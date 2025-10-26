English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

India Stops Buying Russian Oil: রাশিয়ার থেকে তেল কেনা বন্ধ করে দিয়েছে ভারত? ট্রাম্পের বিস্ফোরক বিবৃতিতে তুমুল চাঞ্চল্য...

Has India stopped buying oil from Russia: ভারত কি রাশিয়ার থেকে তেল কেনা বন্ধ করে দিয়েছে? মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরাট দাবিতে ঝড় উঠল। চিনও নাকি ভারতের পথ ধরেছে...  

| Oct 26, 2025, 05:44 PM IST
1/9

ভারত কি রাশিয়ার থেকে তেল কেনা বন্ধ করে দিয়েছে?

Has India stopped buying oil from Russia?

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবি, নরেন্দ্র মোদী সরকার নাকি রাশিয়া থেকে তেল আমদানি সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ করে দিয়েছে। এমনকী চিনও পুতিনের দেশ থেকে তেল কেনা উল্লেখযোগ্য ভাবে কমিয়ে দিয়েছে!  

2/9

ভারত কি রাশিয়ার থেকে তেল কেনা বন্ধ করে দিয়েছে?

Has India stopped buying oil from Russia?

মস্কোর অয়েল জায়ান্ট রোসনেফ্ট এবং লুকোইলের উপর নতুন মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করার সময় ট্রাম্প এই ঘোষণা করেছেন। ট্রাম্প জোর দিয়ে বলেছেন, যে ভারত রাশিয়া থেকে তেল কেনা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছে এবং চিনও আমদানি কমিয়ে দিয়েছে।

3/9

ভারত কি রাশিয়ার থেকে তেল কেনা বন্ধ করে দিয়েছে?

Has India stopped buying oil from Russia?

এয়ার ফোর্স ওয়ানে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ট্রাম্প বলেন, 'আপনারা দেখেছেন যে, রাশিয়ার থেকে তেল কেনা চিন ব্যাপক হারে কমিয়ে দিয়েছে, এবং ভারত পুরোপুরি রাশিয়ার তেল নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। আমরাও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছি।'

4/9

ভারত কি রাশিয়ার থেকে তেল কেনা বন্ধ করে দিয়েছে?

Has India stopped buying oil from Russia?

ভারত ট্রাম্পের দাবি বারবার প্রত্যাখ্যান করেছে। ভারত বলেই আসছে যে, জ্বালানি আমদানির বিষয়ে তাদের অবস্থান 'জাতীয় স্বার্থরক্ষার' উপর ভিত্তি করে এবং এটি কোনও বহিরাগত চাপের মধ্যে নেই।  

5/9

ভারত কি রাশিয়ার থেকে তেল কেনা বন্ধ করে দিয়েছে?

Has India stopped buying oil from Russia?

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, ট্রাম্প দক্ষিণ কোরিয়ায় চিনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিংয়ের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের আগেই এই বিবৃতি দিয়েছেন। বাণিজ্য, প্রযুক্তি এবং কাঁচামাল নিয়ে চলমান উত্তেজনার মধ্যে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ট্রাম্প বলেছেন যে, আলোচনায় এক বিস্তৃত চুক্তি হবে বলেই তিনি আশাবাদী। যা দীর্ঘস্থায়ী বাণিজ্য যুদ্ধের অবসান ঘটাবে।  

6/9

ভারত কি রাশিয়ার থেকে তেল কেনা বন্ধ করে দিয়েছে?

Has India stopped buying oil from Russia?

ট্রাম্প আরও বলেন যে আলোচনার সময় চিন থেকে আসা কৃষি বাণিজ্য এবং ফেন্টানাইল উৎপাদনের উপাদানগুলির মতো বিষয়গুলিও উত্থাপিত হবে। তিনি আরও বলেছেন যে, ফেন্টানাইল অনেক জীবন কেড়ে নিচ্ছে এবং এটি চিন থেকে আসে।  

7/9

ভারত কি রাশিয়ার থেকে তেল কেনা বন্ধ করে দিয়েছে?

Has India stopped buying oil from Russia?

ট্রাম্প জানুয়ারিতে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার আগেই বলেছিলেন যে, মেক্সিকো এবং কানাডা থেকে মাদক এখন আমেরিকায় এমন পর্যায়ে ঢুকে পড়েছে তা আগে দেখেননি তিনি। রোজ সেই দেশে ২০০ মৃত্যু হয় এই মাদকের কারণেই। প্রায় ছারখার করে দিয়েছে গোটা আমেরিকাকে।   

8/9

ভারত কি রাশিয়ার থেকে তেল কেনা বন্ধ করে দিয়েছে?

