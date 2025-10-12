English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Hardik Pandya Rumoured Girlfriend Mahieka: মাহিকার সঙ্গে সেই রাতে মলদ্বীপে চরম মাখামাখি হার্দিকের! 'ড্যাডি'র বার্থডে-তে বাথটাবেই মডেল...

Hardik Pandya Rumoured Girlfriend Mahieka: নাতাশা স্ট্যানকোভিচ অতীত। হার্দিক খুঁজে পেয়েছেন নতুন ভালোবাসার মানুষ। আর মাহিকার সঙ্গে খুল্লামখুল্লা প্রেম করে সেই বার্তাই দিলেন তিনি।

| Oct 12, 2025, 03:02 PM IST
1/8

মাহিকা শর্মার সঙ্গেই প্রেমের গুঞ্জন হার্দিক পান্ডিয়ার

Hardik Pandya Rumoured Girlfriend Mahieka

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিভিন্ন মতে একাধিকবার বিয়ে করেও টেকেনি তাঁদের সম্পর্ক! ভারতীয় দলের ভুবনজয়ী অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া ও মডেল-অভিনেত্রী নাতাশা স্ট্যানকোভিচের চার বছরের মাথায় ভেঙেছে সুখের ঘর। এখন দু'জনের পথ আলাদা। তবে শীতের আগেই হার্দিকের জীবেন এখন বসন্ত!

2/8

মাহিকা শর্মার সঙ্গেই প্রেমের গুঞ্জন হার্দিক পান্ডিয়ার

Hardik Pandya Rumoured Girlfriend Mahieka

নাতাশা অতীত হওয়ার পরেই হার্দিকের সঙ্গে একাধিক রমনীরই নাম জুড়েছিল। কখনও ব্রিটিশ গায়িকা এবং টিভি ব্যক্তিত্ব জেসমিন ওয়ালিয়া তো কখনও অভিনেত্রী অনন্যা পাণ্ডে। হার্দিক বরাবরই চরম ফ্ল্যামবয়েন্ট! এলি আব্রাম, এষা গুপ্তা, ঊর্বশী রাউতেলা, লিশা শর্মার মতো তাবড় মডেল ও অভিনেত্রীদের সঙ্গেও জুড়েছে তাঁর নাম।

3/8

মাহিকা শর্মার সঙ্গেই প্রেমের গুঞ্জন হার্দিক পান্ডিয়ার

Hardik Pandya Rumoured Girlfriend Mahieka

তবে হার্দিক এখন আর সিঙ্গল নন বলেই মত তাঁর পরিচিতমহলের। নাতাশার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পর হার্দিককে এই প্রথম প্রকাশ্যে দেখা গেল কারোর সঙ্গে! তাও আবার মুম্বই এয়ারপোর্টে কালো টুইনিং পোশাকে। হার্দিকে বাহুডোরে ছিলেন মাহিকা শর্মা। হার্দিকের সঙ্গে সম্পর্কে আছেন বলেই খবর...  

4/8

কে এই মাহিকা শর্মা?

Hardik Pandya Rumoured Girlfriend Mahieka

মাহিকা একজন ভারতীয় মডেল-অভিনেত্রী-নেটপ্রভাবী। তানিশক ও ভিভোর মতো ব্র্যান্ডের সঙ্গে জড়িত। অনিতা ডোংরে, ঋতু কুমার, তরুণ তাহিলিয়ানি, মনীশ মালহোত্রা এবং অমিত আগরওয়ালের মতো দেশের টপ ডিজাইনারদের সঙ্গেই কাজ করেন মাহিকা। ২৪ বছরের মেয়ে আবার 'মিস টিন নর্থইস্ট'ও হয়েছিলেন।

5/8

মাহিকা শর্মার সঙ্গেই প্রেমের গুঞ্জন হার্দিক পান্ডিয়ার

Hardik Pandya Rumoured Girlfriend Mahieka

মাহিকা-হার্দিকের ইনস্টাগ্রামে পরপর পোস্ট দেখলেই বোঝা যাবে যে, 'লাভ ইজ ইন দ্য এয়ার'... এশিয়া কাপের পর আপাতত হার্দিক সাময়িক বিরতিতে। মাহিকাকে নিয়ে মুম্বই থেকে মলদ্বীপে উড়ে গিয়েছিলেন নিজের ৩২ বছরের জন্মদিন কাটাতে।  

6/8

মাহিকা শর্মার সঙ্গেই প্রেমের গুঞ্জন হার্দিক পান্ডিয়ার

Hardik Pandya Rumoured Girlfriend Mahieka

হার্দিক-মাহিকাকে সি-বিচে দারুণ আদুরে ছবি পোস্ট করেছেন। মাহিকার কাঁধের উপর হার্দিক হাত রেখে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, মাহিকাই এখন তাঁর ভালোবাসা। ২৪ বছরের মডেল আবার রাতের পোশাকেও নজর কেড়েছেন। তাঁর পরনে ছিল কালো লেদারের বডিকন।   

7/8

মাহিকা শর্মার সঙ্গেই প্রেমের গুঞ্জন হার্দিক পান্ডিয়ার

Hardik Pandya Rumoured Girlfriend Mahieka

মাহিকা তাঁর স্টোরিতে হার্দিকের যে ছবি পোস্ট করেছেন, সেখানে দেখা যাচ্ছে হার্দিকের মুখে তিনি গোলারি বো ইমোজি জুড়ে 'পুকি' লুকস দিয়েছেন। সেই ছবিতেই কেক-মোমবাতি জুড়ে হার্দিকের বিশেষ দিন ফুটিয়ে তুলেছেন। সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন আশারের 'ড্যাডি হোম' গান।

8/8

মাহিকা শর্মার সঙ্গেই প্রেমের গুঞ্জন হার্দিক পান্ডিয়ার

Hardik Pandya Rumoured Girlfriend Mahieka

হার্দিককে স্মরণীত রাত উপহার দিতেই মাহিকা বাথটাব সাজিয়ে ছিলেন ফুলের ছোট ছোট পাঁপড়িতে। বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, এই রাত শেষ হওয়ার নয়। মলদ্বীপে চরম মাখামাখির যাবতীয় ইঙ্গিতই দিয়েছেন মাহিকা...

