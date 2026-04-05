  • Bengal Weather Update: ঘূর্ণাবর্ত ও অক্ষরেখার জোড়া ফলায় দুর্যোগের অশনিসংকেত: টানা ৫দিন ব্যাপক ঝড়বৃষ্টি

Bengal Weather Update: ঘূর্ণাবর্ত ও অক্ষরেখার জোড়া ফলায় দুর্যোগের অশনিসংকেত: টানা ৫দিন ব্যাপক ঝড়বৃষ্টি

West Bengal Weather Update: আজ থেকেই আবহাওয়ার পরিবর্তন। মঙ্গলবার ও বুধবার দক্ষিণবঙ্গে কালবৈশাখী ও শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা। টানা ৫ দিন ঝড়-বৃষ্টিতে কমবে তাপমাত্রা, জানুন আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস।

Apr 05, 2026, 08:59 AM IST
দুর্যোগের দাপট

অয়ন ঘোষাল: আজ রবিবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন। আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস। মঙ্গলবার ও বুধবার ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে বলে পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের।

দুর্যোগের দাপট

আজ রবিবার থেকে আগামী বৃহস্পতিবার দু'দফায় বৃষ্টি হবে। আজ রবিবার ও কাল সোমবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ স্থানীয়ভাবে দু-এক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস।

দুর্যোগের দাপট

মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টি আরও বাড়বে। কালবৈশাখী শিলাবৃষ্টি সম্ভাবনা থাকবে। তাপমাত্রা তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে যাবে। 

দুর্যোগের দাপট

সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। মঙ্গলবার কালবৈশাখীর পরিস্থিতি থাকতে পারে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ জেলাতে।   

দুর্যোগের দাপট

বুধবার কালবৈশাখীর মুহূর্ত পরিস্থিতি হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান এবং নদীয়া জেলাতে।   

দুর্যোগের দাপট

উত্তরবঙ্গে আজ দার্জিলিং-সহ উপরের পাঁচ জেলায় বৃষ্টি।  দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ির সঙ্গে উত্তর দিনাজপুর জেলাতেও ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। কাল সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার দমকা ঝোড়ো বাতাস থাকবে। উত্তরবঙ্গে ঝড় বৃষ্টির দুর্যোগের পরিস্থিতি থাকবে মঙ্গলবার এবং বুধবার। মঙ্গলবার ওপরের দিকের পাঁচ জেলা এবং বুধবার উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই কালবৈশাখী শিলাবৃষ্টি-সহ দুর্যোগের আশঙ্কা।   

দুর্যোগের দাপট

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়বে। অন্যদিকে সোম, মঙ্গলবার নাগাদ ঘূর্ণাবর্ত ও অক্ষরেখা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে। তার জেরে ফের আসতে চলেছে ঝড় বৃষ্টির প্রায় ৫ দিনের একটি স্পেল। 

দুর্যোগের দাপট

বিহার থেকে মণিপুর পর্যন্ত তৈরি হল অত্যন্ত সক্রিয় একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা। এই অক্ষরেখা উত্তরবঙ্গ আসাম এবং উত্তর বাংলাদেশের ওপর দিয়ে মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। বঙ্গোপসাগর থেকে আসা জলীয় বাষ্প এই অক্ষরেখার প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে স্থানীয় ভাবে প্রচুর বজ্র গর্ভ মেঘ তৈরি করতে শুরু করেছে। ফলে সমগ্র উত্তরবঙ্গে আজ দুপুরের পর মাঝারি থেকে কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস।

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ভুল বোঝাবুঝি থেকে সাবধান মিথুন, চ্যালেঞ্জের মুখে ধৈর্য রাখতে হবে ধনুকে

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ভুল বোঝাবুঝি থেকে সাবধান মিথুন, চ্যালেঞ্জের মুখে ধৈর্য রাখতে হবে ধনুকে

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ভুল বোঝাবুঝি থেকে সাবধান মিথুন, চ্যালেঞ্জের মুখে ধৈর্য রাখতে হবে ধনুকে

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ভুল বোঝাবুঝি থেকে সাবধান মিথুন, চ্যালেঞ্জের মুখে ধৈর্য রাখতে হবে ধনুকে 12
West Bengal Assembly Election 2026: ময়নাগুড়িতে মনোনয়ন: একই কেন্দ্রে বিজেপির জোড়া প্রার্থী, লড়ছেন কে? জানা গেল অবশেষে

West Bengal Assembly Election 2026: ময়নাগুড়িতে মনোনয়ন: একই কেন্দ্রে বিজেপির জোড়া প্রার্থী, লড়ছেন কে? জানা গেল অবশেষে

West Bengal Assembly Election 2026: ময়নাগুড়িতে মনোনয়ন: একই কেন্দ্রে বিজেপির জোড়া প্রার্থী, লড়ছেন কে? জানা গেল অবশেষে 9
LPG Price Rise: মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা, ফের লাফিয়ে বাড়ল গ্যাসের দাম; এই এপ্রিল থেকেই একেবারে ৭০০ টাকা

LPG Price Rise: মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা, ফের লাফিয়ে বাড়ল গ্যাসের দাম; এই এপ্রিল থেকেই একেবারে ৭০০ টাকা

LPG Price Rise: মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা, ফের লাফিয়ে বাড়ল গ্যাসের দাম; এই এপ্রিল থেকেই একেবারে ৭০০ টাকা 7
Bengal Weather Update: গাঙ্গেয় বঙ্গে ঘূর্ণাবর্তের সঙ্গে কালবৈশাখী; বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি; রবি থেকেই কি শুরু ঘোর দুর্যোগ?

Bengal Weather Update: গাঙ্গেয় বঙ্গে ঘূর্ণাবর্তের সঙ্গে কালবৈশাখী; বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি; রবি থেকেই কি শুরু ঘোর দুর্যোগ?

Bengal Weather Update: গাঙ্গেয় বঙ্গে ঘূর্ণাবর্তের সঙ্গে কালবৈশাখী; বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি; রবি থেকেই কি শুরু ঘোর দুর্যোগ? 7