়ার সঙ্গে হার্দিকের ডেটিংয়ের গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল। তবে কিছুদিনের মধ্যেই হার্দিক ও জেসমিনের বিচ্ছেদের খবর সামনে আসে।

এখন চর্চা হার্দিকের জীবনের নতুন নারী নিয়ে। হার্দিকের হৃদয়ে নাকি কড়া নাড়েছে নয়া প্রেম। আবারও অভিনেত্রীর কাছেই হৃদয় হারিয়েছেন ক্রিকেটাররা।   

এই হাসিনা আর কেউ নন, মাহিকা শর্মা। হার্দিক ও মাহিকার প্রেমের খবর আরও জোরদার হয় যখন তাঁরা দুজনেই সোশ্যাল মিডিয়ায় একে অপরকে অনুসরণ করা শুরু করেন। 

শুধু তাই নয়, সমর্থকরা সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু ইঙ্গিতও পেয়েছেন, যা অনুমান করা হচ্ছে যে হার্দিক পান্ডিয়া এবং মাহিকা শর্মা একে অপরের সাথে ডেট করছেন।

সম্প্রতি, মাহিকা তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি ছবি শেয়ার করেছেন, যেখানে তার হাতে ৩৩ নম্বর লেখা ছিল। হার্দিক পান্ডিয়ার জার্সির নম্বর ৩৩, দুয়ে দুয়ে চার করতে দেরি করেননি ভক্তরা। শুধু তাই নয়, হার্দিক পান্ডিয়া ও মাহিকা শর্মা সম্প্রতি একই বাথরোব পরে ইনস্টায় ছবি দিয়েছেন। ভক্তদের ঈগল চোখ এড়িয়ে যায়নি সেই ছবি।

শুধু তাই নয়, এই মুহূর্তে দুবাইতেই রয়েছেন মাহিকা। রবিবার ভারত-পাক ম্যাচেও উপস্থিত ছিলেন এই মডেল অভিনেত্রী। প্রসঙ্গত, হার্দিক-নাতাশার প্রেম পূর্ণতা পেয়েছিল মরু শহরেই।

দুবাইতেই বাগদান সেরেছিলেন দুজনে। যদিও টেকেনি সেই সম্পর্ক।

ডিভোর্সের পর হার্দিক-নাতাশার ছেলের কাস্টডি রয়েছে ক্রিকেটারের স্ত্রীর কাছে। তবে ছেলের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে হার্দিকের।

