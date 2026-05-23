/Heatwave Survival Guide: আজই সাবধান হোন: জেনে রাখুন তীব্র গরমে আপনার যে যে অভ্যাস বাড়িয়ে তুলছে হিট স্ট্রোকের প্রবণতা

Habits That Increase Heatstroke Risk in Summer: মে মাসের চড়চড় করে বাড়তে থাকা পারদ জানান দিচ্ছে, প্রকৃতি কতটা রুদ্ররূপ ধারণ করেছে। ভারতের এক বিশাল অংশ জুড়ে এখন চলছে তীব্র দাহদাহ। দেশের একাধিক শহরে তাপমাত্রা ইতিমধ্যেই ৪৪ ডিগ্রি থেকে ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের গণ্ডি পার করে গিয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের (IMD) পূর্বাভাস অনুযায়ী, চলতি মাসে গরমের এই দাপট কমার কোনো লক্ষণ নেই, বরং অনেক অঞ্চলেই স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তাপপ্রবাহ বা হিটওয়েভ চলার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তীব্র গরমের এই দিনগুলোতে সুস্থ থাকতে আপনার কোন কোন রোজকার অভ্যাস আজই বদলানো দরকার, তা নিয়ে রইল একটি সম্পূর্ণ গাইডলাইন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমাদের মধ্যে অনেকেরই একটা বড় ভুল ধারণা রয়েছে যে, তেষ্টা না পেলে জল খাওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু মনে রাখবেন, যখন আপনার তীব্র তেষ্টা পাচ্ছে, তার মানে আপনার শরীর ইতিমধ্যেই ডিহাইড্রেশনের শিকার হতে শুরু করেছে। তীব্র গরমে ঘামের মাধ্যমে শরীর খুব দ্রুত জল ও প্রয়োজনীয় খনিজ হারিয়ে ফেলে। তাই ঘড়ির কাঁটা ধরে, তেষ্টা না পেলেও সারাদিন ধরে অল্প অল্প করে জল পানের অভ্যাস বজায় রাখুন।
ক্লান্তি কাটাতে ঘন ঘন গরম চা-কফি কিংবা মনকে শান্ত করতে ঠান্ডা চিলড কোল্ড ড্রিংকস বা সোডা জাতীয় পানীয় এই গরমে অনেকেরই প্রথম পছন্দ। কিন্তু এই অভ্যাসটি শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। ক্যাফেইন এবং অতিরিক্ত চিনিযুক্ত কার্বোনেটেড পানীয় সাময়িক তৃপ্তি দিলেও, তা আসলে শরীরকে আরও বেশি শুষ্ক বা ডিহাইড্রেটেড করে তোলে। কোল্ড ড্রিংকস শরীরে চিনির মাত্রাও হঠাৎ বাড়িয়ে দেয়। এর বদলে সাধারণ জল, ডাবের জল, পাতিলেবুর শরবত, ঘোল (বাটারমিল্ক) বা বাড়িতে তৈরি ওআরএস (ORS) কিংবা পুদিনার জল খান।
দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত সূর্যের তাপ ও অতিবেগুনি রশ্মির তীব্রতা সবচেয়ে বেশি থাকে। এই সময়ে খুব জরুরি কাজ না থাকলে ঘরের বাইরে পা না রাখাই শ্রেয়। প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ বা বাজারের মতো বিষয়গুলো সকালের দিকে অথবা সূর্য ডোবার পর সেরে ফেলার চেষ্টা করুন। একান্তই যদি এই সময়ে বাইরে বেরোতে হয়, তবে অবশ্যই হালকা রঙের ঢিলেঢালা সুতির পোশাক পরুন এবং সাথে জলের বোতল রাখতে ভুলবেন না।
