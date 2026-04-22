  • Popular Actress Divyanka Sirohi Death: ফের দুঃসংবাদ বিনোদন জগতে, মাত্র ৩০ বছরেই প্রয়াত অভিনেত্রী দিব্যাঙ্কা: কী কারণে এই অকালমৃত্যু?

Popular Actress Divyanka Sirohi Death: ফের দুঃসংবাদ বিনোদন জগতে, মাত্র ৩০ বছরেই প্রয়াত অভিনেত্রী দিব্যাঙ্কা: কী কারণে এই অকালমৃত্যু?

Who is Divyanka Sirohi: বিনোদন জগতে শোকের ছায়া। মাত্র ৩০ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী ও সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার দিব্যাঙ্কা সিরোহি। মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল) রাতে উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে নিজের বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

| Apr 22, 2026, 08:40 PM IST
প্রয়াত অভিনেত্রী দিব্যাঙ্কা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিনোদন জগতে ফের দুঃসংবাদ। মাত্র ৩০ বছর বয়সে চলে গেলেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী এবং সোশ্যাল মিডিয়া স্টার দিব্যাঙ্কা সিরোহি।   

প্রয়াত অভিনেত্রী দিব্যাঙ্কা

মঙ্গলবার গভীর রাতে উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের বাড়িতে আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। পরিবারের সদস্যরা তড়িঘড়ি তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।   

প্রয়াত অভিনেত্রী দিব্যাঙ্কা

অভিনেত্রীর এই অকাল প্রয়াণে শোকস্তব্ধ হরিয়ানভি মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি ও লক্ষ লক্ষ অনুরাগী।  

প্রয়াত অভিনেত্রী দিব্যাঙ্কা

দিব্যাঙ্কার পথচলা শুরু হয়েছিল টিকটক থেকে। দীপাবলির সময় সুনন্দা শর্মার একটি গানে তাঁর অভিব্যক্তিতে ভরা একটি ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর রাতারাতি তারকা হয়ে ওঠেন তিনি। সেই ভিডিওটি প্রায় ২০ মিলিয়ন মানুষ দেখেছিলেন।   

প্রয়াত অভিনেত্রী দিব্যাঙ্কা

এরপর থেকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। টিকটকে তাঁর অনুগামীর সংখ্যা ৫ মিলিয়ন ছাড়িয়েছিল। পরবর্তীতে ইনস্টাগ্রামেও ১.৩ মিলিয়নের বেশি মানুষ তাঁকে অনুসরণ করতেন।  

প্রয়াত অভিনেত্রী দিব্যাঙ্কা

উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহরের আদি বাসিন্দা দিব্যাঙ্কা পড়াশোনায় ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। চৌধুরী চরণ সিং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিসিএ (BCA) করার পর সিকিম থেকে এমবিএ (MBA) ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন তিনি।   

প্রয়াত অভিনেত্রী দিব্যাঙ্কা

গাজিয়াবাদে বাবা-মা এবং ঠাকুরমার সঙ্গেই থাকতেন তিনি। তাঁর ভাই হিমাংশু এবং দুই বোন দিপাংশু ও জাসমিতের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল।  

প্রয়াত অভিনেত্রী দিব্যাঙ্কা

হরিয়ানভি গায়ক মাসুম শর্মার সঙ্গে বেশ কিছু সুপারহিট মিউজিক ভিডিওতে অভিনয় করেছেন দিব্যাঙ্কা। গত ১৯ মার্চ শেষবারের মতো ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করেছিলেন তিনি।   

প্রয়াত অভিনেত্রী দিব্যাঙ্কা

বি-প্রাক এবং আফসানা খানের গানে তাঁর নাচের সেই ভিডিওতে এখন অনুরাগীদের শোকবার্তার ভিড়। ভক্তরা বিশ্বাসই করতে পারছেন না যে হাসিখুশি এই প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী আর নেই।   

প্রয়াত অভিনেত্রী দিব্যাঙ্কা

এখনও পর্যন্ত দিব্যাঙ্কার পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি জারি করা না হলেও, তাঁর আকস্মিক প্রয়াণ যুবসমাজের মধ্যে হৃদরোগের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে।

Stomach Pain After Eating: খাওয়ার পর অস্বস্তিকর পেটব্যথা? সাধারণ সমস্যা ভেবে ভুল করবেন না, লুকিয়ে থাকতে পারে বড় সমস্যা

Stomach Pain After Eating: খাওয়ার পর অস্বস্তিকর পেটব্যথা? সাধারণ সমস্যা ভেবে ভুল করবেন না, লুকিয়ে থাকতে পারে বড় সমস্যা

Stomach Pain After Eating: খাওয়ার পর অস্বস্তিকর পেটব্যথা? সাধারণ সমস্যা ভেবে ভুল করবেন না, লুকিয়ে থাকতে পারে বড় সমস্যা 7
West Bengal Assembly Election 2026: ভোটবাংলায় ভয়ংকর দুর্যোগের ছায়া: কমিশনের মদ-ব্যানের জেরে চুরমার রাজ্যের অর্থনীতি, ১৬০০ কোটি ক্ষতির ধাক্কায় ভূমিকম্প

West Bengal Assembly Election 2026: ভোটবাংলায় ভয়ংকর দুর্যোগের ছায়া: কমিশনের মদ-ব্যানের জেরে চুরমার রাজ্যের অর্থনীতি, ১৬০০ কোটি ক্ষতির ধাক্কায় ভূমিকম্প 24
West Bengal Assembly Election 2026: ভোট না দিলে নাম কাটা যাবে: আতঙ্কে ঘরে ফিরছেন দলে দলে পরিযায়ী শ্রমিক

West Bengal Assembly Election 2026: ভোট না দিলে নাম কাটা যাবে: আতঙ্কে ঘরে ফিরছেন দলে দলে পরিযায়ী শ্রমিক 8
West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে ফ্ল্যাটে আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব এমনকী আয়া-পরিচারিকাও রাখা যাবে না: কমিশনের নির্দেশে ফের বিতর্ক

West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে ফ্ল্যাটে আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব এমনকী আয়া-পরিচারিকাও রাখা যাবে না: কমিশনের নির্দেশে ফের বিতর্ক 8