Weather Update: ভোটের মধ্যেই ধেয়ে আসছে ভয়ংকর তাপপ্রবাহ, রাজ্য রাজ্যে স্কুলগুলিতে ছুটি ঘোষণা

Weather Update: ভোটের মধ্যেই ধেয়ে আসছে ভয়ংকর তাপপ্রবাহ, রাজ্য রাজ্যে স্কুলগুলিতে ছুটি ঘোষণা
Weather Update: আবহাওয়া দপ্তর উত্তর-পশ্চিম ভারতের ১০টি রাজ্যে তাপপ্রবাহ ও উষ্ণ রাতের সতর্কতা জারি করেছে
চামড়া পোড়ানো গরমে পুড়ছে দেশের বেশিরভাগ অঞ্চল
কাশ্মীরে চলছে বৃষ্টি আর তুষারপাত। অন্যদিকে চামড়া পোড়ানো গরমে পুড়ছে দেশের বেশিরভাগ অঞ্চল। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি, রাজস্থান, গুজরাটে তাপমাত্রা ছাড়িয়েছে ৪০ ডিগ্রি। উত্তর প্রদেশের বান্দার তাপমাত্র পৌঁছেছে ৪৭.৪ ডিগ্রি। প্রয়োগরাজ ও বারাণসীর তাপমাত্র পৌঁছে গিয়েছে ৪৫ ডিগ্রিতে। ঝাঁসির তাপমাত্র ৪৪ ডিগ্রি। ভোটের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার তাপমাত্রাও বাড়ছে লাফিয়ে। বেলা বারাটো থেকে বিকেল তিনটে পর্যন্ত মানুষজনকে বাইরে বের হতে নিষেধ করা হচ্ছে।
বিভিন্ন রাজ্যে স্কুল ছুটি
তীব্র গরমের কারণে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর ও গোয়ালিয়র জেলায় ২৭ থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বিহারের খাগড়িয়ায় স্কুল পড়ুয়াদের মাঝে ছাতা বিতরণ করেছেন এক প্রধান শিক্ষক। হিমাচল প্রদেশের উনায় তাপমাত্রা ৪২.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছালেও সেখানে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে, তবে কেরালা ও অন্ধ্রপ্রদেশে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে তাপমাত্রা নিয়ে দাবদাহ অব্যাহত আছে। অসহনীয় এই গরমে দেশে বিদ্যুতের চাহিদা সর্বকালের রেকর্ড ভেঙে ২৫২.০৭ গিগাওয়াটে পৌঁছেছে ।
ওড়িশা-ছত্তীসগঢ়ে স্কুল বন্ধ
দিল্লির তাপমাত্রা
শনিবার দিল্লির তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ৫.১ ডিগ্রি বেশি অর্থাৎ ৪২.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছানোয় শহরটি মৌসুমের প্রথম তাপপ্রবাহের কবলে পড়ে এবং আবহাওয়া দপ্তরের (IMD) পাঁচটি প্রধান স্টেশনের মধ্যে চারটিই তাপপ্রবাহের মাপকাঠি স্পর্শ করে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২৯ এপ্রিল থেকে পুবালি বাতাস আসার ফলে আর্দ্রতা ও মেঘের সঞ্চার হয়ে বজ্রবৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় তাপমাত্রা ২–৪ ডিগ্রি হ্রাস পেতে পারে, যার পাশাপাশি ২৭ থেকে ২৯ এপ্রিলের মধ্যে হালকা বৃষ্টি, বজ্রপাত ও ঝোড়ো হাওয়ার কারণে সাময়িক স্বস্তি মেলার সম্ভাবনা রয়েছে।
হিটস্ট্রোক এড়াতে কী করবেন
তীব্র তাপপ্রবাহ মোকাবিলায় এবং হিটস্ট্রোক এড়াতে আবহাওয়া দপ্তর (IMD) কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা জারি করেছে- দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত সরাসরি রোদে যাওয়া এড়িয়ে চলুন। তৃষ্ণা না পেলেও নিয়মিত জল পান করুন। হালকা রঙের এবং ঢিলেঢালা সুতির পোশাক পরুন। রোদের তীব্রতা থেকে বাঁচতে টুপি, ছাতা, চশমা (গগলস) এবং সঠিক জুতো ব্যবহার করুন। বাইরে কাজ করার সময় মাথা ও ঘাড়ে ভেজা কাপড় রাখুন। পার্ক করা বা দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির ভেতরে শিশু বা পোষ্যদের কখনোই রেখে যাবেন না।
কী বলছে মৌসম ভবন
এদিকে মৌসম ভবনের পূর্বভাস হল, আগামী ২৬ থেকে ২৮ এপ্রিলের মধ্যে জম্মু-কাশ্মীর, লাদাখ, গিলগিট-বালতিস্তান ও মুজাফফরাবাদ অঞ্চলে বজ্রবিদ্যুৎ ও দমকা হাওয়াসহ (গতিবেগ ঘণ্টায় ৩০-৫০ কিমি) হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি বা তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে; পাশাপাশি ২৮ থেকে ৩০ এপ্রিল হিমাচল প্রদেশে এবং ২৬ ও ২৮-৩০ এপ্রিল উত্তরাখণ্ডে বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, ২৭ থেকে ৩০ এপ্রিলের মধ্যে পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও চণ্ডীগড়ে, ২৮ থেকে ৩০ এপ্রিল উত্তরপ্রদেশে এবং ২৭ থেকে ২৯ এপ্রিল রাজস্থানে বজ্রপাত ও ঝোড়ো হাওয়াসহ (গতিবেগ ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমি) বিচ্ছিন্নভাবে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত হতে পারে।