Has India stopped buying oil from Russia?

সিন্থেটিক ড্রাগে ফেন্টানিলই শেষ করে দিয়েছে আমেরিকাকে। বেদনানাশক এবং রোগীকে অচেতন করার কাজে ব্যবহৃত হয় ফেন্টানিল। এই ওষুধ মরফিনের চেয়ে প্রায় ১০০ গুণ ও হেরোইনের তুলনায় প্রায় ৫০ গুণ বেশি শক্তিশালী। এমনকী এই মাদকের উৎপাদনের খরচও অনেক কম।   

9/9

ভারত কি রাশিয়ার থেকে তেল কেনা বন্ধ করে দিয়েছে?

Has India stopped buying oil from Russia?

আমেরিকায় গত বছর ফেন্টানিল অতিরিক্ত সেবনেই কেড়েছে ৭৫ হাজার প্রাণ। আর চিন থেকেই আসে এই  ফেন্টানিল। যা নিয়ে ট্রাম্প রীতিমতো চিন্তিত।   

পরবর্তী
অ্যালবাম

Tejaswi Yadav on Bihar Polls 2025: 'নির্বাচনে জিতলেই সিলিন্ডারের দাম কমবে ৫০০ টাকা, ৫০ লাখের বিমার সুযোগ!' ভোটের আগে বিশাল ঘোষণা...

পরবর্তী অ্যালবাম

Tejaswi Yadav on Bihar Polls 2025: &#039;নির্বাচনে জিতলেই সিলিন্ডারের দাম কমবে ৫০০ টাকা, ৫০ লাখের বিমার সুযোগ!&#039; ভোটের আগে বিশাল ঘোষণা...

Tejaswi Yadav on Bihar Polls 2025: 'নির্বাচনে জিতলেই সিলিন্ডারের দাম কমবে ৫০০ টাকা, ৫০ লাখের বিমার সুযোগ!' ভোটের আগে বিশাল ঘোষণা...

Tejaswi Yadav on Bihar Polls 2025: 'নির্বাচনে জিতলেই সিলিন্ডারের দাম কমবে ৫০০ টাকা, ৫০ লাখের বিমার সুযোগ!' ভোটের আগে বিশাল ঘোষণা... 11
KKR Head Coach: চাকরিতে তখন সবে ৯ মাস, আচমকাই ছাঁটাই করেছিল টিম ইন্ডিয়া! এবার শাহরুখের কলকাতায় তিনিই হটসিটে!

KKR Head Coach: চাকরিতে তখন সবে ৯ মাস, আচমকাই ছাঁটাই করেছিল টিম ইন্ডিয়া! এবার শাহরুখের কলকাতায় তিনিই হটসিটে!

KKR Head Coach: চাকরিতে তখন সবে ৯ মাস, আচমকাই ছাঁটাই করেছিল টিম ইন্ডিয়া! এবার শাহরুখের কলকাতায় তিনিই হটসিটে! 11
Naseeruddin on Shah Rukh: শাহরুখ খানকে স্রেফ ধুয়ে দিলেন এই প্রবীণ বলিউড কিংবদন্তি! বললেন, &#039;বসে দেখার চেষ্টাই করি না&#039; ওসব ছবি, কারণ...

Naseeruddin on Shah Rukh: শাহরুখ খানকে স্রেফ ধুয়ে দিলেন এই প্রবীণ বলিউড কিংবদন্তি! বললেন, 'বসে দেখার চেষ্টাই করি না' ওসব ছবি, কারণ...

Naseeruddin on Shah Rukh: শাহরুখ খানকে স্রেফ ধুয়ে দিলেন এই প্রবীণ বলিউড কিংবদন্তি! বললেন, 'বসে দেখার চেষ্টাই করি না' ওসব ছবি, কারণ... 7
Gold and Silver Price: মধ্যবিত্তের জন্য ধামাকা! ছটপুজোর আগেই আবার রেকর্ড পতন সোনার, কমল রুপোও...কত হল হলুদ ধাতু?

Gold and Silver Price: মধ্যবিত্তের জন্য ধামাকা! ছটপুজোর আগেই আবার রেকর্ড পতন সোনার, কমল রুপোও...কত হল হলুদ ধাতু?

Gold and Silver Price: মধ্যবিত্তের জন্য ধামাকা! ছটপুজোর আগেই আবার রেকর্ড পতন সোনার, কমল রুপোও...কত হল হলুদ ধাতু? 13