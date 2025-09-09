Masood Azhar Fact Check: 'শক, হার্ট অ্যাটাক, রেনাল ফেইলিওর'-- ভারতের খতরনাক শত্রু মাসুদ আজহার কি শেষ?
Masood Azhar death News: জইশ-ই-মোহাম্মদ (Jaish-e-Mohammed) প্রধান মাসুদ আজহারকে (Masood Azhar) নিয়ে বেশ কিছু ভুয়া খবর এবং পুরনো ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর খবর অনুযায়ী, 'অপারেশন সিন্দুর'-এর পর থেকে আজহারকে একটি নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং তিনি জনসমক্ষে আসছেন না। 'অপারেশন সিন্দুর' (Operation Sindoor)-এ জইশ-ই-মোহাম্মদ মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়েছিল এবং তাদের সদর দফতর বাহাওয়ালপুরে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।
আইএসআই (ISI) এর আগে তাকে আফগানিস্তানে পাঠানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু প্রস্তাবটি খুব ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করে। উপরন্তু, বর্তমানে আইএসআই এবং তালেবানের মধ্যে সম্পর্ক ভালো নয়, কারণ আইএসআই তালেবানকে তেহরিক-ই-তালেবানকে সমর্থন করার অভিযোগ করেছে। এরপর আইএসআই তাকে সেনাবাহিনীর প্রহরায় থাকা একটি এলাকার কাছে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।
অভিযানের পর আজহার বলেন যে তার পরিবারের ১০ জন সদস্য এবং চার সহযোগী নিহত হয়েছে। এই ব্যক্তিরা বাহাওয়ালপুরের জামিয়া মসজিদ সুবহান আল্লাহতে উপস্থিত ছিলেন, যা জইশ-ই-মোহাম্মদের সদর দফতর। আজহারের বরাত দিয়ে জারি করা একটি বিবৃতিতে বলা হয়, হামলায় পাঁচজন নিরপরাধ শিশু, তার বড় বোন এবং তার স্বামী নিহত হয়েছেন।
