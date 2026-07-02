Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /আটলান্টায় আচমকাই ধেয়ে এল হ্যারিকেন ঝড়, খড়কুটোর মতো উড়ল রেকর্ড! ইংরেজ মুছলেন পেলে-রোনাল্ডোকেও!

আটলান্টায় আচমকাই ধেয়ে এল 'হ্যারিকেন' ঝড়, খড়কুটোর মতো উড়ল রেকর্ড! ইংরেজ মুছলেন পেলে-রোনাল্ডোকেও!

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 02, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 04:46 PM IST

হ্যারি কেন একা কাঁধে ইংল্যান্ডকে প্রি-কোয়ার্টারেই তুললেন না, পেলে-রোনাল্ডোকেও ছাপিয়ে গেলেন জোড়া গোল করে। করলেন একের পর এক রেকর্ড 

England vs DR Congo1/7

ইংল্যান্ড বনাম ডিআর কঙ্গো

নকআউটে ম্যাচে ডিআর কঙ্গোর বিরুদ্ধে ২-১ জয় তুলে নিয়েছে ইংল্যান্ড। জোড়া গোল করে ম্যাচের নায়ক হয়েছেন ইংরেজ নেতা হ্যারি কেন। একা দায়িত্ব নিয়েই দলকে শেষ ষোলোয় তুলেছেন। করেছেন একাধিক রেকর্ড।

Surpassed Peles World Cup Tally2/7

পেলেকে ছাপিয়ে গেলেন কেন

১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৬৬ এবং ১৯৭০ বিশ্বকাপ মিলিয়ে পেলে মোট ১২ গোল করেছেন। ২০১৮ এবং ২০২২ সালের পর কেন কেরিয়ারের তৃতীয় বিশ্বকাপ খেলছেন। এই টুর্নামেন্টে তাঁর ১৩টি গোল হয়ে গেল। বিশ্বকাপের সর্বকালীন সর্বোচ্চ গোলদাতাদের তালিকায় কেন এখন ফ্রান্সের কিংবদন্তি ফন্টেনের সঙ্গে যুগ্ম ভাবে ৬ নম্বরে।

 

Historical England Comeback3/7

ইংল্যান্ডের ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তন

১৯৬৬ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালে পশ্চিম জার্মানির বিরুদ্ধে ম্যাচের শুরুতে গোল হজম করার ইংল্যান্ড ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক সেভাবেই দীর্ঘ সময় পর আবারও কোনও বিশ্বকাপের ম্যাচে পিছিয়ে পড়েও জেতার নজির গড়লেন কেন। ৬০ বছর পর ঘটল এমন কিছু।

Knockout Stage History4/7

নকআউট পর্যায়ে ইতিহাস

১৯৯০ সালে গ্যারি লিনেকারের পর প্রথম ইংল্যান্ড ফুটবলার হিসেবে বিশ্বকাপের নকআউট ম্যাচে জোড়া গোল করলেন কেন।

Extended National Record5/7

জাতীয় রেকর্ড বাড়ল

ইংল্যান্ডের পুরুষ দলের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে নিজের রেকর্ড আরও সমৃদ্ধ করলেন কেন। ১১৮ ম্যাচে তাঁর আন্তর্জাতিক গোলসংখ্যা ৮৪-তে পৌঁছে গেল।

 

Most Outfield World Cup Starts 6/7

আউটফিল্ড খেলোয়াড় হিসেবে রেকর্ড

এই ম্যাচ ছিল বিশ্বকাপে কেনের ১৫তম ম্যাচ। যেখানে তিনি প্রথম একাদশে ছিলেন। ইংল্যান্ডের পুরুষ জাতীয় দলের ইতিহাসে কোনও আউটফিল্ড খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে এটিই সর্বোচ্চ।

 

Historic Season Scoring Campaign7/7

ঐতিহাসিক মরসুম কাটালেন কেন

এই জোড়া গোলের সুবাদে ২০২৫-২৬ মরসুমে ক্লাব ও জাতীয় দলের হয়ে কেনের মোট গোলসংখ্যা দাঁড়াল ৬২ ম্যাচে ৭২-এ। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সেরা মরসুমের ৬৯ গোলের রেকর্ড ছাপিয়ে গেলেন। এখন কেন শুধুই লিয়োনেল মেসির ৮২ গোলের সর্বকালের রেকর্ডের চেয়ে পিছিয়ে। 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
নাইট স্পেশাল-সহ একগুচ্ছ নতুন লোকাল চালু পূর্ব রেলের, কখন কোন ট্রেন? দেখে নিন সূচি
New local trains1 hr ago
2
100 T20I sixes1 hr ago
3
US Citizenship Rule1 hr ago
4
Russia gasoline imports1 hr ago
5
Pune Ketan Agarwal Murder Case2 hrs ago