হালকা মাথা ঘোরা, অল্প মাথা ব্যথা, বমি বমি ভাব, হাত-পায়ের পেশিতে টান (Muscle Cramps), অতিরিক্ত ঘাম হওয়া বা অস্বাভাবিক ক্লান্তি—এগুলো সবই ‘হিট এক্সহশন’-এর প্রাথমিক লক্ষণ। অনেকেই একে সাধারণ গরমের ক্লান্তি ভেবে এড়িয়ে যান। কিন্তু এই অবহেলাই পরে হিটস্ট্রোকে রূপ নিতে পারে, যা জীবনঘাতী। এমন কোনো লক্ষণ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে কাজ বন্ধ করে কোনো ঠান্ডা বা ছায়াযুক্ত জায়গায় চলে যান, ওআরএস বা জল খান এবং চোখে-মুখে ঠান্ডা জলের ঝাপটা দিয়ে বিশ্রাম নিন।
পাঁচ মিনিটের জন্য দোকানে যাচ্ছেন, তাই সাধের পোষ্য বা বাড়ির শিশুকে লক করা গাড়ির ভেতর বসিয়ে রেখে গেলেন—এই ভুলটি ভুলেও করবেন না। গ্রীষ্মকালে বন্ধ গাড়ির ভেতরের তাপমাত্রা বাইরের চেয়ে দ্বিগুণ দ্রুততায় বাড়ে। গ্রিনহাউস এফেক্টের কারণে বন্ধ গাড়ি মাত্র কয়েক মিনিটে আগুনের চুল্লিতে পরিণত হতে পারে, যা ভেতরে থাকা মানুষের জন্য দমবন্ধ ও প্রাণঘাতী পরিস্থিতি তৈরি করে।
গরমের দিনে রিচ, তৈলাক্ত, ভাজাভুজি বা অতিরিক্ত মসলাদার খাবার শরীরে মেটাবলিজম বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে শরীরের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা আরও বেড়ে যায় এবং শরীর অলস লাগে। এই সময়ে ডায়েট হওয়া উচিত একদম হালকা ও তরল সমৃদ্ধ। খাবারের তালিকায় রাখুন টক দই, শসা, তরমুজ, লাউ, পেঁপে এবং মরশুমি শাকসবজির মতো হালকা ও সহজে হজমযোগ্য খাবার।
কালো বা যেকোনো গাঢ় রঙের পোশাক সূর্যের তাপ বেশি শোষণ করে, ফলে শরীর আরও বেশি গরম হয়ে যায়। আবার খুব টাইট পোশাকের ভেতর দিয়ে বাতাস চলাচল করতে পারে না, ফলে ঘাম শুকোয় না এবং ত্বকে র্যাশ ও অস্বস্তি বাড়ে। তাই গরমে আরাম পেতে হালকা রঙের ঢিলেঢালা সুতির (Cotton) পোশাক বেছে নিন।
যখন বাইরের তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি বা ৫ ডিগ্রি বেড়ে চরম মাত্রায় পৌঁছে যায়, তখন ঘরের সাধারণ সিলিং ফ্যান কেবল গরম বাতাসই চারদিকে ঘুরিয়ে দেয়। এটি শরীরকে ঠান্ডা করার জন্য যথেষ্ট নয়। তাই ঘর যথাসম্ভব হাওয়া-বাতাসপূর্ণ রাখুন। সরাসরি রোদ ঘরে ঢোকা বন্ধ করতে ভারী পর্দা ব্যবহার করুন। দিনে একাধিকবার ঠান্ডা জলে স্নান করতে পারেন।
সরাসরি রোদ কেবল হিটস্ট্রোক ঘটায় না, এটি ত্বকে মারাত্মক ট্যান, সানবার্ন, স্কিন ইরিটেশন এবং তীব্র মাথা ব্যথার কারণ হতে পারে। বাইরে বেরোলে ত্বকের সুরক্ষায় অবশ্যই সানস্ক্রিন লাগান এবং ছাতা, টুপি ও ভালো মানের রোদ চশমা (Sunglasses) ব্যবহার করুন।
অনেকেই ভাবেন হিটওয়েভ শুধু বাইরের বিষয়। কিন্তু ঠিকঠাক হাওয়া-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা না থাকলে ঘরের ভেতর, বিশেষ করে কংক্রিটের ছাদে বা রাতে, মারাত্মক গরম বাতাস আটকে থাকতে পারে। তাই দিনের বেলা জানলায় পর্দা টেনে রোদ আটকান এবং বিকেলের পর বা রাতের দিকে ঘরের জানলা খুলে হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা করুন।