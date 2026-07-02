আটলান্টায় আচমকাই ধেয়ে এল 'হ্যারিকেন' ঝড়, খড়কুটোর মতো উড়ল রেকর্ড! ইংরেজ মুছলেন পেলে-রোনাল্ডোকেও!

হ্যারি কেন একা কাঁধে ইংল্যান্ডকে প্রি-কোয়ার্টারেই তুললেন না, পেলে-রোনাল্ডোকেও ছাপিয়ে গেলেন জোড়া গোল করে। করলেন একের পর এক রেকর্ড
নকআউটে ম্যাচে ডিআর কঙ্গোর বিরুদ্ধে ২-১ জয় তুলে নিয়েছে ইংল্যান্ড। জোড়া গোল করে ম্যাচের নায়ক হয়েছেন ইংরেজ নেতা হ্যারি কেন। একা দায়িত্ব নিয়েই দলকে শেষ ষোলোয় তুলেছেন। করেছেন একাধিক রেকর্ড।
১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৬৬ এবং ১৯৭০ বিশ্বকাপ মিলিয়ে পেলে মোট ১২ গোল করেছেন। ২০১৮ এবং ২০২২ সালের পর কেন কেরিয়ারের তৃতীয় বিশ্বকাপ খেলছেন। এই টুর্নামেন্টে তাঁর ১৩টি গোল হয়ে গেল। বিশ্বকাপের সর্বকালীন সর্বোচ্চ গোলদাতাদের তালিকায় কেন এখন ফ্রান্সের কিংবদন্তি ফন্টেনের সঙ্গে যুগ্ম ভাবে ৬ নম্বরে।
১৯৬৬ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালে পশ্চিম জার্মানির বিরুদ্ধে ম্যাচের শুরুতে গোল হজম করার ইংল্যান্ড ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক সেভাবেই দীর্ঘ সময় পর আবারও কোনও বিশ্বকাপের ম্যাচে পিছিয়ে পড়েও জেতার নজির গড়লেন কেন। ৬০ বছর পর ঘটল এমন কিছু।
১৯৯০ সালে গ্যারি লিনেকারের পর প্রথম ইংল্যান্ড ফুটবলার হিসেবে বিশ্বকাপের নকআউট ম্যাচে জোড়া গোল করলেন কেন।
ইংল্যান্ডের পুরুষ দলের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে নিজের রেকর্ড আরও সমৃদ্ধ করলেন কেন। ১১৮ ম্যাচে তাঁর আন্তর্জাতিক গোলসংখ্যা ৮৪-তে পৌঁছে গেল।
এই ম্যাচ ছিল বিশ্বকাপে কেনের ১৫তম ম্যাচ। যেখানে তিনি প্রথম একাদশে ছিলেন। ইংল্যান্ডের পুরুষ জাতীয় দলের ইতিহাসে কোনও আউটফিল্ড খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে এটিই সর্বোচ্চ।
এই জোড়া গোলের সুবাদে ২০২৫-২৬ মরসুমে ক্লাব ও জাতীয় দলের হয়ে কেনের মোট গোলসংখ্যা দাঁড়াল ৬২ ম্যাচে ৭২-এ। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সেরা মরসুমের ৬৯ গোলের রেকর্ড ছাপিয়ে গেলেন। এখন কেন শুধুই লিয়োনেল মেসির ৮২ গোলের সর্বকালের রেকর্ডের চেয়ে পিছিয়ে।