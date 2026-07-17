/বিগ ব্রেকিং: ছুটির দিনেও আসতে হবে! হাজিরা নিয়ে কড়া নির্দেশিকা জারি স্বাস্থ্য দফতরের

Attendance Order: রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল ফেরাতে বদ্ধ পরিকর সরকার। তাই হাজিরা নিয়ে কড়া নির্দেশিকা জারি স্বাস্থ্য দফতরের। জেনে নিন, কী বলা হয়েছে নির্দেশিকায়?
অয়ন শর্মা: শনিবার ও সরকারি ছুটির দিনে হাজিরা নিয়ে কড়া নির্দেশিকা জারি করল রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর।
প্রয়োজন হলে আপনাকে আসতে অফিস হবে, সে যতই শনিবার হোক অথবা সরকারি ছুটির দিনে।
রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল ফেরাতে বদ্ধ পরিকর স্বাস্থ্য দফতর এমনভাবেই কড়া নির্দেশিকা জারি করল।
তবে যারা নির্দেশ মতো অফিসে আসবেন, তাদের জন্য থাকছে টিফিনের বিশেষ ব্যবস্থা।
নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, কোন কোন কর্মচারী প্রয়োজন অনুযায়ী শনিবার অথবা সরকারি ছুটির দিনে অফিসে আসবেন, তাদের তালিকা তৈরি করতে হবে।
যে যে কর্মচারী শনিবার বা সরকারি ছুটির দিনে অফিস আসছেন, তাদের তালিকা তৈরি করে আগের দিন বিকেল চারটের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানের কাছে পাঠাতে হবে।
তবে রবিবার এই নিয়মের বাইরে থাকছে। নির্দেশিকায় রবিবারে হাজিরার বিষয়ে কোনও উল্লেখ নেই। ফলে রবিবার যেমন ছুটি থাকে, তেমন ছুটি-ই থাকছে।