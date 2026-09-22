/২৫ সেপ্টেম্বর থেকে কোন কোন রাজ্য়ে দুর্যোগের তাণ্ডব? ভয়ংকর বৃষ্টির রেড অ্য়ালার্টে কি পুজোয় ভাসবে বাংলা? হাওয়া অফিসের ভয়ধরানো আপডেট

IMD Weather Update: বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপের জেরে দেশের একাধিক রাজ্যে আবহাওয়ার বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিল ভারতের মৌসম ভবন (IMD)। আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, বিহার এবং ছত্তীসগঢ়-সহ একাধিক রাজ্যে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। মৌসম ভবনের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপটি ক্রমশ শক্তি বৃদ্ধি করে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়বে মধ্য, পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে।
আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী, আগামী কয়েক দিন বিভিন্ন রাজ্যে বৃষ্টির তীব্রতা বজায় থাকবে...
গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ২২ সেপ্টেম্বর থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত টানা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।
উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে দমকা ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির হলুদ ও কমলা সতর্কতা জারি হয়েছে।
উত্তর উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ ও দক্ষিণ ওড়িশা সংলগ্ন উপকূলে ঘণ্টায় ৫৫ থেকে ৬৫ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। ২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বর উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলঙ্গানার কিছু এলাকায় প্রবল বর্ষণের আশঙ্কা রয়েছে।
ঝাড়খণ্ডে ২৩ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর এবং বিহারে ২৪ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ ও বজ্রপাতের কড়া সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
মধ্য ভারতের ছত্তীসগঢ় ও বিদর্ভে ২২ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রবল বৃষ্টিপাত হতে পারে। বিশেষ করে দক্ষিণ ছত্তীসগঢ়ে ২৪ সেপ্টেম্বর নাগাদ অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে যখন নিম্নচাপের দাপট চলছে, তখন দেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে বর্ষা বিদায় নেওয়ার অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।
মৌসম ভবনের মতে, দিল্লি ও সংলগ্ন এনসিআর অঞ্চলে আগামী কয়েক দিন বড় কোনও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।
তবে ২৫ ও ২৬ সেপ্টেম্বর নাগাদ উত্তরপ্রদেশ ও পার্শ্ববর্তী কিছু এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুৎ দেখা যেতে পারে।
টানা বৃষ্টির জেরে নিচু এলাকায় জল জমার সমস্যা, শহরাঞ্চলে যানজট এবং পাহাড়ি বা মাটির রাস্তাগুলিতে ধসের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।
পাশাপাশি উপকূলের কাছাকাছি মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা এবং ফসল ও গাছপালার ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে স্থানীয় প্রশাসনকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
সাধারণ মানুষকে খারাপ আবহাওয়ার সময় নিরাপদে থাকার পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।