  • Harshit Rana Ruled Out Of T20 World Cup 2026: রক্তাক্ত হাঁটুতে ছিঁড়ল পেশিও! বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন হর্ষিত রানা! মাথায় বাজ পড়ল ভারতীয় দলের

Harshit Rana Ruled Out Of T20 World Cup 2026: রক্তাক্ত হাঁটুতে ছিঁড়ল পেশিও! বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন হর্ষিত রানা! মাথায় বাজ পড়ল ভারতীয় দলের

Harshit Rana Ruled Out Of T20 World Cup 2026: বিশ্বকাপের একদিন আগেই মাথায় বাজ পড়ল ভারতীয় দলের। তারকা পেসার হর্ষিত রানা ছিটকে গেলেন চোট পেয়ে। আচমকাই যে খবরে ঝড় ভারতীয় ক্রিকেটে। 

| Feb 06, 2026, 04:02 PM IST
1/8

টি-২০ বিশ্বকাপ

T20 World Cup 2026

আর ঠিক একদিন পরেই শুরু টি-২০ বিশ্বকাপ। ৭ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি গতবারের চ‍্যাম্পিয়ন ইন্ডিয়া ও ইউএসএ। কাপযুদ্ধের আগেই মাথায় বাজ পড়ল টিম ইন্ডিয়া। ছিটকে গেলেন ভারতীয় দলের তারকা পেসার হর্ষিত রানা

2/8

টি-২০ বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন হর্ষিত রানা

Harshit Rana Ruled Out Of T20 World Cup 2026

৪ ফেব্রুয়ারি নভি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্পোর্টস অ্যাকাডেমিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওয়ার্ম আপ ম্যাচ ছিল ভারতের। খেলতে গিয়েই চোট পেয়ে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন হর্ষিত রানা। এমনটাই রিপোর্ট একাধিক সর্বভারতীয় মিডিয়ার

3/8

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে হর্ষিত

Harshit Rana's Against South Africa

প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে খেলার সময়ে দু'বার রান-আপ নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরই বোলিং স্পেল ছাড়তে বাধ্য হন। ডানহাতি পেসার হাঁটু ধরে মাঠ ছেড়েছিলেন মাত্র একটি ওভার বল করে ১৬ রান দিয়েছিলেন।  

4/8

হর্ষিত রানার চোট

Harshit Rana's Injury

মেডিক্যাল নথি থেকে জানা যাচ্ছে যে, ম্যাচের পরের দিনই তাঁর ক্লিনিকাল মূল্যায়ন হয়েছে। জানা যাচ্ছে ডান হাঁটুতে রক্তক্ষরণ, রেস্ট্রিকটেড মুভমেন্ট এবং ল্যাটারাল জয়েন্ট লাইন টেন্ডারনেসই দেখা যাচ্ছে।  

5/8

হর্ষিত রানার চোট

Harshit Rana's Injury

পরে স্ক্যানে দেখা গিয়েছে ল্যাটারাল মেনিস্কাস হয়েছে (হাঁটুর জয়েন্টের তরুণাস্থি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মেনিস্কাস ছিঁড়ে যাওয়া)ডক্টর দিনশ পারদিওয়ালা  রানাকে পরামর্শ দিয়েছেন সার্জিক্যাল রিপেয়ারের।  

6/8

সূর্যকুমার কী বলছেন

Suryakumar Yadav On Harshit Rana

ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব বলছেন, 'যদি হর্ষিত ছিটকে যায়, তাহলে বিরাট ধাক্কা হবে। আমাদের অন্যান্য কম্বিনেশনের দিকেও নজর দিতে হবে। কিন্তু আমাদের যথেষ্ট বেঞ্চ স্ট্রেন্থ আছে। দেখা যাক কী হয়! পরিবর্ত ক্রিকেটারকে যে অলরাউন্ডার হতে হবে এমন কোনও কঠোর নিয়ম নেই'    

7/8

হর্ষিত রানার কেরিয়ার

Harshit Rana Career Stats

কেকেআর স্টার হর্ষিত ভারতের হয়ে এখনও পর্যন্ত ২টি টেস্ট (৪ উইকেট +৭ রান), ১৪টি ওডিআই (২৬ উইকেট + ১২৪ রান) ও ৯টি টি-২০আই (৯ উইকেট + ৫৭ রান) খেলেছেন। আন্তর্জাতিক আঙিনায় ২০২৪ সালে রেখেছিলেন পা।  

8/8

হর্ষিতের বিকল্প কারা হতে পারেন

Players Who Can Replace Harshit Rana

ভারতের হাতে মহম্মদ সিরাজ ও প্রসিধ কৃষ্ণার বিকল্প রয়েছে। ভারত এর আগেই ওয়াশিংটন সুন্দরকে হারিয়েছে চোটের কারণে। সুন্দর এখনও পর্যন্ত ৫৫টি টি-টোয়েন্টিআইতে ভারতের হয়ে ২৫৪ রান করেছেন এবং ৫১ উইকেট নিয়েছেন। ১১ জানুয়ারি ভদোদরায় নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ওডিআই-তে ভারতের হয়ে শেষবার খেলেছিলেন। সেই ম্যাচেই বল করার সময়ে চোট পান।

