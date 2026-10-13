/হাতিবাগানে জীবনের ছন্দ ও ছন্দহীনতার ছবি, শিল্পী রবীন রায়ের ভাবনা

Hatibagan Sarbojanin: হাতিবাগান সর্বজনীনের এবারের দুর্গাপুজোর থিম ‘ছন্দ ছাড়া ছন্নছাড়া’। শিল্পী রবীন রায়ের ভাবনায় মণ্ডপজুড়ে ফুটে উঠেছে জীবনের ছন্দ ও ছন্দহীনতার নানা ছবি। প্রায় ৭০০ রকম ইনস্টলেশনের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে মানুষের জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিক। সহজ ভাবনার মধ্য দিয়ে জীবনের গভীর অর্থ খোঁজার চেষ্টা এই পুজোর বিশেষ আকর্ষণ।
হাতিবাগান সর্বজনীনের দুর্গাপুজো ২০২৬-এর থিম ‘ছন্দ ছাড়া ছন্নছাড়া’। শিল্পী রবীন রায়ের ভাবনায় প্রায় ৭০০ ইনস্টলেশনে ফুটে উঠেছে জীবনের ছন্দ ও ছন্দহীনতার নানা ছবি।
অয়ন ঘোষাল: দুর্গাপুজোয় প্রতি বছরই নতুন ভাবনায় দর্শকদের চমকে দেয় কলকাতার পুজো মণ্ডপগুলি। এবার হাতিবাগান সর্বজনীনের ভাবনায় উঠে এসেছে জীবনের ছন্দ ও ছন্দহীনতার গল্প। এবারের থিমের নাম ‘ছন্দ ছাড়া ছন্নছাড়া’। শিল্পী রবীন রায়ের সৃজনে তৈরি এই মণ্ডপে জীবনের নানা অভিজ্ঞতা ও পরিবর্তনের ছবি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে।
ছন্দ মানে শুধু গান বা কবিতার তাল নয়। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপের মধ্যেও রয়েছে নিজস্ব ছন্দ বা রিদম। প্রতিদিনের কাজ, অভ্যাস, সম্পর্ক এবং চারপাশের পরিবেশ মিলিয়েই তৈরি হয় জীবনের নিজস্ব গতি। সেই ছন্দ ঠিক থাকলে জীবন এগিয়ে চলে স্বাভাবিকভাবে। আর ছন্দ হারিয়ে গেলে সবকিছুই যেন এলোমেলো হয়ে যায়।
‘ছন্দ ছাড়া ছন্নছাড়া’—শুনতে সহজ মনে হলেও এই ভাবনাকে মণ্ডপে ফুটিয়ে তোলা মোটেই সহজ নয়। জীবনের নিয়ম, অনিয়ম এবং ভারসাম্য হারানোর নানা দিককে শিল্পের ভাষায় প্রকাশ করতে হয়েছে। শিল্পী রবীন রায়ের পরিকল্পনায় তাই মণ্ডপের বিভিন্ন অংশে সাজানো হয়েছে নানা ধরনের ইনস্টলেশন ও শিল্পকর্ম।
এই পুজোর অন্যতম আকর্ষণ প্রায় ৭০০ রকমের ইনস্টলেশন। মণ্ডপের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে ছন্দময় জীবন এবং ছন্নছাড়া অবস্থার নানা কোলাজ। প্রতিটি ইনস্টলেশনের মধ্য দিয়ে আলাদা আলাদা অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। ফলে মণ্ডপ ঘুরে দেখার সময় দর্শকদের সামনে খুলে যায় জীবনের নানা দিক।
হাতিবাগান এলাকার পুরনো কলকাতা ও আধুনিক শহুরে জীবনের পাশাপাশি অবস্থানও এই থিমের ভাবনার সঙ্গে জড়িত। একদিকে শতাব্দীপ্রাচীন বাড়ি, অন্যদিকে আধুনিক বহুতল—শহরের এই বিপরীত ছবি যেন একসঙ্গে ছন্দ ও ছন্দহীনতার গল্প বলে। কলকাতার বদলে যাওয়া চেহারাকে শিল্পের মাধ্যমে দেখার সুযোগ রয়েছে এই মণ্ডপে।
শুধু প্রতিমা বা বাহারি সাজ নয়, এই পুজোর মূল আকর্ষণ থিমের বক্তব্য। প্রায় ৭০০ ইনস্টলেশনের মাধ্যমে মণ্ডপের বিভিন্ন অংশকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। কোথাও জীবনের চলার স্বাভাবিক গতি, কোথাও আবার সেই গতির ব্যাঘাত—এমন নানা ভাবনাকে একসঙ্গে মেলানোর চেষ্টা করেছেন শিল্পী রবীন রায়।
‘ছন্দ ছাড়া ছন্নছাড়া’ শুধু একটি পুজোর থিম নয়, জীবনের ভারসাম্য নিয়ে ভাবারও একটি সুযোগ। রবীন রায়ের শিল্পভাবনায় দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত ছবিগুলি পেয়েছে অন্য মাত্রা। প্রায় ৭০০ ইনস্টলেশনের মাধ্যমে তৈরি এই শিল্পজগৎ দর্শকদের সামনে তুলে ধরছে একটি সহজ অথচ গভীর প্রশ্ন—জীবনের ছন্দ হারিয়ে গেলে কীভাবে বদলে যায় চারপাশের সবকিছু?