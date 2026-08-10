/KKR NEW CAPTAIN IPL 2027: তিলোত্তমার তখত বিশ্বজয়ী সুপারস্টারের! আম্বানির ঘর ভেঙে হার্দিককেই ক্যাপ্টেন করলেন কিং? এখনও পর্যন্ত যা জানা যাচ্ছে...

KKR NEW CAPTAIN IPL 2027: হার্দিক পাণ্ডিয়াই কি আগামী মরসুমে কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক? আম্বানির ঘর ভেঙে হার্দিককেই ক্যাপ্টেন করলেন শাহরুখ খান? জানুন এখনও পর্যন্ত যা জানা যাচ্ছে...
আগামী মরসুমে কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ডিয়া। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ছেড়ে তিলোত্তমার তখত বিশ্বজয়ীরই! এই মর্মে সমাজমাধ্য়মের পাতায় একাধিক খবর ভেসে বেড়াচ্ছে বিগত তিন-চার দিন।
আইপিএলে সম্ভাব্য খেলোয়াড় অদলবদল বা 'ট্রেড' সংক্রান্ত এই খবর নিছকই গুজব ও সোশ্যাল মিডিয়ার জল্পনা। কারণ কেকেআর বা এমআই, কোনও পক্ষই এখনও পর্যন্ত এই নিয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেনি।
সোশ্যাল মিডিয়ায় বলা হচ্ছে, কেকেআর দলের নেতৃত্ব ভার হার্দিককেই তুলে দিচ্ছে। এর আগে হার্দিকের চেন্নাই সুপার কিংসে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে জোর গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। সেই আলোচনা যদিও এখন থিতু হয়ে গিয়েছে।
অনিশ্চিত জল্পনা-কল্পনা, খেলোয়াড় ট্রেডিং, সম্ভাব্য় দলবদল নিয়ে সারা বছরই চর্চা চলে আইপিএলে। তবে যতক্ষণ না পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক সূত্র এসব দাবির সত্যতা নিশ্চিত করে, ততক্ষণ পর্যন্তা নিছকই জল্পনাই থেকে যায়।
হার্দিক মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গেই রয়েছেন এখনও পর্যন্ত। নেতার ভূমিকাতেই আছেন তিনি। তাঁর ভিন দলে যাওয়ার কোনও খবরই আসেনি। তবে হার্দিক এবং কলকাতা কানেকশনের নেপথ্যে দু'টি জোরাল তত্ত্বই রয়েছে।
২০২৪ সালে রোহিত শর্মাকে সরিয়ে মুম্বই হার্দিককে নেতৃত্বের ব্যাটন দিয়েছিল। তবে থেকেই শুরু দলের অধঃপতন। সেই বছর মুম্বই ১০ নম্বরে শেষ করেছিল। এরপর ২০২৫ সালে কোয়ালিফায়ার টু থেকে ছিটকে যায় মুম্বই। ২০২৬ সালে ৯ শেষ করেছে পাঁচবারের আইপিএল চ্যাম্পিয়নরা।
হার্দিকের উপর দল বিগত তিন মরসুম আস্থা রাখলেও, দলের বহু সমর্থক কিন্তু বারবার বলে এসেছেন যে, হার্দিক অধিনায়ক হিসেবে একেবারে অযোগ্য। অবিলম্বে তাঁকে সরানো উচিত! আইপিএল থেকে মুম্বই বিদায় নেওয়ার পরেই হার্দিক ইনস্টায় আনফলো করেছেন মুম্বইকে! হার্দিকের ভবিষ্যত্ নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে!
গত ৩০ জুলাই অজিঙ্কা রাহানে সব রকমের ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। শ্রেয়স আইয়ার দল ছাড়ার পর ২০২৫ ও ২০২৬ আইপিএলে কেকেআরের নেতৃত্ব ছিল রাহানের কাঁধেই। ফলে রাহানের অবসরের পর কেকেআর এখন নতুন অধিনায়কের খোঁজে