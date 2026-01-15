Harsha Richhariya Quits Sanatan Dharma: 'আমি সীতা নই যে বারবার অগ্নিপরীক্ষা দেব'! 'ধর্মগুরু'দের বিরুদ্ধে তোপ দেগে সন্ন্যাস ছাড়লেন মডেল হর্ষা...

Harsha Richhariya Quits Sanatan Dharma: 'আমি সীতা নই যে বারবার অগ্নিপরীক্ষা দেব'! 'ধর্মগুরু'দের বিরুদ্ধে তোপ দেগে সন্ন্যাস ছাড়লেন মডেল হর্ষা...
Harsha Richhariya: ধবার মকর সংক্রান্তির পুণ্যতিথিতে জব্বলপুরে নর্মদা নদীতে স্নান সেরে হর্ষা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, তিনি আর সনাৎন ধর্মের প্রসারে কাজ করবেন না এবং নিজের পুরনো পেশাদার জীবনে ফিরে যাবেন। কিন্তু কেন এই সিদ্ধান্ত?
1/10
সনাতনী শেরনি
2/10
সনাতনী শেরনি
photos
TRENDING NOW
3/10
সনাতনী শেরনি
4/10
সনাতনী শেরনি
5/10
সনাতনী শেরনি
6/10
সনাতনী শেরনি
7/10
সনাতনী শেরনি
9/10
সনাতনী শেরনি
10/10
সনাতনী শেরনি
photos