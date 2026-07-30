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দুর্যোগের চরম সর্তকতা! অতিভারী বৃষ্টির রেড অ্যালার্টে কাঁপবে এই পাঁচ জেলা

Written BySoumita Khan
Published: Jul 30, 2026, 07:51 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:51 AM IST

West Bengal Weather Update: বঙ্গোপসাগরের গভীর নিম্নচাপটি শক্তি হারিয়ে ছত্তীসগঢ়ে মিলিয়ে গেছে। এর ফলে দক্ষিণবঙ্গ ও কলকাতায় আপাতত ভারী বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। সেখানে শুধু হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। 

শক্তিহীন নিম্নচাপ1/6

শক্তিহীন নিম্নচাপ

অয়ন ঘোষাল: বঙ্গোপসাগরের গভীর নিম্নচাপ ছত্তিসগঢ়ে গিয়ে ছোট নাগপুর মালভূমির কাছে ক্রমশঃ শক্তি হারিয়ে বিলীন হওয়ার পথে। এর আর কোনও প্রভাব পশ্চিমবঙ্গে নেই। সমুদ্রেও আর কোনো প্রভাব নেই। 

শক্তিহীন নিম্নচাপ2/6

শক্তিহীন নিম্নচাপ

গভীর নিম্নচাপের প্রভাব কেটে যাওয়ায় আজ থেকে দক্ষিণবঙ্গে ক্রমান্বয়ে বৃষ্টির পরিমাণ এবং ব্যাপকতা কমতে শুরু করবে। দক্ষিণবঙ্গে কোনও কোনও জেলায় মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ বা আংশিক মেঘলা আকাশ। আঞ্চলিক ভাবে কম সময়ের জন্য হালকা মাঝারি বৃষ্টি। আজ বৃহস্পতিবার থেকে আগামী সোমবার পর্যন্ত দক্ষিণের কোনও জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। 

উত্তরবঙ্গে কী হবে?3/6

উত্তরবঙ্গে কী হবে?

উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি বাড়বে। সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বিক্ষিপ্তভাবে উপরের দিকের জেলাগুলিতে। ভারী বৃষ্টির সতর্কবার্তা সোমবার পর্যন্ত। আজ এবং কাল উত্তরবঙ্গের দুই জেলাতে অতিভারী বৃষ্টির কমলা বা লাল সর্তকতা। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা। দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার জেলায় ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। 

উত্তরবঙ্গে কী হবে?4/6

উত্তরবঙ্গে কী হবে?

শনি এবং রবিবার উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পাঁচ জেলাতেই ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলাতে ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা।

উত্তরবঙ্গে কী হবে?5/6

উত্তরবঙ্গে কী হবে?

রবিবার বিকেলের পর থেকে সোমবার পযন্ত আরও বৃষ্টি বাড়তে পারে উত্তরবঙ্গে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা। উপরের দিকের তিন জেলাতেই ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা। দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কোচবিহারে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।

কলকাতার আপডেট6/6

কলকাতার আপডেট

কলকাতায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আপাতত নেই। বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। স্থানীয়ভাবে দু-এক পশলা হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস।

TAGS:
Kolkata and west Bengal Weather Update

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