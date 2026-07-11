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আকাশ ভাঙা দুর্যোগ! ঘূর্ণাবর্তের জোড়া থাবায় তোলপাড় রাজ্য, উত্তর থেকে দক্ষিণে সতর্কবার্তা

Published: Jul 11, 2026, 08:20 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:20 AM IST

West Bengal Weather Update: গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে ঘূর্ণাবর্তের কারণে রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আজ পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া ও বাঁকুড়ায় কমলা সতর্কতা এবং কলকাতায় মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। 

ঘূর্ণাবর্ত1/7

ঘূর্ণাবর্ত

অয়ন ঘোষাল: গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের উপর ঘূর্ণাবর্ত। মৌসুমি অক্ষরেখা বিস্তৃত রাজস্থান থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের মিজোরাম পর্যন্ত।

হলুদ সর্তকতা2/7

হলুদ সর্তকতা

দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। আজ ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস পূর্ব বর্ধমান, নদীয়া, বাঁকুড়া জেলাতে। এই তিন জেলাতে কমলা সতর্কতা। 

 

3/7

এছাড়াও বীরভূম, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া-সহ বেশ কিছু জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। কলকাতাতেও মাঝারি মানের বৃষ্টির সম্ভাবনা। আগামী ৪-৫ দিন বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণ বঙ্গের সব জেলাতে। সোম মঙ্গল বৃষ্টি বাড়বে। 

দক্ষিণে বৃষ্টির প্রকোপ4/7

দক্ষিণে বৃষ্টির প্রকোপ

দক্ষিণের বাকি জেলায় আজ শনিবার এবং কাল রবিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কিছুটা কমবে। তবে সব জেলাতেই কিছু কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। 

বাড়বে বৃষ্টি5/7

বাড়বে বৃষ্টি

দক্ষিণের সব জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা ফের বাড়বে সোমবার এবং মঙ্গলবার। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতেই বেশিরভাগ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।

উত্তরবঙ্গে অতিভারী বৃষ্টি6/7

উত্তরবঙ্গে অতিভারী বৃষ্টি

উত্তরবঙ্গে আজ ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা উপরের দিকের বেশিরভাগ জেলাতে। সব জেলাতেই ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে। 

উত্তরবঙ্গে অতিভারী বৃষ্টি7/7

উত্তরবঙ্গে অতিভারী বৃষ্টি

 সোমবার থেকে ভারী বৃষ্টি সর্তকতা জারি থাকবে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে।

TAGS:
Kolkata and west Bengal Weather Update

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