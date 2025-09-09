English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Masood Azhar Fact Check: 'শক, হার্ট অ্যাটাক, রেনাল ফেইলিওর'-- ভারতের খতরনাক শত্রু মাসুদ আজহার কি শেষ?

Masood Azhar death News: জইশ-ই-মোহাম্মদ (Jaish-e-Mohammed) প্রধান মাসুদ আজহারকে (Masood Azhar) নিয়ে বেশ কিছু ভুয়া খবর এবং পুরনো ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর খবর অনুযায়ী, 'অপারেশন সিন্দুর'-এর পর থেকে আজহারকে একটি নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং তিনি জনসমক্ষে আসছেন না। 'অপারেশন সিন্দুর' (Operation Sindoor)-এ জইশ-ই-মোহাম্মদ মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়েছিল এবং তাদের সদর দফতর বাহাওয়ালপুরে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

| Sep 09, 2025, 01:00 PM IST
আজহারের পক্ষ থেকে কোনো যোগাযোগ না থাকায় তার অনুসারী এবং সংগঠনের অন্য সদস্যরা উদ্বিগ্ন। এই পরিস্থিতির কারণে সন্ত্রাসী নিয়োগে ব্যাপক ভাটা পড়েছে, এবং জইশ-ই-মোহাম্মদের কাছে বর্তমানে আজহারের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মতো কেউ নেই।

মাসুদ আজহার একটি নিরাপদ স্থানে আছেন এবং শীঘ্রই জনসমক্ষে আসবেন। কর্মীদের আশ্বস্ত করার জন্য জইশ-ই-মোহাম্মদের নেতৃত্ব আজহারের পুরোনো ভিডিও এবং বক্তৃতা নতুন বলে প্রচার করছে। কর্মীরা বারবার প্রশ্ন করছে যে কেন তাকে প্রকাশ্যে দেখা যাচ্ছে না, এর উত্তরে নেতৃত্ব নিরাপত্তার কারণ দেখাচ্ছে।

আইএসআই (ISI) এর আগে তাকে আফগানিস্তানে পাঠানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু প্রস্তাবটি খুব ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করে। উপরন্তু, বর্তমানে আইএসআই এবং তালেবানের মধ্যে সম্পর্ক ভালো নয়, কারণ আইএসআই তালেবানকে তেহরিক-ই-তালেবানকে সমর্থন করার অভিযোগ করেছে। এরপর আইএসআই তাকে সেনাবাহিনীর প্রহরায় থাকা একটি এলাকার কাছে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বলছেন যে তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নজরদারিতে রাওয়ালপিন্ডিতে আছেন। যখন দাবি করা হয়েছিল যে তিনি হার্ট অ্যাটাক করেছেন, তখন তাকে একই জায়গার একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। কিডনি ফেইলিওর হওয়ার পর তাকে আবার রাওয়ালপিন্ডিতে নিয়ে যাওয়া হয়।

জইশ-ই-মোহাম্মদের ওপর ঘনিষ্ঠ নজর রাখা নিরাপত্তা কর্মকর্তারা বলছেন যে আজহার আবারও ফিরে আসবেন, তবে এবার এটি আরও বেশি সময় নেবে কারণ এর সাথে ব্যক্তিগত ক্ষতি জড়িত। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং আইএসআই তাকে সুরক্ষা দিতে থাকবে কারণ তিনি এখনও তাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ।   

আজহার ছাড়া জইশ-ই-মোহাম্মদ প্রায় শেষ হয়ে যাবে। লস্কর-ই-তৈয়বা প্রধান হাফিজ সাঈদের পর তিনিই তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিনিধি, এবং আইএসআই তাকে কোনো মূল্যে হারাতে চাইবে না। ভারতীয় সংস্থাগুলো তার ওপর কঠোর নজর রাখছে কারণ তারা কোনও সন্দেহ করে না যে তিনি আবার সক্রিয় হবেন।  

গোয়েন্দা সংস্থাগুলো জানিয়েছে যে 'অপারেশন সিন্দুর'-এর পর আজহারকে একটি নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।  

'অপারেশন সিন্দুর'-এর সময় জইশ-ই-মোহাম্মদ ব্যাপক ক্ষতির শিকার হয়েছিল।

'অপারেশন সিন্দুর'-এ আজহার তার পরিবারের ১০ জন সদস্যকে হারিয়েছেন।

অভিযানের পর আজহার বলেন যে তার পরিবারের ১০ জন সদস্য এবং চার সহযোগী নিহত হয়েছে। এই ব্যক্তিরা বাহাওয়ালপুরের জামিয়া মসজিদ সুবহান আল্লাহতে উপস্থিত ছিলেন, যা জইশ-ই-মোহাম্মদের সদর দফতর। আজহারের বরাত দিয়ে জারি করা একটি বিবৃতিতে বলা হয়, হামলায় পাঁচজন নিরপরাধ শিশু, তার বড় বোন এবং তার স্বামী নিহত হয়েছেন।  

