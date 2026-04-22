Schools closed due to heatwave: আচমকাই বন্ধ হয়ে গেল রাজ্যের সব স্কুল: তীব্র দাবদাহে সরকারের ছুটি ঘোষণা, কবে খুলবে?

schools, colleges to be shut: গত সোমবার কটকের জেলাশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এক নির্দেশে জানিয়েছেন, জেলার সমস্ত সরকারি, সাহায্যপ্রাপ্ত এবং বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলো আগামী ২১ এপ্রিল থেকে ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।  

| Apr 22, 2026, 09:14 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ওড়িশা জুড়ে বইছে প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ। আকাশ থেকে যেন আগুন ঝরছে। অসহনীয় এই গরম ও দাবদাহের হাত থেকে পড়ুয়াদের রক্ষা করতে বড়সড় সিদ্ধান্ত নিল ওড়িশার কটক জেলা প্রশাসন।

ওড়িশায় দাবদাহের দাপট

এপ্রিলের শুরু থেকেই ওড়িশার পারদ চড়চড়িয়ে বাড়ছে। আবহাওয়া দফতর (IMD) সূত্রে খবর, রাজ্যের অন্তত ১৪টি শহরে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে।   

ওড়িশায় দাবদাহের দাপট

টিলাগড়, ঝারসুগুড়া ও তালচেরের মতো এলাকাগুলোতে তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রির ওপরে পৌঁছেছে।

ওড়িশায় দাবদাহের দাপট

এই অসহনীয় গরমে স্কুল ও কলেজ পড়ুয়ারা ডিহাইড্রেশন, হিট স্ট্রোক বা চরম ক্লান্তিজনিত অসুস্থতার শিকার হতে পারে, এই আশঙ্কা থেকেই জেলা প্রশাসন স্কুল-কলেজ বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।  

ছুটির মেয়াদ:

কটক জেলার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২১ এপ্রিল থেকে ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। তবে পরিস্থিতি বিবেচনা করে এই ছুটির মেয়াদ আরও বাড়ানো হতে পারে কি না, তা নিয়ে প্রশাসন নজর রাখছে।  

অনলাইন ক্লাস:

স্কুল ও কলেজ বন্ধ থাকলেও পঠনপাঠন যাতে পুরোপুরি থমকে না যায়, তার জন্য শিক্ষকদের স্কুলে উপস্থিত থেকে অনলাইন ক্লাস নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাঠ্যক্রম সময়মতো শেষ করতেই এই ব্যবস্থা।

পরীক্ষার সূচি:

স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকলেও আগে থেকে নির্ধারিত পরীক্ষাগুলো নির্দিষ্ট সূচি মেনেই হবে। পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এই ছুটি প্রযোজ্য নয়।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র:

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলোতে রান্নাকরা খাবারের বদলে শিশুদের বাড়ি বাড়ি শুকনো রেশন বা 'টেক হোম রেশন' (Take-home Ration) পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।  

কঠোর ব্যবস্থা:

জেলা প্রশাসনের এই নির্দেশ অমান্য করলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে।  

ওড়িশায় দাবদাহের দাপট

শুধুমাত্র কটক নয়, ওড়িশার আরও ১১টি জেলায় তাপপ্রবাহের কারণে স্কুল বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।   

ওড়িশায় দাবদাহের দাপট

খুরদা, গঞ্জাম, দেওগড়, সম্বলপুর, ময়ূরভঞ্জসহ একাধিক জেলায় স্থানীয় আবহাওয়া বিচার করে জেলাশাসকরা ছুটির নির্দেশ জারি করেছেন।   

ওড়িশায় দাবদাহের দাপট

ওড়িশার রাজস্ব ও দুর্যোগ মোকাবিলা মন্ত্রী সুরেশ পূজারি জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার একটি 'স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর' (SOP) তৈরি করেছে।   

ওড়িশায় দাবদাহের দাপট

এবার থেকে স্কুল বা কলেজ বন্ধের বিষয়ে রাজ্য স্তরের নির্দেশের অপেক্ষা না করে জেলাশাসকরাই স্থানীয় পরিস্থিতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।  

ওড়িশায় দাবদাহের দাপট

দাবদাহ মোকাবিলায় রাজ্য সরকার 'জিরো ক্যাজুয়াল্টি' বা শূন্য মৃত্যুর লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। দুপুর ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত রাস্তাঘাটে যাতায়াত কমাতে বলা হয়েছে।   

ওড়িশায় দাবদাহের দাপট

জাতীয় সড়কগুলোতে পথচারী ও চালকদের জন্য জলসত্র এবং ওআরএস (ORS) বিলির ব্যবস্থা করা হয়েছে।   

ওড়িশায় দাবদাহের দাপট

এছাড়া অ্যাম্বুলেন্স ও দমকল বাহিনীকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে যাতে হিট স্ট্রোকের মতো জরুরি পরিস্থিতিতে ২০ মিনিটের মধ্যে পরিষেবা পৌঁছানো যায়।  

ওড়িশায় দাবদাহের দাপট

কটকের বাসিন্দাদের জন্য প্রশাসনের পরামর্শ হল-- প্রচুর পরিমাণে জল পান করা, পাতলা সুতির পোশাক পরা এবং খুব প্রয়োজন না হলে রোদে বাইরে না বের হওয়া।   

ওড়িশায় দাবদাহের দাপট

২৩ এপ্রিলের পর আবহাওয়া পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে স্কুল-কলেজ পুনরায় খোলার বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানানো হবে।  

