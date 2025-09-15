Watch: বেডরুমে অর্ধনগ্ন মডেল, ঘরে লুকিয়ে বিশ্বকাপজয়ী অলরাউন্ডার! এশিয়া কাপের মাঝেই...

Watch: বেডরুমে অর্ধনগ্ন মডেল, ঘরে লুকিয়ে বিশ্বকাপজয়ী অলরাউন্ডার! এশিয়া কাপের মাঝেই...
Hardik Pandya affairs: ভারতীয় তারকা ক্রিকেটার হার্দিক পান্ডিয়া ২২ গজে তাঁর মারকাটারি ব্যান্ডিং আর ক্ষুরাধার বোলিংয়ের জন্য প্রসিদ্ধ। তবে মাঠের বাইরে তাঁর রঙিন মেজাজ নিয়েও কম চর্চা হয় না।
সম্প্রতি, মাহিকা তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি ছবি শেয়ার করেছেন, যেখানে তার হাতে ৩৩ নম্বর লেখা ছিল। হার্দিক পান্ডিয়ার জার্সির নম্বর ৩৩, দুয়ে দুয়ে চার করতে দেরি করেননি ভক্তরা। শুধু তাই নয়, হার্দিক পান্ডিয়া ও মাহিকা শর্মা সম্প্রতি একই বাথরোব পরে ইনস্টায় ছবি দিয়েছেন। ভক্তদের ঈগল চোখ এড়িয়ে যায়নি সেই ছবি।
