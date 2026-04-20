  RBI announced to exchange Rs 500 notes?: ৫০০-র নোট বাতিলে নয়া নিয়ম? বদলাতে হবে এখনই? কী বলছে RBI? সত্যিটা জানুন

RBI announced to exchange Rs 500 notes?: ৫০০-র নোট বাতিলে নয়া নিয়ম? বদলাতে হবে এখনই? কী বলছে RBI? সত্যিটা জানুন

RBI announced to exchange Old Rs 500 and 1000 notes fact check: ঘরে পুরনো ৫০০ টাকার নোট থাকলে, রিজার্ভ ব্যাংক দিচ্ছে বদলানোর সুযোগ? সত্যি? জানুন সত্যিটা।

| Apr 20, 2026, 04:04 PM IST
৫০০-র নোট বাতিলে নয়া নিয়ম? বদলাতে হবে এখনই?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের নাকি নোট বদলের ঘোষণা! পুরোনো ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বদল নিয়ে নাকি নতুন নিয়ম ঘোষণা করেছে আরবিআই। 

৫০০-র নোট বাতিলে নয়া নিয়ম? বদলাতে হবে এখনই?

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন পোস্টে দাবি করা হচ্ছে যে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI) নাকি নতুন করে নির্দেশিকা জারি করেছে, যেখানে বলা হয়েছে ২০১৬ সালের নোটবন্দির সময় বাতিল হওয়া ৫০০ ও ১০০০ টাকার পুরোনো নোট আবার বদল করা যাবে।

৫০০-র নোট বাতিলে নয়া নিয়ম? বদলাতে হবে এখনই?

সত্যিই কি তাই? পিআইবি ফ্যাক্ট চেক টিম ভাইরাল এই দাবির প্রেক্ষিতে নিশ্চিত করে জানিয়েছে, এই দাবি সম্পূর্ণ ভুয়ো। নোট বদল সংক্রান্ত আরবিআই-এর কোনও নতুন ঘোষণা নেই। 

৫০০-র নোট বাতিলে নয়া নিয়ম? বদলাতে হবে এখনই?

পিআইবি স্পষ্ট জানিয়েছে, পুরোনো ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বদলের জন্য আরবিআই-এর তরফে সম্প্রতি কোনও ঘোষণা করা হয়নি। সাধারণ মানুষের জন্য এই বাতিল নোট বদলের কোনও নতুন নিয়মও চালু করা হয়নি।

৫০০-র নোট বাতিলে নয়া নিয়ম? বদলাতে হবে এখনই?

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের ৮ নভেম্বর, মোদী সরকার জাল নোট ও কালো টাকার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে ৫০০ ও ১০০০ টাকার সমস্ত পুরোনো (মহাত্মা গান্ধী সিরিজ) নোট বাতিল করে দেয়। 

৫০০-র নোট বাতিলে নয়া নিয়ম? বদলাতে হবে এখনই?

এর পরিবর্তে নতুন মহাত্মা গান্ধী (নতুন) সিরিজের ৫০০ ও ২০০০ টাকার নোট চালু করা হয়। যদিও সেই ২০০০ টাকার নোটও এখন বাজারে অচল। এখন বাজারে চালু সর্বোচ্চ মূল্যের নোট ৫০০। 

৫০০-র নোট বাতিলে নয়া নিয়ম? বদলাতে হবে এখনই?

আরবিআই-এর ঘোষণা অনুযায়ী নতুন ৫০০ টাকার নোটের নিচের বাম দিকে ‘500’ লেখা ল্যাটেন্ট ইমেজ থাকে। এটি দেখতে নোটটি চোখের সমতলে ৪৫ ডিগ্রি কোণে ধরতে হয়।

৫০০-র নোট বাতিলে নয়া নিয়ম? বদলাতে হবে এখনই?

নোট কাত করলে সিকিউরিটি থ্রেডের রঙ সবুজ থেকে নীল হয়ে যায়। মহাত্মা গান্ধীর শালের ভাঁজে ‘Rs’ ও ‘INDIA’ লেখা মাইক্রো লেটার দেখা যায়। গান্ধীর চশমার ফ্রেমে ‘RBI’ লেখা মাইক্রো লেটার দেখা যায়।

৫০০-র নোট বাতিলে নয়া নিয়ম? বদলাতে হবে এখনই?

নোটের বাম দিকে ‘RBI500INDIA’ লেখা মাইক্রো লেটার থাকে। আলোয় ধরলে ডান পাশে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতি ও ‘500’ ইলেক্ট্রোটাইপ ওয়াটারমার্ক দেখা যায়।

৫০০-র নোট বাতিলে নয়া নিয়ম? বদলাতে হবে এখনই?

সামনের দিকে ডান নিচে ‘₹500’ লেখা থাকে, যা কাত করলে এর রঙ সবুজ থেকে নীল হয়ে যায়। নোটের ডান দিকে উঁচু ছাপে ‘₹500’ লেখা একটি বৃত্ত দেখা যায়।

৫০০-র নোট বাতিলে নয়া নিয়ম? বদলাতে হবে এখনই?

দৃষ্টিহীনদের সুবিধার জন্য নোটের বাম ও ডান পাশে পাঁচটি কোণাকৃতি উঁচু রেখা থাকে। অশোক স্তম্ভের প্রতীকেও উঁচু ছাপ অনুভব করা যায়। মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতিতেও উঁচু ছাপ রয়েছে, যা স্পর্শে বোঝা যায়।

৫০০-র নোট বাতিলে নয়া নিয়ম? বদলাতে হবে এখনই?

সেইসঙ্গে UV আলোয় সিকিউরিটি থ্রেড উজ্জ্বল হয় ও কাগজে দুই রঙের ফ্লুরোসেন্ট ফাইবার দেখা যায়। এছাড়া ‘Rs’ ও ‘RBI’ লেখা পড়া যায়।

