English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
Bengal Weather Update: আসছে ভয়ংকর কালবৈশাখী, ঘণ্টায় ৬০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গেই আবার মুষল শিলাবৃষ্টি

Heavy Rain Alert in Bengal: রাজ্যজুড়েই ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে শুক্রবার থেকেই। শুক্র ও শনিবার কালবৈশাখীর সম্ভাবনা রাজ্যে। হতে পারে শিলাবৃষ্টি! শনিবার পর্যন্ত আরও একটা ঝড়বৃষ্টির স্পেল থাকবে। রবিবার ও সোমবারে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা ফের কমবে। আবার পরবর্তী বুধবার থেকে।

| Mar 19, 2026, 08:09 PM IST
1/13

ভয়ংকর কালবৈশাখীর অ্যালার্ট

বসন্তে দুর্যোগের ঘনঘটা। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে শিলাবৃষ্টি। সঙ্গে তীব্র বজ্রপাত। ৬০ থেকে ৭০ কিমি বেগে বইবে বাতাস। 

2/13

ভয়ংকর কালবৈশাখীর অ্যালার্ট

শুক্রবার ২০ মার্চ থেকে রবিবার ২২ মার্চের মধ্যে রাজ্যে ফের তৈরি হতে চলেছে শক্তিশালী স্কোয়াল ফন্ট।

3/13

ভয়ংকর কালবৈশাখীর অ্যালার্ট

 উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায় তৈরি হতে চলেছে শক্তিশালী বজ্রগর্ভ উল্লম্ব মেঘ অর্থাৎ কিউমুলোনিম্বাস। 

4/13

ভয়ংকর কালবৈশাখীর অ্যালার্ট

 সঙ্গে বৃদ্ধি পাবে ঝোড়ো হাওয়ার দাপট। তৈরি হবে আঞ্চলিক ঝড় বা কালবৈশাখীর সম্ভাবনা।   

5/13

ভয়ংকর কালবৈশাখীর অ্যালার্ট

আগামী ২ থেকে ৩ ঘণ্টার জন্য দক্ষিণবঙ্গের তিনটি জেলায় মুষল বৃষ্টি আসছে।

6/13

ভয়ংকর কালবৈশাখীর অ্যালার্ট

হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা এবং নদীয়ার কিছু অংশে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা।

7/13

ভয়ংকর কালবৈশাখীর অ্যালার্ট

মাঝারি বজ্রপাত ও বিদ্যুত্সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।  

8/13

ভয়ংকর কালবৈশাখীর অ্যালার্ট

বৃষ্টির সাথে এই এলাকাগুলোতে শিলাবৃষ্টি এবং ঘণ্টায় ৫০-৬০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া বয়ে যেতে পারে।

9/13

ভয়ংকর কালবৈশাখীর অ্যালার্ট

সন্ধ্যা ৭:০৫ থেকে পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টা এই পরিস্থিতি বজায় থাকার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।  

10/13

ভয়ংকর কালবৈশাখীর অ্যালার্ট

জ্রপাতের কারণে ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে।  

11/13

ভয়ংকর কালবৈশাখীর অ্যালার্ট

আবহাওয়া দপ্তরের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে ‘অরেঞ্জ অ্যালার্ট’ বা সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়ে কিছু নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে

12/13

ভয়ংকর কালবৈশাখীর অ্যালার্ট

বজ্রপাতের সময় সাধারণ মানুষকে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে বলা হয়েছে।  

13/13

ভয়ংকর কালবৈশাখীর অ্যালার্ট

বাড়ির ভেতরে থাকুন এবং খোলা মাঠ, বড় গাছ বা জলাশয় থেকে দূরে থাকুন।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

পরবর্তী অ্যালবাম

