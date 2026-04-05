Bengal Weather Update: ঘূর্ণাবর্ত ও অক্ষরেখার জোড়া ফলায় দুর্যোগের অশনিসংকেত: টানা ৫দিন ব্যাপক ঝড়বৃষ্টি

Bengal Weather Update: ঘূর্ণাবর্ত ও অক্ষরেখার জোড়া ফলায় দুর্যোগের অশনিসংকেত: টানা ৫দিন ব্যাপক ঝড়বৃষ্টি
West Bengal Weather Update: আজ থেকেই আবহাওয়ার পরিবর্তন। মঙ্গলবার ও বুধবার দক্ষিণবঙ্গে কালবৈশাখী ও শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা। টানা ৫ দিন ঝড়-বৃষ্টিতে কমবে তাপমাত্রা, জানুন আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস।
দুর্যোগের দাপট
উত্তরবঙ্গে আজ দার্জিলিং-সহ উপরের পাঁচ জেলায় বৃষ্টি। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ির সঙ্গে উত্তর দিনাজপুর জেলাতেও ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। কাল সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার দমকা ঝোড়ো বাতাস থাকবে। উত্তরবঙ্গে ঝড় বৃষ্টির দুর্যোগের পরিস্থিতি থাকবে মঙ্গলবার এবং বুধবার। মঙ্গলবার ওপরের দিকের পাঁচ জেলা এবং বুধবার উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই কালবৈশাখী শিলাবৃষ্টি-সহ দুর্যোগের আশঙ্কা।
বিহার থেকে মণিপুর পর্যন্ত তৈরি হল অত্যন্ত সক্রিয় একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা। এই অক্ষরেখা উত্তরবঙ্গ আসাম এবং উত্তর বাংলাদেশের ওপর দিয়ে মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। বঙ্গোপসাগর থেকে আসা জলীয় বাষ্প এই অক্ষরেখার প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে স্থানীয় ভাবে প্রচুর বজ্র গর্ভ মেঘ তৈরি করতে শুরু করেছে। ফলে সমগ্র উত্তরবঙ্গে আজ দুপুরের পর মাঝারি থেকে কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস।
