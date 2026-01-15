English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Harsha Richhariya Quits Sanatan Dharma: আমি সীতা নই যে বারবার অগ্নিপরীক্ষা দেব! ধর্মগুরুদের বিরুদ্ধে তোপ দেগে সন্ন্যাস ছাড়লেন মডেল হর্ষা...

Harsha Richhariya Quits Sanatan Dharma: 'আমি সীতা নই যে বারবার অগ্নিপরীক্ষা দেব'! 'ধর্মগুরু'দের বিরুদ্ধে তোপ দেগে সন্ন্যাস ছাড়লেন মডেল হর্ষা...

Harsha Richhariya: ধবার মকর সংক্রান্তির পুণ্যতিথিতে জব্বলপুরে নর্মদা নদীতে স্নান সেরে হর্ষা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, তিনি আর সনাৎন ধর্মের প্রসারে কাজ করবেন না এবং নিজের পুরনো পেশাদার জীবনে ফিরে যাবেন। কিন্তু কেন এই সিদ্ধান্ত? 

| Jan 15, 2026, 05:07 PM IST
1/10

সনাতনী শেরনি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভের সেই পরিচিত মুখ, যাঁকে নেটদুনিয়া ‘সনাতনী শেরনি’ বলে চেনে, সেই হর্ষা রিচারিয়া এবার ধর্ম প্রচারের পথ থেকে সরে দাঁড়ানোর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন। 

2/10

সনাতনী শেরনি

বুধবার মকর সংক্রান্তির পুণ্যতিথিতে জব্বলপুরে নর্মদা নদীতে স্নান সেরে হর্ষা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, তিনি আর সনাৎন ধর্মের প্রসারে কাজ করবেন না এবং নিজের পুরনো পেশাদার জীবনে ফিরে যাবেন।

3/10

সনাতনী শেরনি

পেশায় হোস্ট এবং মডেল হর্ষা গত বছর মহাকুম্ভ মেলায় সন্ন্যাসিনীর বেশে উপস্থিত হয়ে সারা ভারতে ভাইরাল হয়েছিলেন। 

4/10

সনাতনী শেরনি

ইনস্টাগ্রামে প্রায় ১৭ লক্ষ অনুগামী থাকা এই ইনফ্লুয়েন্সার কেন এমন সিদ্ধান্ত নিলেন? 

5/10

সনাতনী শেরনি

হর্ষার দাবি, গত এক বছর ধরে তাঁকে ক্রমাগত চরিত্রহনন, সমালোচনা এবং মানসিক চাপের শিকার হতে হয়েছে। বিশেষ করে কিছু ‘ধর্মগুরু’র থেকে পাওয়া বাধাই তাঁকে এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে।

6/10

সনাতনী শেরনি

জব্বলপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "সবাই হিন্দু রাষ্ট্রের কথা বলেন, কিন্তু কোনো তরুণ মুখ যখন এই আদর্শ প্রচারে এগিয়ে আসে, তখন তাকে আটকানো হয়। তাঁরা চান হিন্দু রাষ্ট্রের মুখ হতে, অন্য কাউকে জায়গা দিতে তাঁরা নারাজ।" 

7/10

সনাতনী শেরনি

ক্ষোভের সুরে তিনি আরও যোগ করেন, "আমি মা সীতা নই যে বারবার নিজের পবিত্রতার প্রমাণ দিতে অগ্নিপরীক্ষা দেব। আপনারা আপনাদের ধর্ম আপনাদের কাছেই রাখুন।"

8/10

সনাতনী শেরনি

ধর্মীয় পথে চলতে গিয়ে গত এক বছরে আর্থিক অনটনের মুখেও পড়েছেন বলে জানিয়েছেন হর্ষা। 

9/10

সনাতনী শেরনি

তিনি ঘোষণা করেছেন যে, আগামী ১৮ জানুয়ারি প্রয়াগরাজের সঙ্গমে শেষবারের মতো পবিত্র ডুব দেবেন এবং ‘হর হর মহাদেব’ ধ্বনি তুলে তাঁর এই আধ্যাত্মিক অধ্যায়ের ইতি টানবেন। 

10/10

সনাতনী শেরনি

তিনি পুনরায় গ্ল্যামার ও সঞ্চালনার পেশায় মন দেবেন। যদিও তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে এখনও ‘সনাতনী শেরনি’ নাম রাখা রয়েছে, তবে তাঁর এই প্রস্থান বার্তা নেটপাড়ায় বিতর্কের ঝড় তুলেছে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

SIR in Bengal: SIR আতঙ্ক? গোয়া থেকে আর বাড়ি ফিরলেন না পরিয়ায়ী শ্রমিক, মাঝপথে ট্রেন থেকে নেমে... ভয়ংকর

পরবর্তী অ্যালবাম

SIR in Bengal: SIR আতঙ্ক? গোয়া থেকে আর বাড়ি ফিরলেন না পরিয়ায়ী শ্রমিক, মাঝপথে ট্রেন থেকে নেমে... ভয়ংকর

SIR in Bengal: SIR আতঙ্ক? গোয়া থেকে আর বাড়ি ফিরলেন না পরিয়ায়ী শ্রমিক, মাঝপথে ট্রেন থেকে নেমে... ভয়ংকর

SIR in Bengal: SIR আতঙ্ক? গোয়া থেকে আর বাড়ি ফিরলেন না পরিয়ায়ী শ্রমিক, মাঝপথে ট্রেন থেকে নেমে... ভয়ংকর 7
Nipah Virus: ফিরল কোভিডের স্মৃতি? নিপা থেকে বাঁচতে এবার হাসপাতালে গেলেই পরতে হবে মাস্ক! বড় নির্দেশ রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের...

Nipah Virus: ফিরল কোভিডের স্মৃতি? নিপা থেকে বাঁচতে এবার হাসপাতালে গেলেই পরতে হবে মাস্ক! বড় নির্দেশ রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের...

Nipah Virus: ফিরল কোভিডের স্মৃতি? নিপা থেকে বাঁচতে এবার হাসপাতালে গেলেই পরতে হবে মাস্ক! বড় নির্দেশ রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের... 8
US vs Iran: সামরিক শক্তিতে কে এগিয়ে? খামেইনি কি ট্রাম্পকে হারাতে পারবেন? চাঞ্চল্যকর প্রতিবেদন!

US vs Iran: সামরিক শক্তিতে কে এগিয়ে? খামেইনি কি ট্রাম্পকে হারাতে পারবেন? চাঞ্চল্যকর প্রতিবেদন!

US vs Iran: সামরিক শক্তিতে কে এগিয়ে? খামেইনি কি ট্রাম্পকে হারাতে পারবেন? চাঞ্চল্যকর প্রতিবেদন! 9
Dev Mother&#039;s 60th Birthday: মায়ের ৬০তম জন্মদিন! স্মৃতির ঝাঁপি খুলে একগুচ্ছ আদুরে ছবি পোস্ট দেবের...

Dev Mother's 60th Birthday: মায়ের ৬০তম জন্মদিন! স্মৃতির ঝাঁপি খুলে একগুচ্ছ আদুরে ছবি পোস্ট দেবের...

Dev Mother's 60th Birthday: মায়ের ৬০তম জন্মদিন! স্মৃতির ঝাঁপি খুলে একগুচ্ছ আদুরে ছবি পোস্ট দেবের... 12