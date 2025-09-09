Bengal Weather Update: বিকেলের পরই ধেয়ে আসছে প্রবল বৃষ্টি! কলকাতা-সহ জেলায় জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বর্ষণ...

Bengal Weather Update: বিকেলের পরই ধেয়ে আসছে প্রবল বৃষ্টি! কলকাতা-সহ জেলায় জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বর্ষণ...
West Bengal Weather Update: বিকেলের পর থেকে আঞ্চলিকভাবে বৃষ্টি শুরু হবে। ১৮ তারিখ থেকে আবার বাড়বে বৃষ্টির পরিমাণ। ২৪ তারিখ পর্যন্ত সেই বৃষ্টির প্রভাব থাকবে দক্ষিণবঙ্গে। উত্তরবঙ্গে সপ্তাহ জুড়ে ভারী বৃষ্টি চলবে।
আবহাওয়ার আপডেট
আবহাওয়ার আপডেট
দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার আপডেট
দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার আপডেট
কাল বুধবার থেকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান এবং বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে।
দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার আপডেট
পরশু বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটা বাড়বে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ কয়েক পশলা হালকা মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। শনিবার ও রবিবার উইকন্ডে আবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। বাড়বে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি।
দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার আপডেট
উত্তরবঙ্গে আবহাওয়ার আপডেট
উত্তরবঙ্গে আবহাওয়ার আপডেট
উত্তরবঙ্গে আবহাওয়ার আপডেট
উত্তরবঙ্গে আবহাওয়ার আপডেট
