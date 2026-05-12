English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • Home
  • গ্যালারি
  • Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গে ঘূর্ণাবর্তের ভ্রুকুটি, ভারী বৃষ্টির অরেঞ্জ অ্যালার্ট: দক্ষিণ নিয়ে বড় আপডেট হাওয়া অফিসের

Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গে ঘূর্ণাবর্তের ভ্রুকুটি, ভারী বৃষ্টির অরেঞ্জ অ্যালার্ট: দক্ষিণ নিয়ে বড় আপডেট হাওয়া অফিসের

West Bengal Weather Update: মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। উত্তরবঙ্গের ঠিক উলটো ছবি দক্ষিণবঙ্গে। এখানে শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে গরম ও তাপমাত্রা দুই-ই বাড়বে।

| May 12, 2026, 08:43 AM IST
1/9

ঘূর্ণাবর্ত

অয়ন ঘোষাল: উত্তরবঙ্গের উপর ঘূর্ণাবর্ত। রাজস্থান থেকে উত্তরবঙ্গের ঘূর্ণাবর্ত পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা। এই অক্ষরেখা মধ্যপ্রদেশ ছত্তীসগঢ়, ঝাড়খণ্ডের উপর দিয়ে এসেছে। এর প্রভাবে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকবে। চলতি সপ্তাহে উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা।

2/9

উত্তরবঙ্গে বিপর্যয়

আজ থেকে উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টি। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি উত্তরবঙ্গে। আজ মঙ্গলবার থেকে ঝড় ও বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে উত্তরবঙ্গে। 

3/9

দক্ষিণবঙ্গে

দক্ষিণবঙ্গে আজ মঙ্গলবার থেকে ক্রমশ শুষ্ক আবহাওয়া গরম ও তাপমাত্রা বাড়বে। আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি ফিরবে দক্ষিণবঙ্গে। শনিবার পর্যন্ত ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে।

4/9

দক্ষিণবঙ্গে

আজ মঙ্গলবার থেকে শুক্রবারের মধ্যে ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে। গরম বাড়বে সঙ্গে বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি ক্রমশ বাড়বে।  

5/9

উত্তরবঙ্গে বিপর্যয়

উত্তরবঙ্গে আজ মঙ্গলবার থেকে বড়সড় হওয়া বদল। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। মঙ্গলবার দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলাতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার ঝড়ের সম্ভাবনা বিক্ষিপ্তভাবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। 

6/9

উত্তরবঙ্গে বিপর্যয়

বুধবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বিক্ষিপ্তভাবে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুর জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার ঝড়ের সম্ভাবনা বিক্ষিপ্তভাবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। 

7/9

উত্তরবঙ্গে বিপর্যয়

বৃহস্পতিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার ঝড়ের সম্ভাবনা বিক্ষিপ্তভাবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে।

8/9

উত্তরবঙ্গে বিপর্যয়

শুক্রবার থেকে ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ কমবে উত্তরবঙ্গের জেলাতে। পরবর্তী দু-তিনদিনে তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে।

9/9

কলকাতা

কলকাতায় সকালের দিকে মূলত পরিষ্কার আকাশ, পরে আংশিক মেঘলা আকাশ। বেলা বাড়লে রোদের তেজ তীব্র হবে। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় বেলা বাড়লে গরম ও অস্বস্তি হতে পারে। আজ মঙ্গলবার থেকে তাপমাত্রা বাড়বে। ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে। স্বাভাবিকের নিচে যে তাপমাত্রা সেটা স্বাভাবিকের কাছাকাছি বা উপরে উঠতে পারে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Dilip Ghosh Minister: দফতরে বসে নয়, রাস্তায় নেমে কাজ করব: দায়িত্ব নিয়েই সাফ কথা দিলীপের

পরবর্তী অ্যালবাম

Dilip Ghosh Minister: দফতরে বসে নয়, রাস্তায় নেমে কাজ করব: দায়িত্ব নিয়েই সাফ কথা দিলীপের

Dilip Ghosh Minister: দফতরে বসে নয়, রাস্তায় নেমে কাজ করব: দায়িত্ব নিয়েই সাফ কথা দিলীপের

Dilip Ghosh Minister: দফতরে বসে নয়, রাস্তায় নেমে কাজ করব: দায়িত্ব নিয়েই সাফ কথা দিলীপের 7
CM Joseph Vijay Meets MK Stalin: শপথের পরই স্ট্যালিনের সঙ্গে দেখা করতে ছুটলেন মুখ্যমন্ত্রী বিজয়, ভোলবদল তামিল রাজনীতিতে?

CM Joseph Vijay Meets MK Stalin: শপথের পরই স্ট্যালিনের সঙ্গে দেখা করতে ছুটলেন মুখ্যমন্ত্রী বিজয়, ভোলবদল তামিল রাজনীতিতে?

CM Joseph Vijay Meets MK Stalin: শপথের পরই স্ট্যালিনের সঙ্গে দেখা করতে ছুটলেন মুখ্যমন্ত্রী বিজয়, ভোলবদল তামিল রাজনীতিতে? 10
Annapurna Bhandar: মহিলাদের মাসে ৩০০০, রাজ্যে চালু হচ্ছে অন্নপূর্ণা ভান্ডার, দিনক্ষণ ঘোষণা করে দিল রাজ্য সরকার

Annapurna Bhandar: মহিলাদের মাসে ৩০০০, রাজ্যে চালু হচ্ছে অন্নপূর্ণা ভান্ডার, দিনক্ষণ ঘোষণা করে দিল রাজ্য সরকার

Annapurna Bhandar: মহিলাদের মাসে ৩০০০, রাজ্যে চালু হচ্ছে অন্নপূর্ণা ভান্ডার, দিনক্ষণ ঘোষণা করে দিল রাজ্য সরকার 5
Gold Import Cost Forex Logic Explained: সোনা আমদানিতে কোন বছরে কত খরচ? মানুষ সোনা কেনা কমালে দেশের কত কোটি টাকা সাশ্রয় হবে? রইল ব্যালেন্স শিট

Gold Import Cost Forex Logic Explained: সোনা আমদানিতে কোন বছরে কত খরচ? মানুষ সোনা কেনা কমালে দেশের কত কোটি টাকা সাশ্রয় হবে? রইল ব্যালেন্স শিট

Gold Import Cost Forex Logic Explained: সোনা আমদানিতে কোন বছরে কত খরচ? মানুষ সোনা কেনা কমালে দেশের কত কোটি টাকা সাশ্রয় হবে? রইল ব্যালেন্স শিট 12