English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Heavy rain: টানা ৪৮ ঘণ্টা ধরে প্রবল বৃষ্টি! ভয়ংকর দুর্যোগে মৃত ১০... ভয়াবহ পরিস্থিতি...

Rain and lightning death: পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ১২-২৪ ঘণ্টা আরও ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। অবিরাম বৃষ্টির জেরে গোটা জেলা যেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপ!

| Oct 05, 2025, 11:35 AM IST
1/9

প্রবল বৃষ্টিতে ভয়ংকর দুর্যোগ

Bihar Flood

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রবল বৃষ্টিতে ভয়াবহ দুর্যোগ। ভারী বৃষ্টিপাত ও বজ্রপাতের জেরে মৃত ১০। আজও জারি সতর্কতা। 

2/9

প্রবল বৃষ্টিতে ভয়ংকর দুর্যোগ

Bihar Flood

গভীর নিম্নচাপের বৃষ্টিতে প্রবল দুর্যোগ বিহারে। ডুবে গেছে বহু জেলা। ভারতীয় মৌসম ভবন আজও বাজ, বিদ্যুত্, ঝড়, ভারী বৃষ্টি সহ দুর্যোগের সতর্কতা জারি করেছে।

3/9

প্রবল বৃষ্টিতে ভয়ংকর দুর্যোগ

Bihar Flood

টানা ৪৮ ঘণ্টা ধরে বৃষ্টি চলছে পড়শি রাজ্য বিহারে। ভারী বৃষ্টিপাত ও বজ্রপাতের কারণে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। ওদিকে শুধু বজ্রপাতেই সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। 

4/9

প্রবল বৃষ্টিতে ভয়ংকর দুর্যোগ

Bihar Flood

বৈশালী, রোহতাস, মুজাফফরপুর, পশ্চিম চম্পারণ, ভোজপুর, জেহানাবাদ, কিষাণগঞ্জ এবং আরওয়াল থেকে এই মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

5/9

প্রবল বৃষ্টিতে ভয়ংকর দুর্যোগ

Bihar Flood

নিহতদের পরিবারকে ৪ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সীতামারহিতে ১৫ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে পুরো জেলা প্লাবিত। 

6/9

প্রবল বৃষ্টিতে ভয়ংকর দুর্যোগ

Bihar Flood

ট্রাফিক পুলিস স্টেশন এবং স্টেশন হাউস অফিসারের বাসভবনও প্লাবিত। ভিডিয়ো করে সাহায্য চান অফিসাররা।

7/9

প্রবল বৃষ্টিতে ভয়ংকর দুর্যোগ

Bihar Flood

পূর্ব চম্পারণে শুক্রবার রাত থেকে অবিরাম বৃষ্টির জেরে গোটা জেলাটি একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপে পরিণত হয়েছে। 

8/9

প্রবল বৃষ্টিতে ভয়ংকর দুর্যোগ

Bihar Flood

রক্সৌল এক দিনেরও বেশি সময় ধরে সম্পূর্ণ জলমগ্ন। গোপালগঞ্জে সদর হাসপাতাল প্লাবিত। আটকে পড়েছে রোগী থেকে ডাক্তাররা।

9/9

প্রবল বৃষ্টিতে ভয়ংকর দুর্যোগ

Bihar Flood

পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ১২-২৪ ঘণ্টা উত্তর-পূর্ব বিহার, সিকিম, আসাম, মেঘালয়, উত্তরবঙ্গ, ওড়িশা এবং অরুণাচল প্রদেশের কিছু অংশে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ভালো কোনও খবর পেতে পারেন বৃষ, পরিস্থিতি কিছুটা অনিশ্চিত থাকতে পারে কর্কটের...

পরবর্তী অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ভালো কোনও খবর পেতে পারেন বৃষ, পরিস্থিতি কিছুটা অনিশ্চিত থাকতে পারে কর্কটের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ভালো কোনও খবর পেতে পারেন বৃষ, পরিস্থিতি কিছুটা অনিশ্চিত থাকতে পারে কর্কটের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ভালো কোনও খবর পেতে পারেন বৃষ, পরিস্থিতি কিছুটা অনিশ্চিত থাকতে পারে কর্কটের... 12
Premananda Maharaj&#039;s wealth and property: জমি-বাড়ি কিছু নেই, নেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টও! প্রেমানন্দজি মহারাজের এত দামি দামি গাড়ি আসে কোত্থেকে? কত টাকা ওঁর?

Premananda Maharaj's wealth and property: জমি-বাড়ি কিছু নেই, নেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টও! প্রেমানন্দজি মহারাজের এত দামি দামি গাড়ি আসে কোত্থেকে? কত টাকা ওঁর?

Premananda Maharaj's wealth and property: জমি-বাড়ি কিছু নেই, নেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টও! প্রেমানন্দজি মহারাজের এত দামি দামি গাড়ি আসে কোত্থেকে? কত টাকা ওঁর? 16
Abhishek Sharma&#039;s Girlfriend: মজনু অভিষেকের লায়লা কে? লেহেঙ্গায় উপচে পড়ছে লাবণ্য, ভারতীয় স্টারের বোনের বিয়েতেই...

Abhishek Sharma's Girlfriend: মজনু অভিষেকের লায়লা কে? লেহেঙ্গায় উপচে পড়ছে লাবণ্য, ভারতীয় স্টারের বোনের বিয়েতেই...

Abhishek Sharma's Girlfriend: মজনু অভিষেকের লায়লা কে? লেহেঙ্গায় উপচে পড়ছে লাবণ্য, ভারতীয় স্টারের বোনের বিয়েতেই... 5
Ganga Drying: মরতে বসেছে গঙ্গা! ভয়ংকর গতিতে হু হু করে শুকোচ্ছে জল! ১৩০০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াল সংকটে আমাদের প্রিয় নদীটি...

Ganga Drying: মরতে বসেছে গঙ্গা! ভয়ংকর গতিতে হু হু করে শুকোচ্ছে জল! ১৩০০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াল সংকটে আমাদের প্রিয় নদীটি...

Ganga Drying: মরতে বসেছে গঙ্গা! ভয়ংকর গতিতে হু হু করে শুকোচ্ছে জল! ১৩০০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াল সংকটে আমাদের প্রিয় নদীটি... 7