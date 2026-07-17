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বিগ ব্রেকিং: ছুটির দিনেও আসতে হবে! হাজিরা নিয়ে কড়া নির্দেশিকা জারি স্বাস্থ্য দফতরের

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 17, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 11:04 AM IST

Attendance Order: রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল ফেরাতে বদ্ধ পরিকর সরকার। তাই হাজিরা নিয়ে কড়া নির্দেশিকা জারি স্বাস্থ্য দফতরের। জেনে নিন, কী বলা হয়েছে নির্দেশিকায়?

হাজিরা নিয়ে নির্দেশিকা1/7

হাজিরা নিয়ে নির্দেশিকা

অয়ন শর্মা: শনিবার ও সরকারি ছুটির দিনে হাজিরা নিয়ে কড়া নির্দেশিকা জারি করল রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। 

ছুটির দিনেও হাজিরা2/7

ছুটির দিনেও হাজিরা

প্রয়োজন হলে আপনাকে আসতে অফিস হবে, সে যতই শনিবার হোক অথবা সরকারি ছুটির দিনে। 

কড়া নির্দেশিকা স্বাস্থ্য দফতরের3/7

কড়া নির্দেশিকা স্বাস্থ্য দফতরের

রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল ফেরাতে বদ্ধ পরিকর স্বাস্থ্য দফতর এমনভাবেই কড়া নির্দেশিকা জারি করল।

টিফিনের ব্যবস্থা4/7

টিফিনের ব্যবস্থা

তবে যারা নির্দেশ মতো অফিসে আসবেন, তাদের জন্য থাকছে টিফিনের বিশেষ ব্যবস্থা।

কর্মচারীদের তালিকা5/7

কর্মচারীদের তালিকা

নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, কোন কোন কর্মচারী প্রয়োজন অনুযায়ী শনিবার অথবা সরকারি ছুটির দিনে অফিসে আসবেন, তাদের তালিকা তৈরি করতে হবে। 

বিভাগীয় প্রধানের কাছে তালিকা6/7

বিভাগীয় প্রধানের কাছে তালিকা

যে যে কর্মচারী শনিবার বা সরকারি ছুটির দিনে অফিস আসছেন, তাদের তালিকা তৈরি করে আগের দিন বিকেল চারটের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানের কাছে পাঠাতে হবে।

রবিবার ছুটি7/7

রবিবার ছুটি

তবে রবিবার এই নিয়মের বাইরে থাকছে। নির্দেশিকায় রবিবারে হাজিরার বিষয়ে কোনও উল্লেখ নেই। ফলে রবিবার যেমন ছুটি থাকে, তেমন ছুটি-ই থাকছে।

TAGS:
Attendance Order

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